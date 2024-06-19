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Сегодня, 01:00

Расклады группового этапа Евро-2024: Хорватия и Украина — без плей-офф?

Завершился первый тур группового турнира Евро-2024
Хорватия в первом туре Евро проиграла Испании (0:3).
Фото Reuters
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Рассматриваем турнирную ситуацию после первого тура.

Закончился 1-й тур Евро-2024. Напомним, что с 2016 года в чемпионатах Европы участвуют 24 команды, в плей-офф выходят 16 из них — по шесть победителей групп и занявших вторые места, а также четверка лучших с третьих позиций.

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Впереди еще два тура, но уже можно сделать первые выводы по раскладам на плей-офф. По опыту предыдущих турниров, на которых действовал такой регламент, 4 очка для команды, занявшей третье место, практически гарантируют ей выход из группы. Ключевые критерии при равенстве очков, определяющих топ-4, таковы: 1) разница голов; 2) количество голов; 3) количество побед.

Такой регламент применялся на крупных турнирах и до ЧМ-1994, но ранее за победу давали два очка, а потому математика раскладов была совсем иной.

А как прошел первый тур Евро-2024?

Германия — очевидный фаворит группы, Швейцария — главный претендент на второе место. Шотландия и Венгрия, скорее всего, поборются за третью позицию в последнем туре. Но есть большой риск не попасть в топ-4 третьих мест: у шотландцев уже есть разгромное поражение и «минус 4», у венгров «минус два» и матч с заряженными домашними трибунами немцами.

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Для этих двух сборных есть и еще одна проблема. Встречи в других группах пройдут позже, и их участники будут знать, какой результат нужен для попадания в плей-офф. Так, после победы сборной России над Камеруном со счетом 6:1 на ЧМ-1994 команду Павла Садырина для продолжения борьбы устраивал хотя бы один нужный итог в шести оставшихся играх, но ни одна из них не принесла нужного нам результата.

Испания — Италия — битва за первое место в группе, Хорватия — Албания — за продолжение борьбы за плей-офф. Хорватам с их «минус три» от испанцев в 1-м туре нельзя проигрывать, так как иначе, вероятно, не спасет даже успех в последнем матче. Нужно побеждать и поправлять разность мячей. В три очка албанцев против Испании верится с трудом, так что для попадания в плей-офф им также обязательно выигрывать сейчас.

Единственная ничья 1-го тура зафиксирована в группе С. А англичане не произвели впечатления команды, которая обязательно наберет девять очков. Возможна любая «закрутка» между Сербией, Данией и Словенией. При этом если «Три льва» все-таки покажут максимальный результат, то любая ничья в двух других матчах будет означать, что третья команда из этой группы наберет всего два балла. В этом случае один из «третьих лишних» с большой долей вероятности окажется из квартета С.

Польша — Австрия — «матч жизни»: ничья не устроит ни тех ни других. Как видно из приведенных выше результатов предыдущих турниров, с одним или двумя очками с третьего места выйти не удавалось никому. Один балл после двух туров будет означать необходимую победу в последнем туре, где обе команды — не фавориты.

Если же встреча Польша — Австрия закончится в чью-то пользу, то у победителя неплохие шансы на плей-офф: у обеих команд некритичные «минус 1», а в последнем туре есть шанс попасть на немотивированного фаворита и не ухудшить разницу, а то и сыграть вничью.

Ситуация в группе наиболее запутанная из всех. Никто не удивится, если перед последним туром у всех команд окажется по три очка. Положение сборной Украины пока наиболее критичное. У нее не только «минус три», но и встреча с однозначно мотивированной к тому времени Бельгией в последнем туре.

Первый тур, несмотря на напряженные матчи, в итоге обошелся без сенсаций. Португальцы — явный фаворит в борьбе за первое место. Ключевым матчем в борьбе за второе место наверняка станет встреча между Турцией и Чехией в последнем туре. Турки чувствую себя вполне комфортно — 3 очков и нынешних «плюс 2» может хватить, даже если команда займет третье место. Грузия может вмешаться в распределение путевок в плей-офф, если обыграет во втором туре чехов.

Алексей Мороз

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