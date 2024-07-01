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Тедеско против Дешама и Словения, которая будет страдать: 1 июля на Евро-2024

1 июля пройдут матчи плей-офф Евро-2024 Франция — Бельгия и Португалия — Словения
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Доменико Тедеско.
Фото Global Look Press
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Забьет ли Роналду первый гол на турнире?

Франция — Бельгия: ремейк полуфинала ЧМ-2018

Чемпионат Европы. 1/8 финала
01 июл, 19:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Франция
Бельгия

Пока ни одной из команд не удалось раскрыться на этом турнире. От Дидье Дешама ожидали несколько другой выбор тактики и игроков, но тренер французов нарочно разбил сыгранную тройку в центре поля, внедрив туда Канте. К Ноло никаких вопросов нет — он переживает вторую молодость, но в итоге вышел совсем другой механизм, который и работает иначе.

Есть вопросы и по линии атаки. Дешам усадил на лавку Жиру и передвинул Мбаппе с левого фланга на острие — пока это тоже плохо работает. Перед матчем с Бельгией Дидье есть над чем задуматься.

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Игра французов в защите — единственное, к чему пока нет серьезных вопросов. Пропущен всего один гол, и тот с пенальти. Как бельгийцам взломать крепкие оборонительные редуты «Трехцветных»? Этот ребус предстоит разгадать Доменико Тедеско.

Бывший тренер «Спартака» продолжает верить в Лукаку, который стал одним из самых неудачливых игроков этого Евро. Реализация Ромелу — настоящая катастрофа, а в плей-офф такое не прощают. Тем более французы.

Перед встречей нельзя однозначно сказать, кто шагнет дальше. Нас наверняка будет ждать классный футбол с кучей голевых моментов и опасных эпизодов. На бумаге Франция — фаворит, но Бельгия наверняка жаждет взять реванш за поражение в полуфинале ЧМ-2018 (0:1).

«Будем сражаться за победу. Мы прошли отбор на этот чемпионат, чтобы войти в число лучших. Теперь нам предстоит встреча с топовым соперником. Ради таких матчей мы и приехали сюда. В противном случае мы могли остаться дома. Ради таких матчей мы играем», — заявил Тедеско.

Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Португалия — Словения: Роналду забьет первый гол на турнире?

Чемпионат Европы. 1/8 финала
01 июл, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Португалия
Словения

Португальцы отлично понимают, что находятся в центре внимания после шокирующего поражения от Грузии (0:2). Пусть та игра для них ничего не решала, настроение все равно было испорчено. В матче со Словенией, которая также любит защищаться низким блоком, Роберто Мартинес не будет беречь своих футболистов и вернется к победной формуле игры против Турции (3:0).

Реальна ли в этой паре сенсация? Для этого должно совпасть слишком много факторов, однако словенцев точно нельзя недооценивать. Команда Матьяжа Кека не блещет атакующими действиями, но способна поймать любого соперника на контратаке. Еще несколько месяцев назад Словения обыграла Португалию со счетом 2:0. Да, тогда был товарищеский матч, и Мартинес предоставил отдых многим ключевым игрокам, но это все равно неприятная история для португальцев.

Криштиану Роналду. «Мартинес не хочет конфликта с Роналду и ставит его в состав. Это ошибка!» Что происходит в сборной Португалии?

Кек — опытнейший тренер, который прекрасно знает слагаемые успеха в матчах с топ-сборными: максимальная концентрация, дисциплина, упорство и командная работа.

«Мы знаем, с кем нам предстоит играть. Португалия — один из фаворитов на победу в турнире. Но мы хотим добиться хорошего результата и не слишком заботимся о том, как выглядим на поле. Я ожидаю, что в определенные моменты мы будем страдать», — сказал Кек.

Роналду и компании предстоит сильно напрячься, чтобы сломить сопротивление словенцев. Криштиану на этом турнире пока не забивал. Может, сегодня удастся?

Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словении по футболу
Сборная Франции по футболу
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