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Сегодня, 09:15

Мбаппе в маске, мощь польской атаки и кураж словаков: 21 июня на Евро-2024

21 июня пройдут матчи Евро-2024 Польша — Австрия и Нидерланды — Франция
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Футболисты сборной Франции.
Фото Reuters
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Впереди битва гигантов и определяющая игра для Украины.

Словакия — Украина: не наступить на грабли

Чемпионат Европы. Группа E
21 июн, 16:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Словакия
Украина

После катастрофического поражения от Румынии (0:3) Сергей Ребров наверняка переформатирует состав, чтобы встряхнуть команду. Вероятно, Трубин сменит Лунина, наделавшего кучу ошибок на последнем рубеже. Также большие шансы появиться на поле с первых минут у 22-летнего Бражко. Миколенко продолжает восстанавливаться после повреждения, поэтому позиция левого защитника все еще выглядит проблемной. Зинченко на его месте совсем не убедил.

Никакой результат, кроме победы, украинцев не устроит. Они прекрасно понимают, что в последнем туре — игра с Бельгией, которая также уже использовала свое право на ошибку. Весь вопрос в том, оправились ли «Желто-синие» от румынского нокдауна.

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Словакия, напротив, сейчас на кураже. Мало кто ожидал от них победы над главным фаворитом квартета. Однако пока еще рано праздновать.

Не наступить на грабли прошлого Евро — вот негласный девиз словацкой сборной перед вторым матчем на турнире. Три года назад за триумфом в стартовой игре последовали два поражения, и их выступление быстро завершилось. На этот раз словацкие болельщики верят, что игроки покажут противоположный подход к делу, а с ним и другой результат.

«Эйфория после победы над Бельгией продолжалась несколько часов, но трех очков точно не хватит для выхода из группы. Пока поводов для празднования нет. Мы полностью сосредоточены на матче с Украиной», — заявил Франческо Кальцона.

Фото Reuters

Польша — Австрия: никакой дружбы

Чемпионат Европы. Группа D
21 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Польша
Австрия

Обе команды уступили в первом туре звездным соперникам, но получили множество хвалебных отзывов за смелый футбол. Поляки пребывают в приподнятом настроении, ведь на поле может вернуться Левандовски, пропускавший первый тур из-за травмы. А с Робертом и без него — это совершенно разные сборные Польши.

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Поединок для двух коллективов будет самым что ни на есть определяющим. В последнем туре австрийцам играть с Нидерландами, а Франции — с Польшей. Шансы взять очки в этих матчах, конечно, имеются, но их крайне мало. Поэтому искры будут лететь именно в эту пятницу.

Интересно, что у команд есть игроки, выступающие за одни клубы. Это Дансо и Франковски из «Ланса», а также Скорупски и Пош из «Болоньи». Но ни о какой дружбе не может быть и речи, никто из них не даст спуску своим одноклубникам.

Фото Reuters

Нидерланды — Франция: Мбаппе сыграет в маске?

Чемпионат Европы. Группа D
21 июн, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Нидерланды
Франция

Что может быть лучше в пятничный вечер, чем матч с участием двух супертоповых команд? После вчерашней схватки Испании и Италии мы получаем еще одно классическое противостояние. В битве этих гигантов преимущество в личных встречах на стороне Франции: семь побед в восьми последних матчах, включая две победы в квалификации. Но это еще ни о чем не говорит. Тем более что у «Трехцветных» на поле может не выйти Мбаппе, сломавший нос во встрече с Австрией (1:0).

Что касается травмы Килиана, то эта тема муссировалась все последние дни и является ключевой в преддверии стартового свистка. Звездный форвард тренировался в специальной маске, но французские СМИ пишут, что в ней ему запрещено играть. Дидье Дешам же загадочно заявил, что «все движется в правильном направлении».

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Отсутствие капитана и лидера атак французов станет для Франции большим ударом, хотя и без него у них найдутся те, кто в силах создать для дружины Роналда Кумана массу проблем.

«Мы выполнили первую задачу и выиграли стартовый матч, но то же самое сделали и голландцы. Следующая задача — выиграть ближайший матч и решить вопрос выхода из группы. Надо играть так хорошо, как только мы можем это делать», — сказал Дидье Дешам.

Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Словакии по футболу
Сборная Украины по футболу
Сборная Франции по футболу
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