Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 08:00

Этот Евро спасают Испания и — внезапно — Нидерланды! В полуфинале нас ждет столкновение стилей

Определились полуфиналисты Евро-2024
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Испанец Микель Мерино (№6) празднует гол в ворота Германии.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Искры и зрелищность против прагматизма.

Казалось, в четвертьфинале мы получили двух очевидных фаворитов (Нидерланды плюс Англия), один скрытый финал и ярчайшую афишу с голевым потенциалом. Но по факту увидели три овертайма, серию пенальти и драматичный камбэк, в последний момент лишивший Евро очередной сенсации. Понятно, что непредсказуемость на больших турнирах — скорее плюс. Но все же не такой ценой.

Вот сборная Англии попала в легкую часть сетки плей-офф, но выбрала крайне экстремальный путь, активировав дополнительное время и со Словакией, и со Швейцарией. Причем для прохода в полуфинал пришлось впервые на больших турнирах реализовать все пять 11-метровых. Собрать столько проблем было непросто, но у Сайтгейта получилось. Как и эффективно их решить.

Футболисты сборной Англии радуются выходу в&nbsp;полуфинал Евро-2024. Проклятие серий пенальти не подействовало. Англия цинично идет к финалу Евро

Команда Мурата Якина выжала из себя максимум: она классно смотрелась в каждом матче, а с Англией дважды вплотную приближалась к цели. Но не дотерпела. Понятно, что удержать 1:0 с такой махиной тяжело в первую очередь психологически — можно сколько угодно придерживаться стартового плана, но он точно испарится, как только начнется игра на удержание результата.

Главное преимущество банды Саутгейта — ее невозможно сломать ментально. С Данией она была в секундах от вылета и пережила «клиническую смерть», но вытащила себя за шкирку феноменальным голом Беллингема. После такого 15 минут на отыгрыш со Швейцарией выглядели издевательски простой задачей — неудивительно, что Сака сравнял уже через пять.

Игроки сборной Нидерландов празднуют победу над Турцией.
Фото Reuters

В полуфинале Англия снова будет фаворитом. А судя по тому, с каким трудом Нидерланды прошли Турцию, не очень понятно, в чем конкретно шансы Кумана. Да, голландцы гораздо ярче в атаке, а прагматизм и осторожность Саутгейта вгоняют в сон всю Европу, раздражая даже своих болельщиков и прессу. Но это приносит результат.

А до финала — всего шаг. И если пару недель назад мы предвкушали столкновение англичан с Францией, то сейчас такая вывеска пугает. Команда Дешама — это ведь Англия 2.0: сборная с сумасшедшим потенциалом и составом, до сих пор ни разу не забившая с игры. Никто, кроме французов, такого себе не позволяет.

Ваут Вегорст. Волевые Нидерланды. Игру с Турцией перевернул выход Вегхорста

Правда, есть и хорошая новость: Испания в большом порядке, так что в полуфинале с ней все же придется включиться на максимум. Дисквалификация Карвахаля и Ле Нормана, а также травма Педри не должны смущать — в третьем туре команда де ла Фуэнте показала, что в состоянии побеждать даже вторым составом.

«Засушить» такого соперника почти нереально даже для Франции. То же самое касается Англии, которая, конечно, увяжет голландцев в тягучий футбол, но должна быть готова, что все снова пойдет не по плану.

Испания и Нидерланды — последние на этом турнире, кто пытается созидать и креативить на чужой половине, а не разрушать, удерживая минимальный перевес.

Именно это делает полуфиналы Евро столкновением стилей, от которых зависит слишком многое: успех стратегии Саутгейта или Дешама станет очень опасным примером для всех, кто на следующем Евро или чемпионате мира захочет добиться топ-результата минимальными усилиями, а также тотальным отказом от зрелищности игры.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
8
28
Читайте также
У Пикфорда в серии пенальти была подсказка на бутылке
Тренер сборной Германии Вагнер ворвался в судейскую после поражения от Испании
Четверо бойцов ВСУ на самодельных плотах переплыли Днепр и сдались в плен
Больше часа мучений, голландский камбэчище и первый полуфинал за 20 лет. Что случилось в матче 1/4 финала Евро Нидерланды – Турция
В США сравнили действия ВСУ с поступками нацистов во времена ВОВ
Умер продюсер «Аватара» и «Титаника» Джон Ландау
Популярное видео
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Турецкие и голландские фанаты подрались в Берлине после четвертьфинала Евро-2024
Эрдоган посетил раздевалку сборной Турции после поражения от Нидерландов в четвертьфинале Евро-2024
Турецкие болельщики в матче с Нидерландами массово показывали «волчий салют»
Сборная Германии обратилась к болельщикам после вылета с Евро-2024
Куман: «Если Нидерланды выйдут в финал, то я предпочту сыграть с Испанией»
Де Врей — о победе сборной Нидерландов над Турцией: «Это была битва»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Футбол должен победить нефутбол! 30 минут матча Нидерланды — Турция насыщеннее, чем 4 часа двух четвертьфиналов