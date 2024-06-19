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Сегодня, 09:15

Шестой день Евро-2024: у Хорватии нет права на ошибку, Швейцария и Германия в шаге от плей-офф

19 июня пройдут матчи Евро-2024 Хорватия — Албания и Германия — Венгрия
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич.
Фото Reuters
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19 июня начинается второй тур группового этапа.

Хорватия — Албания: без права на ошибку

Чемпионат Европы. Группа B
19 июн, 16:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Хорватия
Албания

Команда Златко Далича не оправдала надежды своих болельщиков, крупно проиграв Испании в первом туре (0:3). Главным маркером поражения стали замены Модрича и Ковачича в середине второго тайма. Лидеры сборной Хорватии попросту выдохлись. После этого многие вновь стали говорить о затянувшейся смене поколений в сборной.

Хорватия в&nbsp;первом туре Евро проиграла Испании (0:3). Расклады группового этапа Евро-2024: Хорватия и Украина — без плей-офф?

Игра с Албанией хороший шанс реабилитироваться в глазах поклонников. При нынешней формуле турнира можно выйти из группы с четырьмя набранными очками, поэтому Хорватия еще ничего не потеряла.

Албанцы, оказавшие достойное сопротивление Италии, совсем не выглядят мальчиками для битья. Учитывая, что в третьем туре в Дюссельдорфе их ждет сборная Испании, Силвиньо захочет набрать максимум очков именно в противостоянии с хорватами.

Схватка намечается ожесточенная. Права на ошибку у Хорватии больше нет. Если они, конечно, собираются выйти в плей-офф. Албания тоже не хочет покидать турнир.

Полузащитники сборной Германии Флориан Вирц и Кай Хаверц.
Фото Reuters

Германия — Венгрия: немцы будут в плей-офф уже сегодня?

Чемпионат Европы. Группа A
19 июн, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Германия
Венгрия

«Бундестим» уверенно стартовала, смяв сборную Шотландии в Мюнхене. Молодые Вирц и Мусиала великолепно себя проявили, по-гроссмейстерски сыграл ветеран Тони Кроос, главенствуя в середине поля. Банда Юлиана Нагельсманна показала, что с ней на этом Евро придется считаться всем. Победа над Венгрией закрепит этот успех и обеспечит Германии место в плей-офф.

Венгры сделали слишком много подарков в первом матче со Швейцарией, подобная игра с немцами может обернуться катастрофой. Впрочем, во втором тайме команда Марко Росси отрезками выглядела неплохо. Если сохранить этот запал, то можно преподнести сюрприз.

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А другого варианта у них уже нет, поражение может сделать третий тур чистой формальностью. Ничья для венгров будет приемлемым исходом, тогда в случае победы над Шотландией они, скорее всего, выйдут из группы.

«Мы хотим дать Германии бой и побороться как минимум за одно очко», — заявил полузащитник сборной Венгрии Андраш Шефер.

Футболисты сборной Швейцарии Мишель Эбишер и Квадво Дуа.
Фото Reuters

Шотландия — Швейцария: один шаг до выхода из группы

Чемпионат Европы. Группа A
19 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Шотландия
Швейцария

Разгромным поражением от Германии Шотландия поставила себя в незавидное положение. Дело даже не в итоговом счете, а в игре команды. «Тартановая армия» выглядела настолько беспомощно, что теперь в нее вообще никто не верит. А возможное поражение от Швейцарии похоронит все их шансы на дальнейшее участие в турнире.

Мурат Якин удивил общественность во встрече с венграми, доказав, что не боится менять привычный стартовый состав, включив в него Дуа и Эбишера, которые забили по голу. Не терпится узнать, какие сюрпризы он приготовил для сборной Шотландии. Осталось сделать всего один шаг до выхода из группы, и важно не напортачить.

Мишель Эбишер празднует гол в&nbsp;ворота сборной Венгрии. Якин подарил Европе новую звезду. Эбишер и Швейцария прибили Венгрию

Многое будет зависеть и от того, как экс-тренер «Спартака» настроит своих подопечных на эту встречу. Заранее записывать себя в победители ни в коем случае нельзя. На это намекнул защитник Мануэль Аканджи:

«Мы не станем недооценивать ни одну команду на этом турнире. Участники финальной стадии прошли квалификацию. Значит, слабых команд здесь нет. На Евро не бывает легких матчей, так что мы должны серьезно подойти к игре».

Теоретически уже сегодня в группе А может решиться если не все, то многое. Ждут ли нас какие-то сюрпризы или фавориты спокойно возьмут свое?

Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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