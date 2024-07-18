Беллингем вызывающе вел себя на Евро. Это хамство или менталитет победителя?

Джуд напоролся на критику.

Сборная Англии с большущим запасом стала самой обсуждаемой командой прошедшего чемпионата Европы. Перед стартом турнира болельщики активно обсуждали, как же в этот раз будет выглядеть ее игра. Во время Евро Саутгейту из всех углов прилетало за стиль, а после финала футбольное сообщество принялось спорить об оценке результата англичан.

Очевидно, запредельно пристальное внимание в том числе обусловлено сонмом ярчайших звезд в составе. Тут и лучший игрок сезона АПЛ Фил Фоден, и обладатель «Золотой бутсы» Харри Кейн, и 140-миллионный Сака. И победитель Лиги чемпионов Джуд Беллингем, который считается одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

Для полузащитника «Реала» чемпионат вышел, наверное, самым неоднозначным среди всех английских селебрити. Джуд забил два мяча, один из которых спас команду от вылета в 1/8 финала, и отметился голевым пасом в финале. Правда, выглядел Беллингем не так убедительно, как в Мадриде, особенно в первой половине сезона.

Помимо чисто футбольных моментов, ему предъявляют за поведение. Игрока обвиняют в неоправданном высокомерии. Например, после упомянутого выше гола Словакии на 95-й минуте Беллингем кричал: «Ну а кто еще?» Фразу Джуд сопроводил неприличным жестом — трогал себя за пах.

«Этот жест был просто шуткой, которую я адресовал моим близким друзьям, присутствовавшим на матче. К словакам я испытывают только уважение за то, как они играли против нас», — впоследствии объяснял футболист. Несмотря на слова Беллингема, УЕФА все равно выписал ему штраф в размере 30 тысяч евро, добавив к этому один матч дисквалификации условно.

Когда Англия проиграла Испании в финале, Джуд пинал ящики с водой около скамейки и не скрывал ярости от поражения. Бывший игрок сборной Германии Дитмар Хаманн облил Беллингема критикой: «В данный момент он идет по неверному пути. Он хорошо провел первую половину сезона в «Реале». Но в четвертьфинале, полуфинале и финале Лиги чемпионов его не было видно. Они выиграли Лигу чемпионов благодаря Андрею Лунину, Тони Кроосу, Винисиусу Жуниору, Родриго, а не Беллингему. Многое из того, что он сказал и сделал, мне не нравится. Мне совсем не нравится его поведение».

А еще немец добавил: «Я хотел бы знать, что думают все его партнеры по команде, потому что рядом с ним есть 10 игроков, которые и сами являются игроками топ-класса». Издание The Athletic предоставило Хаманну такую возможность, дав инсайд о проблемах Беллингема во взаимоотношениях с другими игроками сборной. Писали, что хорошо с Джудом общается только Трент, а остальные, мягко говоря, от него не в восторге.

Джуд Беллингем и Трент Александер-Арнолд. Фото Reuters

Так в чем дело? Возможно, ответ найдется в прошлом футболиста. Беллингем ведь всегда был колючим. В «Боруссии» 18-летний Джуд мог грязно обматерить Нико Шульца за неточный пас, напихать Акселю Витселю, который старше на 14 лет, или поколотить штангу в Дер Класикер после ошибки Рафаэла Геррейру.

А еще — история с судьей Феликсом Цвайером, набравшая бешеную популярность в преддверии полуфинала Евро. В 2021 году Джуд прошелся по арбитру за некачественную, по его мнению, работу в матче Дортмунда с «Баварией» и припомнил случай из 2004-го, когда тот был обвинен в получении взятки. «Вы назначаете на главную игру бундеслиги человека, который занимался организацией договорных встреч. И чего ждете?» — фраза, за которую Беллингем был оштрафован на 40 тысяч евро. Цвайер после нее взял паузу в карьере.

Порой Джуд вскипает и извергает из себя эмоциональную лаву. Так в разной степени было всегда, а после перехода в «Реал», когда в жизни добавилось успехов, воспринимать провалы стало еще сложнее. Высокомерие ли это? Вряд ли. Скорее одержимость игрой и менталитет победителя. Возможно, эгоизм. Но именно он делает из просто талантливого пацана настоящего монстра к 20 годам.

Разве кто-то удивится, если Роналду, сравняв через себя в добавленное время, заорет: «А кто, если не я?»? Вопрос риторический. Сравнения с Криштиану в контексте темы неизбежны, бывший партнер португальца по «МЮ» Уэс Браун тоже не сдерживается: «Я не считаю, что это высокомерие. Думаю, что это уверенность. Криштиану Роналду такой же. Его много критиковали поначалу, но он выходил и говорил: «Ладно, я докажу им, что они неправы». Он знал, что будет совершать ошибки, но в итоге концентрировался на том, что он делает, независимо от упущенного голевого момента или неудачного отбора.

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«Это футбол, и я буду становиться все лучше и лучше». Джуд тоже показывает это. Он также иногда показывает свое разочарование, потому что знает, что способен на что-то подобное — не в каждом матче, не в каждом моменте, но если бы Джуд не забил, Англия бы выбыла с Евро», — говорил Браун после матча со Словакией.

Беллингем как-то признался, что буквально сойдет с ума, если отобрать у него футбол. Заметно. Звериное рвение и уверенность в себе вперемешку с потрясающим уровнем игры — путь к вершине. Последний пункт есть у многих. Первые два — у единиц. И Джуд прекрасно знает, как, к примеру, провел карьеру Марко Ройс. Англичанину гораздо ближе Тони Кроос, который не радуется голу Фюллькруга Швейцарии в самом-самом конце, потому что он приносит лишь ничью, а не победу. А в чем смысл, если не в триумфе?