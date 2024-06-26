Португалия

Все помнят эту безумную историю.

Роберто Мартинес многим запомнился как человек, при котором золотое поколение сборной Бельгии не смогло выиграть ни одного трофея. Хотя мы забываем, что именно он это золотое поколение и вывел на европейскую и мировую арены.

В 2022-м Мартинес как будто бы уже исчерпал себя. Бельгия не вышла из группы на чемпионате мира, а Роберто отправился в свободное плавание. Пока спустя несколько дней не заступил на пост тренера сборной Португалии.

Кто такой, чем знаменит?

Мартинес не может похвастаться крутой карьерой футболиста — он играл лишь за маленькие клубы в Испании и Англии, а за его переходы ни разу не платили денег — он всегда менял клубы как свободный агент. В Англии он играл за переживающий сейчас тяжелые времена «Уиган» и кузницу тренерских талантов «Суонси».

Неудивительно, что позже Мартинес начал тренерскую карьеру как раз в этих командах. Сперва он подхватил «Суонси», став играющим тренером. Первую же кампанию в третьем дивизионе он закончил на третьем месте, а на следующий год вывел «лебедей» в чемпионшип с первого места. На третий год его работы «Суонси» закончили на восьмом месте — не хватило шести очков для участия в плей-офф.

Роберто Мартинес. Фото AFP

Таланты Мартинеса заметили в премьер-лиге — «Уиган» пригласил молодого специалиста к себе. Главной задачей было не вылететь, с чем Роберто успешно справлялся целых три года — 16, 16 и 15-е места соответственно.

Самая сумасшедшая история в «Уигане» произошла в 2013 году. На этот раз команде жутко не повезло — вылезти из подвала таблицы не удалось, клуб занял 18-е место и вылетел из АПЛ. Зато одновременно с этим Мартинес завоевал первый (и пока единственный) трофей для «латикс», выиграв Кубок Англии.

Будем честны: путь к финалу для «Уигана» оказался достаточно несложным: «Борнмут», «Маклсфилд», «Хаддерсфилд» и «Милуолл». Зато в финале его подопечные встретились с «Манчестер Сити», которые упустили титул АПЛ в упорной борьбе с «Манчестер Юнайтед».

«Уиган» выиграл 1:0, победный мяч в добавленное время забил Бен Уотсон. Тут стоит выразить Мартинесу большой респект — несмотря на статус андердога, он не стал душить игру и ставить классический «бей — беги»: команды нанесли одинаковое (!) количество ударов, были равны по владению, а «Сити» даже чаще фолил.

Это был настоящий мастер-класс от Мартинеса. Несколько лет спустя он говорил, что сомневался по поводу того, стоит ли праздновать этот трофей, но его переубедили — «Уиган» за всю историю ни разу не был обладателем крупного титула, поэтому фанатам было абсолютно плевать на вылет из премьер-лиги.

Судя по фото с парада, посвященного большой победе, там, кажется, собрался весь город, и каждый болельщик надеялся, что Роберто продолжит работу с клубом. Но испанец решил по-другому и ушел из команды сам.

Дальше в карьере у Мартинеса был «Эвертон». Это выглядело логичным движением вверх — Роберто поднял «ирисок» на пятое место, а в составе были одни легенды. И не говорите, что их не помните: Лукаку, Миральяс, Джагелка, Бэйнс, Баркли, Барри, Стоунс, Деулофеу и еще с десяток других.

Жаль, что сказка Мартинеса в «Эвертоне» закончилась быстро — за пятым местом последовали две неудачные кампании, в которых испанцу не удалось вывести команду в еврокубки. В 2016-м его пути с клубом разошлись.

Золотое поколение Бельгии

Долго без работы Мартинес не сидел — спустя пару месяцев после увольнения его подобрала сборная Бельгии. Тогда он серьезно подмочил репутацию, ничего не добившись с «Эвертоном», поэтому его назначение выглядело достаточно спорным.

