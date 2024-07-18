Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:00

«Бавария» и «Боруссия» — лучшие на Евро-2024, «Реал» — в истории всех турниров

Евро-2024 по общему количеству мячей стал вторым в истории
Кирилл Бурдаков
Статистик
Футболист сборной Англии Харри Кейн
Харри Кейн.
Фото Reuters
Telegram Дзен
По общему количеству мячей чемпионат в Германии стал вторым, уступив только Евро-2020. Продолжаем подводить статистические итоги континентального первенства.

В 51 матче Евро-2024 было забито 117 голов. По общему количеству мячей турнир в Германии стал вторым в истории, уступив только предыдущему чемпионату (142 гола). При этом более низкая средняя результативность фиксировалась шесть раз. Причем на двух турнирах в Италии команды не добирались даже до отметки в два гола за матч.

Средняя результативность чемпионатов Европы

Лучше всего на немецких полях себя проявили представители грандов чемпионата Германии. Первое место поделили «Бавария» и «Боруссия», чьи футболисты отличились по шесть раз. Но если мюнхенцев в лидеры вытащила пара бомбардиров Кейн — Мусиала, то дортмундцы по разнообразию снайперов уступили только «Интеру» (пять). Любопытно, что пять из шести «боруссийских» голов пришлись на джокеров — Дониэлла Малена (дубль с Румынией), Никласа Фюллькруга (голы Шотландии и Швейцарии) и Эмре Джана (гол Шотландии). Третье место в общем рейтинге с «Интером» поделили «Реал» и «Лейпциг».

Все клубы, чьи представители забили на Евро-2024 больше двух голов

Неудивительно, что с такими результатами лидеров чемпионат Германии занял уверенное первое место среди турниров — 26 голов. Второе место поделили сильнейшие лиги Европы — Англия и Испания, опередившие на один гол Италию. Больше четырех мячей отправили в ворота соперников футболисты, выступающие во Франции, Турции и Чехии.

Все чемпионаты, представители которых отличились на Евро-2024

14 клубов впервые попали в бомбардирский список чемпионатов Европы. Причем Жорж Микаутадзе из французского «Метца» разделил титул лучшего снайпера Евро, а Мерих Демирал из саудовского «Аль-Ахли» (Джидда) оформил дубль в игре 1/8 финала с Австрией. Четыре футболиста вписали свои имена в историю, став первыми представителями лиг, которые отличились голами. Швейцарец Квадво Дуа прославил болгарскую лигу, румын Николае Станчу — саудовскую, словенец Жан Карничник — родную словенскую, а швейцарец Джердан Шачири — МЛС.

Все клубы, представители которых впервые отличились на чемпионатах Европы

Сменился лидер и в историческом рейтинге клубов-рекордсменов. «Реал» воспользовался провалом «Ювентуса» (ни одного гола на девять футболистов) и вырвался на первое место с 41 мячом. На второе место выбралась «Бавария», чьи представители не уходят с полей Евро без голов с 1980 года. «Барселона», в свою очередь, подвинула «Ливерпуль» с четвертой строчки, а «Интер» поднялся на шестую, подвинув «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Команды, представители которых чаще всего забивали на чемпионатах Европы
Жорж Микаутадзе
Евро-2024
ФК Бавария
ФК Реал
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Состоялось первое заседание по делу «Ангелов Плющенко» и фигуристки Парсеговой
Оргкомитет Игр дружбы ведет консультации о новых датах проведения
Пропавший под Челябинском ребенок найден мертвым в болоте
Илич практически в Петербурге, а КлаудЧто происходит в «Зените» накануне старта нового сезона РПЛ
Пытавшегося угнать самолет ВКС России экс-командира ВСУ выпустили из СИЗО
Тяжелоатлет из США выступит на Олимпиаде, несмотря на обнаруженный допинг
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Самый невезучий — Криштиану, Ямаль — лидер по ключевым передачам: цифры Евро-2024
Защитник из Италии, восходящая звезда «МЮ» и таланты Испании. Главные открытия Евро-2024
Капитан «Црвены Звезды» Катаи назвал плохим выступление Сербии на Евро-2024
Богосовац: «В Сербии все были в шоке, что Эракович не попал в заявку на Евро»
Защитник сборной Сербии Велькович: «Я горжусь тем, что являюсь частью этой команды»
Даку рассказал о реакции сборной Албании на оскорбительную кричалку после матча с Хорватией
Материалы сюжета: Финал Евро-2024 Испания — Англия: основные материалы о решающей игре
Навас и Руис получили около 150 кг томатов от властей родного города после победы на Евро-2024
Самый невезучий — Криштиану, Ямаль — лидер по ключевым передачам: цифры Евро-2024
Дмитрий Аленичев: «После Евро футбол пойдет по пути Англии и Франции, а не Испании»
Евро-2024 — турнир молодежи. Финиш Крооса, Роналду и других топ-ветеранов вызвал опустошение
Защитник из Италии, восходящая звезда «МЮ» и таланты Испании. Главные открытия Евро-2024
«Даже счет в финале угадал! Я — Кашпировский и Нострадамус в одном лице». Колонка Мостового
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Самый невезучий — Криштиану, Ямаль — лидер по ключевым передачам: цифры Евро-2024