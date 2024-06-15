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Сегодня, 13:15

Второй день Евро-2024: битва за плей-офф в группе А, 38-летний Модрич против 16-летнего Ямаля

15 июня пройдут матчи Евро-2024 Испания — Хорватия и Италия — Албания
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Футболисты Ламин Ямаль, Лука Модрич и Федерико Кьеза
Ламин Ямаль, Лука Модрич и Федерико Кьеза.
Фото Reuters
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15 июня пройдут три матча чемпионата Европы-2024.

Нас ждет определяющая встреча в квартете А и два матча в «группе смерти».

Венгрия — Швейцария: борьба за выход из группы

Чемпионат Европы. Группа A
15 июн, 16:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Венгрия
Швейцария

Второй день чемпионата Европы начнется не с самой топовой вывески, но это совсем не значит, что такой матч стоит пропускать. Вчера мы наблюдали, как сборная Германии ураганом пронеслась по Шотландии. Команда Нагельсманна, скорее всего, никому не отдаст лидерство в группе. А потому противостояние Венгрии и Швейцарии станет определяющим в борьбе за вторую строчку, дающую гарантированный выход в плей-офф. Никому ведь не хочется занимать третье место и нервно считать очки.

Последний раз в финальной части крупного турнира эти команды встречались аж 86 лет назад — на ЧМ-1938 венгры одержали победу со счетом 2:0. Сейчас расклад сил иной: фаворитом выглядит сборная Швейцарии, в составе которой выступают Зоммер, Аканджи, Джака и Шакири. У Венгрии такой россыпи именитых игроков нет, выделяется только капитан Собослаи. И для него этот турнир будет первым в ранге одного из лидеров клуба АПЛ.

Ламин Ямаль, Доминик Собослаи, Хвича Кварацхелия. 16-летний Ямаль, капитан сборной Венгрии, Хвича и другие. Самые дорогие игроки Евро-2024

После неожиданного успеха трехлетней давности, когда швейцарцы обыграли французов и дошли до 1/4 финала, красные ведут себя скромно. Джака говорит о том, что главная цель команды — пробиться в плей-офф:

«Очевидно, мы хотим преодолеть групповой этап. На мой взгляд, группа у нас сложная. Но цель номер один — выйти в 1/8 финала, а затем мы будем играть по одному матчу и надеяться, что продвинемся как можно дальше».

Футболисты сборной Швейцарии
Футболисты сборной Швейцарии сыграют против Венгрии.
Фото Reuters

Сильный старт для команды Мурата Якина будет иметь решающее значение. Любопытно посмотреть на Шакири, который не выступает в Европе два года и пропал из нашего поля зрения. Мы уже привыкли, что в сборной Швейцарии Джердан порой включает режим легенды.

Испания — Хорватия: Модрич против Ямаля

Чемпионат Европы. Группа B
15 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
Хорватия

На предыдущем Евро эти команды подарили нам эмоциональнейший матч 1/8 финала. Нелепая ошибка Симона после передачи Педри, безумный камбэк хорватов на последних минутах основного времени и овертайм, который полностью остался за испанцами.

Спустя три года они встречаются вновь, но уже на групповом этапе. Все тот же Симон в воротах, Мората впереди, а напротив них неизменная тройка Модрич — Брозович — Ковачич.

Ламин Ямаль, Луис де&nbsp;ла&nbsp;Фуэнте, Дани Карвахаль. Испания — теневой фаворит Евро. Есть 16-летняя суперзвезда, опытные ветераны и отлаженная система

Говоря о Хорватии, невозможно не вспоминать о Модриче. Лука — живая легенда «Шашечных» и сыграет на Евро в пятый раз подряд. Разница в возрасте между ним и Ламином Ямалем, который взял с собой в Германию домашнее задание, — 22 года. Можно сказать, что это противостояние отца и сына!

Футболист сборной Хорватии Лука Модрич
Лука Модрич.
Фото AFP

Исход этого матча предугадать сложно, но одно можно сказать с уверенностью: игру нужно смотреть до финального свистка. Испанцы и хорваты обожают забивать друг другу на последних минутах. Они делали это на трех последних чемпионатах Европы. Прервется ли эта необычная серия?

Италия — Албания: ждем разгрома или сенсации?

Чемпионат Европы. Группа B
15 июн, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Италия
Албания

Предыдущий опыт итальянцев в противостоянии с «Орлами» говорит о том, что действующим чемпионам Европы ничего не угрожает. Во всех четырех встречах «Скуадра адзурра» одержала четыре победы. Все идет к тому, что нас ждет нечто похожее на то, что мы увидели в матче открытия турнира в Мюнхене.

Однако у албанцев есть один козырь: значительная часть их команды выступает в серии А, а значит, прекрасно знает своих соперников. К слову, в финальной заявке Лучано Спаллетти всего три футболиста, выступающих за пределами Италии, двое из них — вратари.

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Безусловно, итальянцы приехали в Германию, чтобы защитить титул. Тем более что, кроме испанцев, выигравших Евро-2008 и Евро-2012, никому в истории это не удавалось. Для этого им нужно начинать с уверенной победы.

Футбол
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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