Битва двух соседей за лидерство, последний шанс для Венгрии и Шотландии: 23 июня на Евро-2024

Начинаются решающие матчи группового этапа.

Швейцария — Германия: борьба двух соседей за лидерство

Сборная Германии — первая команда на этом турнире, обеспечившая себе место в 1/8 финала. Две уверенные победы над Шотландией (5:1) и Венгрией (2:0), а также вдохновленная игра Вирца, Мусиалы, Крооса и Гюндогана утвердила команду Юлиана Нагельсманна в качестве одного из претендентов на титул.

Сбавят ли немцы обороты в сегодняшней встрече? Конечно же нет. Во-первых, «Бундесмадшафт» наверняка захочет завершить групповой этап с максимальным количеством очков впервые за 12 лет (с Евро-2012).

А во-вторых, Германии стратегически важно не отдать лидерство Швейцарии. Согласно сетке плей-офф, команда, занявшая второе место в группе А, попадает на сборную, которая выйдет со второго места в квартете B . Попасть на Италию или Хорватию — сомнительное удовольствие.

«Мы хотим занять первое место в группе, и сейчас это наша главная цель. Всегда приятнее выходить в плей-офф с первого места. Я бы хотел избежать встречи с сильным соперником в 1/8 финала, но мы не можем повлиять на результаты в других группах», — сказал Нагельсманн.

Что касается швейцарцев, то они имеют хорошие шансы выйти в плей-офф. В целом команда Мурата Якина показала довольно неплохой футбол и подходит к игре с хорошей серией: Швейцария не проигрывала в последних трех встречах Германией, забив девять мячей.

Есть возможность побороться даже за первую строчку в группе — сенсацию преподнести можно. Но и ничья швейцарцев устроит.

Футболисты сборной Шотландии. Фото Reuters

Шотландия — Венгрия: нужна только победа

«Тартановая армия» осталась в гонке за плей-офф, сыграв вничью со Швейцарией (1:1). Хотя после провального матча-открытия с немцами все успели списать команду. Сегодня шотландцам нужно еще раз собрать всю волю в кулак, чтобы победить венгров. Правда, сделать это придется без основного защитника Тирни, который получил серьезную травму.

У Венгрии ситуация еще хуже — ноль очков после двух туров, несмотря на достойную игру. Но с тремя баллам и выйти из группы вполне реально: Украина образца Евро-2021 не даст соврать. Венграм нужна не просто победа, а крупный успех. Для этого важно прибавить в реализации моментов.