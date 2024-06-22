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Сегодня, 02:00

Польша вылетела, Украина спаслась, Франция и Нидерланды поспорят за первое место в группе. Расклады Евро

Франция и Нидерланды поспорят за первое место в группе D
Алексей Мороз
статистик
Полузащитник сборной Польши Никола Залевски.
Фото AFP
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Разбираем турнирную ситуацию в группах D и Е на чемпионате Европы.

Состоялись очередные матчи Евро-2024. В группе Е Украина взяла верх над Словакией (2:1), в группе D Австрия победила Польшу (3:1), а матч между Нидерландами и Францией завершился вничью (0:0).

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Напомним, что в случае равенства очков у двух и более команд применяются следующие критерии:

— количество очков в очных встречах;
— разница мячей в очных встречах;
— количество голов в очных встречах;
— общая разница мячей;
— общее количество голов;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (красная карточка или удаление за две желтых — 3 очка, желтая карточка — 1 очко);
— место в общем рейтинге европейских квалификационных турниров

В плей-офф выходят две первые команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи места.

Поляки потеряли даже теоретические шансы на продолжение борьбы. Матч с Францией не будет иметь для них турнирного значения — даже в случае победы и одновременного поражения Австрии они будут ниже ее по результатам очной встречи.

Возможно, отсутствие мотивации у Польши окажется на руку сборной Франции. В случае побед французов и голландцев в последнем туре придется считать разницу голов. И матч с Польшей вполне подходит для того, чтобы ее улучшить. Формально лидеры группы еще не обеспечили себе место в 1/8 финала — но с 4 очками малореально не выйти в плей-офф с третьего места.

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Австрийцы же в матче с Нидерландами будут настроены на победу — тогда они окажутся выше голландцев и займут минимум второе место. Есть шансы даже на первую строчку — при условии, что поляки отнимут очки у французов. При этом и поражение необязательно лишит Австрию плей-офф — вероятно, они попадут в топ-4 среди команд, занявших третьи места. Главное — не проиграть крупно голландцам.

Несмотря на победу, Украина может сегодня снова опуститься на четвертую строчку, если Бельгия победит Румынию. При таком раскладе у всех сборных будет три очка — а у украинцев худшая разница мячей из-за разгромного поражения в первом туре.

Теоретически при победе Бельгии над Румынией с разницей в шесть и более голов нынешние лидеры группы опустятся на последнее место. Но шансы на это невелики.

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В последнем туре Украину в случае завтрашнего поражения Румынии может не устроить даже ничья с Бельгией: если румыны и словаки тоже разделят очки, у всех команд будет по четыре балла — и украинцы останутся на последнем месте (если не произойдет вышеописанный разгром румын). А вот победа может вывести команду Сергея Реброва на первую позицию, если Словакия не проиграет Румынии.

Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Румынии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Сборная Украины по футболу
Сборная Франции по футболу
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