По общему количеству мячей чемпионат в Германии стал вторым, уступив только Евро-2020. Продолжаем подводить статистические итоги континентального первенства.

В 51 матче Евро-2024 было забито 117 голов. По общему количеству мячей турнир в Германии стал вторым в истории, уступив только предыдущему чемпионату (142 гола). При этом более низкая средняя результативность фиксировалась шесть раз. Причем на двух турнирах в Италии команды не добирались даже до отметки в два гола за матч.

Лучше всего на немецких полях себя проявили представители грандов чемпионата Германии. Первое место поделили «Бавария» и «Боруссия», чьи футболисты отличились по шесть раз. Но если мюнхенцев в лидеры вытащила пара бомбардиров Кейн — Мусиала, то дортмундцы по разнообразию снайперов уступили только «Интеру» (пять). Любопытно, что пять из шести «боруссийских» голов пришлись на джокеров — Дониэлла Малена (дубль с Румынией), Никласа Фюллькруга (голы Шотландии и Швейцарии) и Эмре Джана (гол Шотландии). Третье место в общем рейтинге с «Интером» поделили «Реал» и «Лейпциг».

Неудивительно, что с такими результатами лидеров чемпионат Германии занял уверенное первое место среди турниров — 26 голов. Второе место поделили сильнейшие лиги Европы — Англия и Испания, опередившие на один гол Италию. Больше четырех мячей отправили в ворота соперников футболисты, выступающие во Франции, Турции и Чехии.

14 клубов впервые попали в бомбардирский список чемпионатов Европы. Причем Жорж Микаутадзе из французского «Метца» разделил титул лучшего снайпера Евро, а Мерих Демирал из саудовского «Аль-Ахли» (Джидда) оформил дубль в игре 1/8 финала с Австрией. Четыре футболиста вписали свои имена в историю, став первыми представителями лиг, которые отличились голами. Швейцарец Квадво Дуа прославил болгарскую лигу, румын Николае Станчу — саудовскую, словенец Жан Карничник — родную словенскую, а швейцарец Джердан Шачири — МЛС.

Сменился лидер и в историческом рейтинге клубов-рекордсменов. «Реал» воспользовался провалом «Ювентуса» (ни одного гола на девять футболистов) и вырвался на первое место с 41 мячом. На второе место выбралась «Бавария», чьи представители не уходят с полей Евро без голов с 1980 года. «Барселона», в свою очередь, подвинула «Ливерпуль» с четвертой строчки, а «Интер» поднялся на шестую, подвинув «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».