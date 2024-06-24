Надежда албанцев на чудо, ожесточенная схватка Италии и Хорватии: 24 июня на Евро-2024

Решающий день в группе B.

Албания — Испания: произойдет ли чудо?

Испанцы доказали свой статус одного из фаворитов турнира, досрочно завоевав путевку в 1/8 финала в качестве победителя группы. Виктории над Хорватией (3:0) и Италией (1:0) предоставляют Луису де ла Фуэнте шанс проверить резерв в ничего не значащем матче, который из-за дисквалификации пропустит Родри. Также, скорее всего, поберегут Карвахаля и Ле Нормана, которые висят на желтых.

Но давайте будем откровенны: вряд ли это сильно облегчит жизнь сборной Албании: качество игроков «Красной фурии» даже на скамейке запасных впечатляет. Об этом на пресс-конференции заявил Силвиньо:

«Даже вторая команда Испании могла бы сыграть в финале Евро и выиграть его. Нам надо сосредоточиться на том, что мы собираемся делать. У Испании много вариантов. Ее игроки будут мотивированы, они будут играть в свою игру. Нам тоже нужна мотивация, чтобы попытаться сотворить чудо».

Тем не менее Албания на этом Евро уже не раз удивляла: ранний гол в ворота Италии (1:2), а затем добытая на 90+5-й минуте ничья с Хорватией (2:2) дали серьезные основания для оптимизма. Чтобы иметь шансы попасть в плей-офф, команде нужно набрать три очка. Других вариантов нет. Шансов по ходу встречи будет крайне мало, ведь большую часть игры албанцы проведут без мяча. Им поможет только чудо.

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти. Фото Reuters

Хорватия — Италия: кто выйдет в плей-офф?

Самая главная вывеска этого игрового дня. Согласно подсчетам суперкомпьютера Opta, вероятность победы Италии составляет 40,5%, Хорватии — 31,7%. В последний раз команды встречались в квалификации Евро-2016, тогда сборные дважды сыграли вничью. Все это говорит о том, что нас ждет равное противостояние.

Сложнее, конечно же, хорватам. Команду Златко Далича в этой встрече устроит только победа, но как ее добиться? В первых двух матчах игра явно не пошла, хоть «Шашечные» и прибавляли во вторых таймах. Наверняка мы увидим пару-тройку изменений в составе: возможно, на скамейку отправятся Брозович, Перишич и Шутало, которые допустили множество ошибок. Даличу нужно найти способ завести игроков.

«Мы начали турнир не лучшим образом, не показали свой реальный уровень. Мы слишком легко пропускаем. На ЧМ-2022 мы пропустили один гол на групповом этапе, а здесь уже пять. Перишич находится не в лучшей форме, как это было в Катаре. Кто-то постарел на два года, и у нас в соперниках сильные сборные», — сказал Далич.

Лучано Спаллетти тоже есть о чем задуматься. В матче с испанцами (0:1) его команда постоянно оказывалась на шаг позади соперника, разрывавшего и фланги, и середину поля. Особенно провальный матч получился у Ди Лоренцо, которого затерзали Кукурелья и Нико Уильямс. Повезло, что прекрасно сыграл Доннарумма, иначе счет мог дойти до разгромного.