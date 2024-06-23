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Сегодня, 19:45

УЕФА забанил ребенка, сделавшего селфи с Роналду на поле. Меры безопасности на стадионах ужесточат

УЕФА усилит меры безопасности на Евро после инцидентов с Роналду и болельщиками
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Криштиану Роналду делает селфи с выбежавшим на поле фанатом.
Фото Reuters
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Парень был на трибуне с отцом, которому сказал, что пошел в туалет.

Одно из самых популярных фото с матча Португалии и Турции (3:0) — селфи 10-летнего мальчика Берата с Криштиану Роналду. Этот кадр разлетелся по соцсетям, но теперь ребенку прилетело наказание от УЕФА.

Берат выбежал на поле под конец матча. На трибуне он находился вместе с отцом Четином, который не знал о планах сына. «Он сказал, что собирается в туалет. Внезапно я увидел его на крыше скамейки запасных, а затем он побежал на поле», — признался мужчина.

За прорыв на газон во время матча предусмотрены серьезные наказания. Минимум — штраф от УЕФА. В некоторых странах за это активируются еще и санкции согласно местному законодательству (включая уголовную ответственность). Законы Германии не могут примениться к Берату из-за его возраста — парень не достиг 12 лет. Правда, в таком случае ответственность должен нести его отец, с которым он посетил арену.

В итоге удалось избежать даже штрафа — Берату просто запретили посещать оставшиеся матчи Евро-2024. Но ребенок, кажется, уже выполнил миссию на этот турнир. «Я только что осуществил свою мечту — теперь у меня есть фото с Криштиану Роналду! Оно будет на футболке и в моей комнате. Не знаю, смогу ли я уснуть сегодня вечером», — признался он.

В УЕФА всерьез обеспокоены происходившим в матче Португалии и Турции. На поле по ходу игры выбежали сразу пять болельщиков — и каждый хотел сфотографироваться с Криштиану. Из-за этого Европейский футбольный союз готовит серьезные ужесточения мер безопасности на оставшихся матчах Евро.

Фанаты выбежали на&nbsp;поле матча Евро-2024 ради селфи с&nbsp;Криштиану Роналду. Фанаты разозлили Роналду: шесть человек выбежали на поле матча Евро-2024 с Турцией

«Безопасность на стадионе, на поле и на остальных объектах является высшим приоритетом УЕФА, Немецкого футбольного союза и Евро-2024. С этой целью на аренах будут обеспечены дополнительные меры безопасности, чтобы еще больше соответствовать требованиям турнира и предотвратить подобные инциденты. Напоминаем, что любое вторжение на поле представляет собой нарушение правил и влечет требование покинуть стадион, запрет на посещение всех оставшихся игр и подачу официального заявления о возбуждении уголовного дела», — говорится в обращении УЕФА.

Обеспокоенность из-за большого количества выбежавших болельщиков высказал и главный тренер Португалии Роберто Мартинес. Испанец опасается, что намерения таких людей просто опасны для футболистов.

Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
УЕФА
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