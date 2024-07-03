Противостояние Германии с Испанией и встреча Роналду с Мбаппе.

Кто вышел в 1/4 финала Евро-2024

Восемь участников четвертьфинала Евро-2024: Испания, Германия, Португалия, Франция, Англия, Швейцария, Нидерланды, Турция.

В 1/8 финала чемпионата Европы-2024 выбыли: Грузия, Дания, Словения, Бельгия, Словакия, Италия, Румыния, Австрия.

Даты и время начала матчей 1/4 финала Евро-2024

Четвертьфиналы будут сыграны 5 и 6 июля в четырех городах Германии. В пятницу эту стадию плей-офф откроет матч хозяйки турнира Германии с еще одним фаворитом чемпионата Испанией в Штутгарте (начало в 19.00 мск), а Португалия Криштиану Роналду и Франция Килиана Мбаппе встретятся в Гамбурге (22.00). 6 июля сначала пройдет игра Англия — Швейцария в Дюссельдорфе (19.00), а затем Нидерланды — Турция в Берлине (22.00).

Полное расписание матчей по всем стадиям плей-офф и датам доступно на странице календаря Евро-2024 на сайте «СЭ».

Где смотреть трансляции матчей Евро-2024

Смотреть трансляции многих матчей Евро-2024 бесплатно можно на федеральном телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Все игры чемпионата Европы-2024 показывают в онлайн-кинотеатре Okko. Стриминговый сервис транслирует часть матчей эксклюзивно, а также вместе с платформой «Кинопоиск» ретранслирует эфир «Матч ТВ».

Следите за всеми матчами Евро-2024 с помощью текстовых трансляций на сайте «СЭ». В наших матч-центрах доступны составы и ключевые события игр чемпионата Европы в Германии.

Сетка и расписание матчей плей-офф Евро-2024

В одной половине сетки плей-офф Евро-2024 будут сыграны четвертьфиналы Испания — Германия и Португалия — Франция, в другой получились пары Англия — Швейцария и Нидерланды — Турция.

Расписание матчей и трансляций

1/4 финала

5 июля. 19.00. Штутгарт. Испания — Германия (Матч ТВ);

5 июля. 22.00. Гамбург. Португалия — Франция (Okko);

6 июля. 19.00. Дюссельдорф. Англия — Швейцария (Матч ТВ);

6 июля. 22.00. Берлин. Нидерланды — Турция (Okko).

1/2 финала

9 июля. 22.00. Мюнхен. Испания/Германия — Португалия/Франция (Матч ТВ);

10 июля. 22.00. Дортмунд. Нидерланды/Турция — Англия/Швейцария (Okko).

Финал

14 июля. 22.00. Берлин (Матч ТВ).

Дата и место проведения финала Евро-2024

Финал чемпионата Европы-2024 будет сыгран на арене «Олимпиаштадион» в столице Германии Берлине. Матч пройдет в воскресенье, 14 июля. Начало в 22.00 по московскому времени.