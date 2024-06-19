Шестой день Евро-2024: у Хорватии нет права на ошибку, Швейцария и Германия в шаге от плей-офф

19 июня начинается второй тур группового этапа.

Хорватия — Албания: без права на ошибку

Команда Златко Далича не оправдала надежды своих болельщиков, крупно проиграв Испании в первом туре (0:3). Главным маркером поражения стали замены Модрича и Ковачича в середине второго тайма. Лидеры сборной Хорватии попросту выдохлись. После этого многие вновь стали говорить о затянувшейся смене поколений в сборной.

Игра с Албанией — хороший шанс реабилитироваться в глазах поклонников. При нынешней формуле турнира можно выйти из группы с четырьмя набранными очками, поэтому Хорватия еще ничего не потеряла.

Албанцы, оказавшие достойное сопротивление Италии, совсем не выглядят мальчиками для битья. Учитывая, что в третьем туре в Дюссельдорфе их ждет сборная Испании, Силвиньо захочет набрать максимум очков именно в противостоянии с хорватами.

Схватка намечается ожесточенная. Права на ошибку у Хорватии больше нет. Если они, конечно, собираются выйти в плей-офф. Албания тоже не хочет покидать турнир.

Полузащитники сборной Германии Флориан Вирц и Кай Хаверц. Фото Reuters

Германия — Венгрия: немцы будут в плей-офф уже сегодня?

«Бундестим» уверенно стартовала, смяв сборную Шотландии в Мюнхене. Молодые Вирц и Мусиала великолепно себя проявили, по-гроссмейстерски сыграл ветеран Тони Кроос, главенствуя в середине поля. Банда Юлиана Нагельсманна показала, что с ней на этом Евро придется считаться всем. Победа над Венгрией закрепит этот успех и обеспечит Германии место в плей-офф.

Венгры сделали слишком много подарков в первом матче со Швейцарией, подобная игра с немцами может обернуться катастрофой. Впрочем, во втором тайме команда Марко Росси отрезками выглядела неплохо. Если сохранить этот запал, то можно преподнести сюрприз.

А другого варианта у них уже нет, поражение может сделать третий тур чистой формальностью. Ничья для венгров будет приемлемым исходом, тогда в случае победы над Шотландией они, скорее всего, выйдут из группы.

«Мы хотим дать Германии бой и побороться как минимум за одно очко», — заявил полузащитник сборной Венгрии Андраш Шефер.

Футболисты сборной Швейцарии Мишель Эбишер и Квадво Дуа. Фото Reuters

Шотландия — Швейцария: один шаг до выхода из группы

Разгромным поражением от Германии Шотландия поставила себя в незавидное положение. Дело даже не в итоговом счете, а в игре команды. «Тартановая армия» выглядела настолько беспомощно, что теперь в нее вообще никто не верит. А возможное поражение от Швейцарии похоронит все их шансы на дальнейшее участие в турнире.

Мурат Якин удивил общественность во встрече с венграми, доказав, что не боится менять привычный стартовый состав, включив в него Дуа и Эбишера, которые забили по голу. Не терпится узнать, какие сюрпризы он приготовил для сборной Шотландии. Осталось сделать всего один шаг до выхода из группы, и важно не напортачить.

Многое будет зависеть и от того, как экс-тренер «Спартака» настроит своих подопечных на эту встречу. Заранее записывать себя в победители ни в коем случае нельзя. На это намекнул защитник Мануэль Аканджи:

«Мы не станем недооценивать ни одну команду на этом турнире. Участники финальной стадии прошли квалификацию. Значит, слабых команд здесь нет. На Евро не бывает легких матчей, так что мы должны серьезно подойти к игре».

Теоретически уже сегодня в группе А может решиться если не все, то многое. Ждут ли нас какие-то сюрпризы или фавориты спокойно возьмут свое?