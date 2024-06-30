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Сегодня, 09:15

Терпеливая Словакия против скучной Англии, надежда Грузии еще на одно чудо: 30 июня на Евро-2024

30 июня пройдут матчи плей-офф Евро-2024 Англия — Словакия и Испания — Грузия
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Харри Кейн и Джуд Беллингем (сборная Англии).
Фото Global Look Press
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Ждать ли сенсаций от Словакии и Грузии?

Англия — Словакия: первая проверка для Саутгейта

Чемпионат Европы. 1/8 финала
30 июн, 19:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Англия
Словакия

Пока Англия запомнилась на этом Евро удивительно сонным футболом, который не вытекает из логики команды с самым дорогим и звездным составом. Тренерская душа Гарета Саутгейта — потемки даже для самых главных знатоков английской сборной. Но фаворитом они остаются до сих пор: судьба уберегла «Трех львов» от попадания в плей-офф на своих основных конкурентов — Францию, Испанию, Германию и Португалию.

Начать свой путь в 1/8 финала нужно будет со Словакии, которая уже преподнесла на турнире сенсацию, обыграв Бельгию (1:0). Эта сборная хорошо умеет терпеть, играя при этом одним и тем же составом, причем возрастным: только Ханцко и Боженик в нем моложе 28 лет, а лидеры — 37-летние Пекарик и Куцка, а также 35-летний Дубравка.

Харри Кейн&nbsp;&mdash; Милан Шкриньяр. Англия — Словакия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро

Главный вопрос — насколько хватит сил самому возрастному коллективу на Евро? Все три игры в группе словаки провели практически одним и тем же составом, и лидеры уже получили приличную нагрузку.

Что касается Англии, то яркого атакующего футбола можно не ждать. Плей-офф не время для экспериментов. При этом Триппьер считает, что команда должна действовать в атаке гораздо лучше: «Мы можем агрессивнее прессинговать и создавать гораздо больше моментов, учитывая класс наших игроков».

Последнее слово тут точно останется за Саутгейтом. Если тренер готов терпеть критику, зная, что добьется результата, к нему не может быть никаких вопросов. Самое главное — три очка, а о качестве игры уже через несколько дней никто и не вспомнит. Даже въедливые английские журналисты.

Хвича Кварацхелия (сборная Грузии).
Фото AFP

Испания — Грузия: разгром или чудо?

Чемпионат Европы. 1/8 финала
30 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Испания
Грузия

Грузия уже исполнила свою главную мечту, заскочив в плей-офф, но кажется, что мы до сих пор не знаем, чем может ограничиваться потенциал этой команды. Одно дело — обыграть Португалию, которая на тот момент уже решила свои текущие задачи, а совсем другое — одолеть мотивированную Испанию в 1/8 финала.

Все указывает на то, что шансы грузин в этой встрече близки к нулю. Испания — единственная команда, набравшая максимум очков в группе, да еще и в группе смерти. Более того, на этом чемпионате Европы «Красная фурия» ни разу не пропускала.

Георгий Мамардашвили. «Хвича лучше всей сборной Испании». За эти слова Мамардашвили прилетает от болельщиков

Статистика личных встреч тоже за испанцами: последние четыре года они четыре раза встречались с Грузией, одержав четыре победы. В матчах отборочного этапа футболисты Вилли Саньоля получили 1:7, а затем — 1:3. Без шансов.

Ясно одно — грузины будут цепляться до последнего. Для успеха потребуется очередное чудо от Мамардашвили и хорошая реализация от Кварацхелии и Микаутадзе.

«На данный момент Испания — лучшая команда турнира, для меня это очевидно. Невозможно добиться успеха, если будешь думать только об обороне. Мы хотим доказать нашим соперникам и всей Европе, что мы не только хороши в защите, но и можем показать такую же игру, как в матче с Португалией», — заявил Саньоль.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Словакии по футболу
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