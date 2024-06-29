Спаллетти против Якина и Германия, которой не простят поражение: 29 июня на Евро-2024

Ни у одной из команд больше нет права на ошибку.

Швейцария — Италия: противостояние двух бывших тренеров РПЛ

Швейцария в третий раз подряд вышла в плей-офф Евро и готова бросить вызов действующему чемпиону Европы. На сегодняшний момент эти команды — плюс-минус равные соперники. И в этом нет ничего удивительного, итальянцы приехали на турнир в Германию, возможно, с самым слабым составом за последние 40 лет.

Единственное, в чем сборная Италии заметно превосходит команду Мурата Якина — в линии защиты. Бастони и Димарко являются важнейшими игроками «Интера», который еще год назад дошел до финала Лиги чемпионов. Латераль Ди Лоренцо — капитан «Наполи», завоевавшего скудетто в позапрошлом сезоне. Однако в 1/8 финала оборона Лучано Спаллетти недосчитается дисквалифицированного Калафьори, который стал одним из открытий групповой стадии.

Основной козырь швейцарцев — в атаке. В трех предыдущих матчах они показали, что забивать у них могут многие: отличились пять разных игроков. Подопечные Якина в каждой игре забивали минимум один раз.

Статистика в этом противостоянии против Швейцарии. Она не может обыграть Италию на протяжении 11 встреч. Последняя победа была одержана в мае 1993 года в отборочном раунде чемпионата мира 1994 года (1:0). Однако в этом году у «Красных крестоносцев» есть все шансы прервать неудачную серию и мощно стартануть в плей-офф, как они сделали на Евро-2020, выбив в 1/8 финала сборную Франции (3:3, пен 5:4).

«Мы усердно работали, чтобы оказаться здесь, и будем рады сразиться с Италией. Думаю, у нас с ней будет открытый футбол. Не хочу отвечать на вопрос, кто тут фаворит. Мы знаем их тактику, темперамент и футболистов. Это будет особенный матч», — сказал Якин.

Встреча двух бывших тренеров РПЛ Спаллетти и Якина — дополнительная интрига для российских болельщиков. Впрочем, им сегодня наверняка не до воспоминаний о прошлом. Здесь и сейчас решается судьба путевки в 1/4 финала, где, скорее всего, кого-то из них будет ждать Англия во главе с Саутгейтом.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн. Фото Reuters

Германия — Дания: чем Нагельсманн удивит Данию?

«Три матча позади, осталось еще четыре» — так отреагировал один из фанатов Германии на выход команды в плей-офф. Немцы верят в свою сборную после успешного завершения группового этапа и грезят о победе на домашнем Евро. Для этого есть все основания.

Германия наравне с Испанией поразила зрителей своей четко отлаженной игрой. Проблемы у бундесманшафт возникли только со Швейцарией (1:1), но даже тогда в действиях хозяев не было суматохи. Юлиан Нагельсманн выпустил со скамейки Фюллькруга — своего джокера, который не в первый раз забил после выхода на замену.

У Германии отличная скамейка запасных, но в 1/8 финала команда может столкнуться с кадровыми проблемами. Последние тренировки из-за повреждения пропустил Рюдигер, а из-за перебора желтых карточек не сыграет Та. Тренеру в любом случае придется что-то придумывать и менять сыгранную пару центральных защитников.

Есть ли у Дании шансы на успех? Скандинавы не проиграли ни одного матча из трех. Эриксен был привычно хорош, а Винн и Хейлунн показали, что способны создать проблемы обороне любой сборной. Впереди нас ждет упорная схватка. На это указывает и статистика предыдущих встреч: три ничейных результата в последних четырех очных поединках.

«Нам необходимо полагаться на собственную тактику. Дания должна отобрать у соперника мяч и показать, кто мы есть на самом деле, играть смело. Мы — аутсайдеры, но собираемся использовать это в своих интересах и оказывать давление на Германию», — заявил Каспер Юльманн.

Как это обычно бывает, к сборной — хозяйке турнира приковано основное внимание, местная публика ждет от Германии многого. В группе немцы показали себя хорошо по результатам, но под схему Нагельсманна с каждым матчем соперники все лучше подстраивались. Сейчас назрели вопросы: есть ли у Юлиана другие козыри, помимо уже представленных, и чем он может удивить Данию? Зная любовь 36-летнего специалиста к разного рода экспериментам, велика вероятность, что сегодня увидим что-то новое.