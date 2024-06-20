Седьмой день Евро-2024: балканское дерби и классическое противостояние Испании с Италией

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Словенцы удивили в первом туре, не проиграв более именитым датчанам. После той волевой ничьей местная газета Delo написала, что их команда «сделала первый шаг на пути к мечте в Германии». Звучит громко, но футболисты Мариуша Кека и правда близки к тому, чтобы воплотить сказку в реальность и забраться в зону в плей-офф.
«Когда в первом матче мы почувствовали, что выглядим не так безнадежно, мы начали играть по-настоящему», — сказал Кек.
Команда Драгана Стойковича провела два совершенно разных тайма против грозной Англии. Во второй половине встречи после выхода Тадича рисунок игры изменился и сербы смотрелись гораздо увереннее. Как известно, Душан остался недоволен тем, что тренер не выпустил его в старте, и раскритиковал того в прессе. Но этот мини-конфликт, кажется, уже разрешен: капитан принес извинения.
В лагере сборной Сербии считают, что матч против Словении — решающий на групповом этапе. Команда приложит все усилия, чтобы набрать три очка в Мюнхене.
На предматчевой пресс-конференции Стойкович и Митрович вспоминали безумную встречу Словения — Югославия на Евро-2000, завершившуюся со счетом 3:3. Нынешний тренер сборной тогда вышел на замену, а Митрович следил за кумирами по телевизору. Нападающий выразил надежду, что сегодняшнее противостояние станет таким же запоминающимся. Балканское дерби обещает стать настоящим украшением второго тура.
Ох, как же британские журналисты критиковали Гарета Сайтгейта после минимальной победы над Сербией. Отчасти их можно понять: тренер упорно следует прагматичному стилю, несмотря на наличие ярких звезд в атакующей линии. В матче с датчанами мало что изменится, нас ждет «душный футбол» с обилием борьбы.
Эти две команды прекрасно знакомы друг с другом. Три года назад на Евро-2020 Дания чуть было не совершила сенсацию, но мяч Кейна в овертайме решил исход битвы. На нынешнем турнире Харри пока не открыл счет своим голам. Может, сегодня английского бомбардира прорвет?
Еще один ремейк матча на Евро-2020. И эти команды тоже встречались в полуфинале. Тогда итальянцы обыграли испанцев в серии пенальти (4:2).
Испания неожиданно легко разгромила в первом туре Хорватию (3:0), причем забила все голы в первом тайме. Итальянцы же проявили характер, быстро оправившись от шока, который испытали на первой минуте поединка с Албанией (3:0). Добыли хоть и очень трудовые, но все же три очка.
На Евро-2024 это первая супертоповая вывеска, классическое европейское противостояние. Причем встречаются две очень похожие друг на друга сборные. Об этом высказался Луис де Ла Фуэнте:
«Они недавно обновили команду, у них есть молодые ребята. Мне очень нравится, как они сражаются. У Италии много мастеров, есть опытные игроки. Смотреть на Италию — это как смотреть на свое отражение».
Действующие чемпионы Европы хорошо понимают, какая сложная задача ждет их во втором туре. Испанцы заберут себе мяч и будут вдавливать их в собственную штрафную за счет владения. Но рецепт победы над «красной фурией» все же есть, его назвал Бастони: «Нащупаем слабые стороны Испании и ударим по ним».