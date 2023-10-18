Украину ждет «финал» с Италией, Казахстану может не хватить даже двух побед. Все расклады отбора на Евро-2024

9 сборных гарантировали участие в главном турнире лета.

До окончания отборочного турнира Евро-2024 остается всего два тура, но нам известны только 9 из 24 участников чемпионата. В двух группах вопрос о прямой путевке в Германию уже закрыт, еще в четырех — ни одна из команд не гарантировала участие в летнем турнире.

Все ясно

Проще всего дела обстоят в группах А и F. Сборные Испании, Шотландии, Бельгии и Австрии в ноябре начнут подготовку к чемпионату Европы. Турнирных задач перед ними уже не стоит. Грузины точно поборются за дополнительную путевку в плей-офф Лиги наций, с разной вероятностью туда могут пробиться Норвегия, Азербайджан и Эстония. Но их судьба зависит от других команд. Швецию и Кипр в Германии мы точно не увидим.

Осталось поставить точку

Группа В

Греки дважды уступили голландцам, поэтому их шансы на второе место остаются чисто теоретическими. Даже успех во Франции не принесет счастья, если конкурент наберет больше двух очков. Нидерландам хватит победы над безнадежным Гибралтаром, но все вопросы можно снять и ранее — в домашнем матче с Ирландией.

Третье место в группе отправит Грецию в плей-офф Лиги наций, чисто теоретически туда могут попасть и ирландцы, а вот у Гибралтара второго шанса не будет, что неудивительно.

Группа G

Поражение в Сербии сократило черногорские шансы на первый в истории крупный турнир до минимума. Команда Миодрага Радуловича выйдет на Евро, если:

— дважды победит, а Сербия уступит Болгарии;

— дважды победит, а Болгария обыграет Венгрию и уступит Сербии (в таком случае черногорцы будут выше венгров по личным встречам).

Если у трех лидеров окажется по 14 очков, то лишними все равно окажутся черногорцы, у которых будет четыре очка в «закрутке» против шести у сербов и семи у венгров.

Черногория и Литва точно не попадут в плей-офф Лиги наций, а вот Болгария, несмотря на провал в отборе, там, скорее всего, окажется.

Группа J

Шанс составить компанию Португалии имеют три команды, но, вероятно, решающей при розыгрыше путевок станет победа словаков в Люксембурге. Они не выйдут на Евро только в случае двух поражений при условии идеальных результатов Люксембурга или Исландии.

В плей-офф Лиги наций точно сыграет Босния. Там же, если не совершит в ноябре чуда, окажется и Люксембург, а вот исландцам нужно будет следить за результатами других групп.

Ждем главный матч

Группа С

Своеобразный финал группы С состоится 20 ноября в Леверкузене, где Украина примет Италию. Если итальянцы перед этим справятся с Северной Македонией, то им будет достаточно и ничьей, если же снова потеряют очки, то придется играть исключительно на победу.

Италия в случае провала точно получит свой шанс в плей-офф Лиги наций, неплохая ситуация и у Украины. А вот Северная Македония и Мальта в Германию не попадут.

Группа Н

Таким же финалом с большой долей вероятности окажется и матч Словения — Казахстан. Словенцы избегут нервотрепки, обыграв Данию в Копенгагене или дождавшись осечки казахов в домашней встрече с Сан-Марино.

В то же время команде Магомеда Адиева может не хватить и двух побед. Если Дания уступит дома Словении и обыграет на выезде Северную Ирландию, то казахи всего лишь отправятся в плей-офф Лиги наций. Там же точно будет и сборная Финляндии. А вот словенцам терять место в топ-2 нельзя, вероятность их второго шанса очень низка.

Вариантов слишком много

Группа D

Удивительно, но судьба второй путевки на Евро от группы D сейчас находится в руках сборной Армении. Две победы подряд позволят армянам оставить за спиной и Уэльс, и Хорватию (в закрутке у Сперцяна и компании будет девять очков, у конкурентов — по четыре). Правда, вице-чемпионов мира желательно будет обыгрывать с разницей в два мяча, чтобы не уступить им по разности мячей в случае осечки валлийцев в Турции.

Для Хорватии задача на последние два тура звучит просто: набрать больше очков, чем Уэльс. Британцам же, несмотря на сложный календарь, ошибаться категорически не рекомендуется. Их второе место легко может оказаться четвертым.

Армении и Латвии плей-офф Лиги наций не светит, Хорватии в случае неудачи второй шанс гарантирован, судьба Уэльса будет зависеть от результатов соперников.

Группа Е

В самой запутанной группе четыре из пяти участников имеют реальные шансы выйти на Евро. При большинстве раскладов отбор пройдут Албания и Чехия, которые могут решить все вопросы уже 17 ноября. Рассмотрим все варианты для остальных пар, которые могут поехать от группы Е в Германию:

Албания и Польша.

— Албания побеждает Молдавию, Польша — Чехию, при этом Молдавия не проигрывает чехам;

— Молдавия дважды играет вничью, Польша побеждает Чехию;

Албания и Молдавия.

— Албания выигрывает у Фарер, Молдавия одерживает две победы;

— Молдавия побеждает Албанию и играет вничью с Чехией, Польша справляется с Чехией;

— Молдавия побеждает Чехию и играет вничью с Албанией, Чехия не справляется с Польшей;

— Молдавия побеждает Чехию, которая сыграла вничью с Польшей;

Чехия и Молдавия.

— Молдавия выигрывает два матча, Чехия справляется с Польшей, Албания уступает Фарерам;

— Молдавия громит Албанию и играет вничью с Чехией, которая побеждает Польшу, Албания уступает Фарерам.

Албании и Молдавии надеяться на второй шанс не приходится, а вот Польша и Чехия могут разыграть путевку на Евро в очной встрече. Обе команды проходят по рейтингу в плей-офф Лиги наций.

Группа I

Обострение палестино-израильского конфликта запутало и без того сложную ситуацию в группе J. Отобраться на Евро могут сборные Румынии, Швейцарии, Израиля и Косово. Правда, победа швейцарцев над израильтянами оставит балканцев даже без теоретического шанса.

В шатком положении находятся и лидирующие в группе румыны — два поражения гарантированно оставят команду без очередного крупного турнира. Поскольку на второй шанс в этой группе претендуют только Израиль (наверняка), Швейцария (с очень большой вероятностью) и Косово.