Испанец начал с поражения сборной... Испании и экспериментов с четверкой защитников. Тут он проявил чудеса гибкости — понял, что это не работает, и навсегда переключил Бельгию в схему с тремя защитниками, лишь изредка отходя от своего плана.

Бельгия при Мартинесе — это топовая сборная, которой иногда просто не хватало удачи. В их матчах всегда было много голов (ну очень редко встречи заканчивались со счетом 0:0 или 1:0), а вместе с атакующим стилем пришли большие победы — вспомните одну только победу над Бразилией в четвертьфинале ЧМ-2018.

После чемпионата мира в России бельгийцы словно почувствовали, что могут все, — и прошли группу квалификации на Евро-2020, выиграв все матчи. Вообще все!

Казалось, что большой трофей не за горами. В группе Евро Бельгия выиграла все три матча, но попала в невероятно сложную часть сетки. В 1/8 получилось обыграть португальцев, а вот в четвертьфинале итальянцы были сильнее. Они и стали победителями турнира.

Если оглянуться, становится очевидно, почему Мартинеса попросили из сборной Бельгии. Поначалу у команды получалось практически все — победы лились рекой, на крупных турнирах команда выступала просто отлично, хоть и не выходила в финалы.

Но что-то сломалось, когда Бельгия вылетела с последнего Евро. Команда больше не выглядела такой опасной и теряла очки даже в матчах с маленькими (в футбольных масштабах) соперниками — в квалификации на ЧМ еле-еле обыграла Белоруссию, в Лиге наций была ничья с Уэльсом, два поражения от Нидерландов... А перед ЧМ-2022 даже не смогла обыграть Египет в товарищеском матче.

Все это были звоночки. Неизвестно, что случилось — то ли Мартинес потерял мотивацию, то ли он перестал меняться, но на чемпионате мира Бельгия получила худший результат за последние годы — третье место в простейшей (на бумаге) группе с Хорватией, Марокко и Канадой.

Роберто Мартинес. Фото Reuters

Все еще топ-тренер?

Мартинес уже полтора года тренирует сборную Португалии. За это время он успел провести 17 матчей, из которых проиграл всего два. Оба были товарищескими — с хорватами и словенцами.

Сейчас мы видим как будто лучшую версию испанского специалиста. Он умело жонглирует схемами — использует как полюбившуюся ему 3-4-3, так и классические 4-3-3. Иногда вообще выдумывает что-то новое: может выйти в консервативной расстановке 4-1-4-1 или более атакующей 4-1-3-2.

Да, Мартинесу повезло тренировать одно из лучших поколений сборной Португалии. Но нельзя не заметить, что он сам изменился — пробует новые подходы, схемы, роли. В его распоряжении великолепный подбор игроков, и он делает все, чтобы найти всем самые комфортные роли и выжать из футболистов максимум.

Одной из главных задач Мартинеса было найти подход к человеку, у которого, по мнению медиа, огромнейшее эго, — к Роналду. Многие говорили, что Криштиану только портит рисунок игры и мешает команде стать, собственно, командой. Но мы видим обратное — Португалия сильна как никогда, а капитан не портит результат, не транжирит моменты и играет на партнеров. У Мартинеса все получилось.

Грузии не повезло

В большинстве предматчевых прогнозов Португалию называют фаворитом встречи с Грузией. Неудивительно — даже второй состав португальцев по именам на голову сильнее.

Очень жаль, что результаты в группе сложились не в пользу грузинской сборной, но даже одно очко для дебютанта крупного турнира — большой успех. Скорее всего, в очной встрече Португалия просто задавит классом, даже если матч пропустят большие звезды.

Следим за Португалией — кажется, Мартинес показал еще не все тактические задумки и готов экспериментировать дальше. Судя по результатам, он знает, что делает. Пока есть осторожное предположение: золотое поколение этой сборной он точно не оставит без титулов.