Досрочный финал Германии с Испанией, противостояние Мбаппе и Роналду: 5 июля на Евро-2024 будет огненным

Сегодня стартуют первые игры 1/4 финала.

Испания — Германия: матч, который нельзя пропустить

Эту встречу называют досрочным финалом. Обе сборные заняли первое место в своих группах, показали привлекательный футбол и при этом встречаются на весьма ранней стадии плей-офф.

Сборная Испании — единственная команда Евро-2024, выигравшая все четыре матча. Причем в каждой игре «Красная фурия» не просто добивается результата — она доминирует. В первую очередь благодаря атакующей линии — лучшей на турнире по многим показателям.

Интересно, что испанцам не обязательно владеть мячом большую часть времени — они запросто способны действовать вторым номером. А могут и через длинные передачи сыграть. При Луисе Де Ла Фуэнте эта сборная стала очень вариативной. Во многом благодаря скоростным флангам в лице Ямаля и Уильямса. Оба вингера играют в дерзкой манере: забегают за спину, идут в дриблинг, обостряют в неочевидных ситуациях. У сборной Испании больше нет перепасовок до бесконечности.

Немцы вполне могут забрать мяч под свой контроль. Но приведет ли это к успеху? На данный момент соперников уровня Испании у Германии не было — коллектив Юлиана Нагельсманна сталкивался лишь с крепкими середняками. Матч с Испанией — это первая настоящая проверка на турнире. Многое будет зависеть от того, как 36-летний специалист подготовит команду к поединку: не только физически, но и морально.

Сборная Германии сможет пройти дальше, если сыграет с прежней интенсивностью и добавит эффективности по сравнению с предыдущими матчами. Но шансы команд абсолютно равны.

«Это не финал, а четвертьфинал. Мы хотим быть одной из команд в следующей стадии. Испания тоже хочет стать чемпионом, поэтому будет тяжелая игра. Обе команды отлично владеют мячом и могут оказать давление на своих соперников. Нам важно быть лучше в ситуациях один на один», — сказал Нагельсманн.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Португалия — Франция: не ждите искрометного футбола

Ни Португалия, ни Франция до сих пор не проявили себя на Евро-2024 как следует, однако предстоящий матч дает обеим командам шанс подтвердить свои амбиции. Мы увидим целую россыпь звезд, но все внимание к себе заберут Роналду и Мбаппе. От них всегда ждут яркой и результативной игры, хотя на этом турнире они пока скорее разочаровывают своих болельщиков, чем радуют.

К Криштиану нет никаких вопросов по мотивации — его глаза горят, как в юные годы, но огромные усилия уже не приносят должного результата.

Килиан выглядит растерянным и не может найти свое место в атаке. Что на него так повлияло: сага с уходом из «ПСЖ» или перелом носа — непонятно, но его как будто нет на поле.

Португалия и Франция — это команды, которые могли бы подарить нам яркое и зрелищное шоу. Могли бы, но вряд ли это произойдет. Реалии таковы, что мы увидим скорее осторожный футбол. Никакой искрометности не ждите. На это намекает и статистика: основное время всех четырех встреч Франции и Португалии в рамках чемпионатов Европы завершалось вничью. Высока вероятность, что и на этот раз выявлять победителя придется в овертайме.