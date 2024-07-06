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Сегодня, 17:15

Ассистент Нагельсманна ворвался в судейскую после игры с Испанией. Год назад этого арбитра преследовал Моуринью

Тренер сборной Германии Вагнер ворвался в судейскую после поражения от Испании
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Энтони Тейлор и Сандро Вагнер.
Энтони Тейлор и Джамал Мусиала.
Фото Reuters
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Трудный год Энтони Тейлора.
Чемпионат Европы. 1/4 финала
05 июл, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Испания
2:1
Германия

Германия покинула домашний чемпионат Европы уже в четвертьфинале — Испания добила «Бундестим» в овертайме (2:1) и вышла в полуфинал на Францию. Результат матча мог быть и другим: в дополнительное время в штрафной «Красной фурии» случился скандальный эпизод, который мог привести к 11-метровому.

Испания&nbsp;&mdash; Германия: мяч попал в&nbsp;руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы. Арбитр не поставил пенальти в ворота Испании за игру рукой. Немцы имеют право возмущаться?

Выстрел Джамала Мусиалы из-за штрафной на 106-й минуте прилетел в руку защитника испанцев Марка Кукурельи. Эпизод выглядел как повод назначить пенальти, но главный арбитр встречи англичанин Энтони Тейлор проигнорировал момент. В итоге на 119-й минуте полузащитник Испании Микель Мерино забил и вырвал победу для своей команды.

Эпизод с неназначенным 11-метровым вызвал серьезное возмущение со стороны немцев. Высказался даже главный тренер «Бундестим» Юлиан Нагельсманн. «Это был явный пенальти. Когда мяч летел в ворота, испанец остановил его рукой. Он сделал это не специально, но это неважно. Судья немного свистел в пользу Испании», — высказался тренер.

Энтони Тейлор и Джамал Мусиала.
Фото Reuters

Но куда агрессивнее отреагировал его помощник Сандро Вагнер. 36-летний экс-форвард «Баварии» после финального свистка ворвался в судейскую и громко оскорблял арбитра — об этом сообщило немецкое медиа Bild.

При этом источники, близкие к Тейлору, опровергли информацию: они заявили, что разговор действительно был, но без «ругани или агрессии». При этом англичанин очень быстро покинул стадион — уже через полчаса его видели в уезжающем «Мерседесе».

Мяч попал в&nbsp;руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы в&nbsp;матче Испания&nbsp;&mdash; Германия. Рука Кукурельи? Глава судей УЕФА Розетти объяснил, почему это не пенальти

УЕФА встал на сторону Тейлора. Глава судейского комитета Роберто Розетти заявил, что подобные пенальти нельзя назначать. По его мнению, рука Кукурельи находилась близко к телу и была в естественном положении, а защитник пытался избежать контакта с мячом.

С Тейлором уже не в первый раз происходит эпизод с преследованием тренером из-за недовольства его работой. После проигранного в прошлом году финала Лиги Европы главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ожидал англичанина на стоянке стадиона. Португалец взбесился из-за работы судьи и на телефоне демонстрировал эпизод с пенальти, который на 75-й минуте арбитр поставил в ворота римлян, а после просмотра повтора отменил. Жозе называл Энтони «гребаным позором».

Евро-2024
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Чемпионат Европы по футболу
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