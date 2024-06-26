Португалия

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Роберто Мартинес многим запомнился как человек, при котором золотое поколение сборной Бельгии не смогло выиграть ни одного трофея. Хотя мы забываем, что именно он это золотое поколение и вывел на европейскую и мировую арены.
В 2022-м Мартинес как будто бы уже исчерпал себя. Бельгия не вышла из группы на чемпионате мира, а Роберто отправился в свободное плавание. Пока спустя несколько дней не заступил на пост тренера сборной Португалии.
Кто такой, чем знаменит?
Мартинес не может похвастаться крутой карьерой футболиста — он играл лишь за маленькие клубы в Испании и Англии, а за его переходы ни разу не платили денег — он всегда менял клубы как свободный агент. В Англии он играл за переживающий сейчас тяжелые времена «Уиган» и кузницу тренерских талантов «Суонси».
Неудивительно, что позже Мартинес начал тренерскую карьеру как раз в этих командах. Сперва он подхватил «Суонси», став играющим тренером. Первую же кампанию в третьем дивизионе он закончил на третьем месте, а на следующий год вывел «лебедей» в чемпионшип с первого места. На третий год его работы «Суонси» закончили на восьмом месте — не хватило шести очков для участия в плей-офф.
Таланты Мартинеса заметили в премьер-лиге — «Уиган» пригласил молодого специалиста к себе. Главной задачей было не вылететь, с чем Роберто успешно справлялся целых три года — 16, 16 и 15-е места соответственно.
Самая сумасшедшая история в «Уигане» произошла в 2013 году. На этот раз команде жутко не повезло — вылезти из подвала таблицы не удалось, клуб занял 18-е место и вылетел из АПЛ. Зато одновременно с этим Мартинес завоевал первый (и пока единственный) трофей для «латикс», выиграв Кубок Англии.
Будем честны: путь к финалу для «Уигана» оказался достаточно несложным: «Борнмут», «Маклсфилд», «Хаддерсфилд» и «Милуолл». Зато в финале его подопечные встретились с «Манчестер Сити», которые упустили титул АПЛ в упорной борьбе с «Манчестер Юнайтед».
«Уиган» выиграл 1:0, победный мяч в добавленное время забил Бен Уотсон. Тут стоит выразить Мартинесу большой респект — несмотря на статус андердога, он не стал душить игру и ставить классический «бей — беги»: команды нанесли одинаковое (!) количество ударов, были равны по владению, а «Сити» даже чаще фолил.
Это был настоящий мастер-класс от Мартинеса. Несколько лет спустя он говорил, что сомневался по поводу того, стоит ли праздновать этот трофей, но его переубедили — «Уиган» за всю историю ни разу не был обладателем крупного титула, поэтому фанатам было абсолютно плевать на вылет из премьер-лиги.
Судя по фото с парада, посвященного большой победе, там, кажется, собрался весь город, и каждый болельщик надеялся, что Роберто продолжит работу с клубом. Но испанец решил по-другому и ушел из команды сам.
Дальше в карьере у Мартинеса был «Эвертон». Это выглядело логичным движением вверх — Роберто поднял «ирисок» на пятое место, а в составе были одни легенды. И не говорите, что их не помните: Лукаку, Миральяс, Джагелка, Бэйнс, Баркли, Барри, Стоунс, Деулофеу и еще с десяток других.
Жаль, что сказка Мартинеса в «Эвертоне» закончилась быстро — за пятым местом последовали две неудачные кампании, в которых испанцу не удалось вывести команду в еврокубки. В 2016-м его пути с клубом разошлись.
Долго без работы Мартинес не сидел — спустя пару месяцев после увольнения его подобрала сборная Бельгии. Тогда он серьезно подмочил репутацию, ничего не добившись с «Эвертоном», поэтому его назначение выглядело достаточно спорным.
Испанец начал с поражения сборной... Испании и экспериментов с четверкой защитников. Тут он проявил чудеса гибкости — понял, что это не работает, и навсегда переключил Бельгию в схему с тремя защитниками, лишь изредка отходя от своего плана.
Бельгия при Мартинесе — это топовая сборная, которой иногда просто не хватало удачи. В их матчах всегда было много голов (ну очень редко встречи заканчивались со счетом 0:0 или 1:0), а вместе с атакующим стилем пришли большие победы — вспомните одну только победу над Бразилией в четвертьфинале ЧМ-2018.
После чемпионата мира в России бельгийцы словно почувствовали, что могут все, — и прошли группу квалификации на Евро-2020, выиграв все матчи. Вообще все!
Казалось, что большой трофей не за горами. В группе Евро Бельгия выиграла все три матча, но попала в невероятно сложную часть сетки. В 1/8 получилось обыграть португальцев, а вот в четвертьфинале итальянцы были сильнее. Они и стали победителями турнира.
Если оглянуться, становится очевидно, почему Мартинеса попросили из сборной Бельгии. Поначалу у команды получалось практически все — победы лились рекой, на крупных турнирах команда выступала просто отлично, хоть и не выходила в финалы.
Но что-то сломалось, когда Бельгия вылетела с последнего Евро. Команда больше не выглядела такой опасной и теряла очки даже в матчах с маленькими (в футбольных масштабах) соперниками — в квалификации на ЧМ еле-еле обыграла Белоруссию, в Лиге наций была ничья с Уэльсом, два поражения от Нидерландов... А перед ЧМ-2022 даже не смогла обыграть Египет в товарищеском матче.
Все это были звоночки. Неизвестно, что случилось — то ли Мартинес потерял мотивацию, то ли он перестал меняться, но на чемпионате мира Бельгия получила худший результат за последние годы — третье место в простейшей (на бумаге) группе с Хорватией, Марокко и Канадой.
Мартинес уже полтора года тренирует сборную Португалии. За это время он успел провести 17 матчей, из которых проиграл всего два. Оба были товарищескими — с хорватами и словенцами.
Сейчас мы видим как будто лучшую версию испанского специалиста. Он умело жонглирует схемами — использует как полюбившуюся ему 3-4-3, так и классические 4-3-3. Иногда вообще выдумывает что-то новое: может выйти в консервативной расстановке 4-1-4-1 или более атакующей 4-1-3-2.
Да, Мартинесу повезло тренировать одно из лучших поколений сборной Португалии. Но нельзя не заметить, что он сам изменился — пробует новые подходы, схемы, роли. В его распоряжении великолепный подбор игроков, и он делает все, чтобы найти всем самые комфортные роли и выжать из футболистов максимум.
Одной из главных задач Мартинеса было найти подход к человеку, у которого, по мнению медиа, огромнейшее эго, — к Роналду. Многие говорили, что Криштиану только портит рисунок игры и мешает команде стать, собственно, командой. Но мы видим обратное — Португалия сильна как никогда, а капитан не портит результат, не транжирит моменты и играет на партнеров. У Мартинеса все получилось.
В большинстве предматчевых прогнозов Португалию называют фаворитом встречи с Грузией. Неудивительно — даже второй состав португальцев по именам на голову сильнее.
Очень жаль, что результаты в группе сложились не в пользу грузинской сборной, но даже одно очко для дебютанта крупного турнира — большой успех. Скорее всего, в очной встрече Португалия просто задавит классом, даже если матч пропустят большие звезды.
Следим за Португалией — кажется, Мартинес показал еще не все тактические задумки и готов экспериментировать дальше. Судя по результатам, он знает, что делает. Пока есть осторожное предположение: золотое поколение этой сборной он точно не оставит без титулов.