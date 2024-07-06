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Сегодня, 19:00

«Возможно, он чувствует себя женщиной». Леманн разнес игрока сборной Германии за розовые волосы

Леманн разнес игрока сборной Германии Андриха за розовые волосы
Гоша Чернов
Корреспондент
Роберт Андрих.
Фото Global Look Press
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Призывает УЕФА принять меры.
Чемпионат Европы. 1/4 финала
05 июл, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Испания
2:1
Германия

Сборная Германии уже не выиграет домашний чемпионат Европы. В пятницу, 5 июля, команда Юлиана Нагельсманна уступила Испании в дополнительное время матча 1/4 финала (1:2) и покинула турнир.

Еще до начала встречи жесткой критике подвергся полузащитник бундестим Роберт Андрих. На одну из предматчевых тренировок хавбек «Байера» явился в новом образе, покрасив волосы в розовый цвет.

Это не первый раз за месяц, когда Андрих меняет свой имидж. Сразу после группового этапа немец осветлил волосы — превратил естественный каштановый цвет в пепельный. Но уже после победы над Данией в 1/8 финала Роберт опять пошел к парикмахеру. Конкретной причины он не назвал, лишь пояснил: «Я уже некоторое время думаю о том, чтобы сменить цвет волос. Те, кто следит за мной уже некоторое время, мои друзья и семья, не будут удивлены».

Роберт Андрих.
Фото Global Look Press

Вероятно, имиджем Андриха занялся парикмахер Мустафа «Мусти» Мостафа, который раньше работал с Криштиану Роналду. Это известный мастер из Эссена, который перед Евро-2024 прибыл на базу сборной Германии в Херцогенаурахе.

Не всем пришлись по душе перемены на голове хавбека сборной. В частности, бывший вратарь бундестим и «Арсенала» Йенс Леманн сказал в эфире Welt TV:

— У него есть какие-то личностные проблемы, из-за которых ему приходится так выделяться? Мне как товарищу по команде это показалось бы очень странным. И я не думаю, что тренер сборной тоже считает это таким уж крутым. Сначала он сделал себе светлые волосы, теперь они розовые. Что он пытается нам показать? Сейчас нужно быть осторожным, потому что, возможно, он чувствует себя женщиной или кем-то в этом роде. Надо быть очень терпимым.

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Леманн на этом не остановился и призвал УЕФА обратить внимание на этот вопрос.

— А что если вратарь соперника будет играть в розовой футболке? — продолжил бывший игрок сборной Германии. — Розовый цвет очень яркий, он сильно выделяется на футбольном поле. Я жду, что УЕФА запретит такой цвет волос, как у Андриха. Потому что это может привести к путанице среди противников.

Фото Global Look Press

Юлиан Нагельсманн спокойно отнесся к смене имиджа футболиста.

— Каждый поступает как хочет, — подчеркнул главный тренер сборной Германии. — Я обычно остаюсь в стороне от парикмахерских тем. В конце концов, есть прически, которые немного больше обязывают тебя сыграть лучше, чем другие. Судите сами, так ли это в случае с Робертом.

В матче против Испании Андрих вышел на поле перед началом второго тайма при счете 0:0 и нанес три удара по воротам. Сборная Германии уступила со счетом 1:2: на гол Ольмо во втором тайме ответил Вирц, а на 119-й минуте победу испанцам принес точный удар Мерино.

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
УЕФА
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