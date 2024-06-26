Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 02:00

Расклады Евро: ждем топ-битву Англия — Нидерланды в 1/8 финала? Помешать может Грузия

Англия может сыграть с Нидерландами в 1/8 финала Евро-2024
Алексей Мороз
статистик
Харри Кейн, Джуд Белллингем и Марк Гэи.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Разбираем турнирную ситуацию перед последним игровым днем группового турнира.

Матчами Нидерланды — Австрия (2:3), Франция — Польша (1:1), Англия — Словения (0:0) и Дания — Сербия (0:0) завершился предпоследний игровой день группового этапа Евро.

Англия заняла первое место в группе. Теперь в 1/8 финала она встретится либо с третьей команды группы Е (той самой, где у всех по три очка), либо с Нидерландами.

Дания — вторая по дополнительным показателям. Но не факт, что она этому чересчур рада — в 1/8 финала скандинавы попадают на Германию.

Эпизод матча Дания&nbsp;&mdash; Сербия на&nbsp;Евро-2024&nbsp;&mdash; 0:0. Группа скуки: Сербия вылетела с Евро, Дания — вторая, но вышла на Германию!

Словенцы заняли третье место и выходят в плей-офф. Варианты в первом раунде — либо Португалия, либо победитель группы Е. Где у всех команд по три очка, и предсказать соперника на данном этапе проблематично.

Однозначно в плей-офф уже не попадет сборная Хорватии. В лучшем случае в рейтинге третьих команд она будет пятой.

Австрия заняла первое место и сыграет в 1/8 финала со второй командой из группы F (Турция, Чехия или Грузия).

Франция осталась на второй позиции и встретится в первом раунде плей-офф со второй командой из группы Е (ей, как уже сказано выше, может стать кто угодно). При этом французы попали в одну часть сетки с Германией, Испанией и Португалией — в финал попадет только одна из этих сборных. А в четвертьфинале мы, вероятно, увидим противостояние Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду.

А вот Нидерланды, заняв третье место, рискуют попасть в первом раунде на Англию. Причем вероятность этой встречи можно расценить «скорее да, чем нет».

Шансы на то, что опустится серьезно вниз кто-то из группы Е — минимальны. Поэтому, основной вопрос — сможет ли третья команда из группы F обогнать Венгрию. Если этого не произойдет, то Англия встретится с Нидерландами.

Для того, чтобы команда из группы F обогнала Венгрию, достаточно, чтобы Грузия победила Португалию. Если грузины наберут 4 очка (сейчас 1), то у кого-то из пары Турция (3) — Чехия (1) будет минимум столько же, и венгры окажутся ниже.

Если Грузия не победит Португалию, то необходимо, чтобы Чехия обыграла Турцию, но с разницей менее трех голов. При таком раскладе в плей-офф не попадут уже турки.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Дании по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Хорватии по футболу
1
0
Читайте также
В Германии произошло столкновение сербских фанатов с полицией
Мбаппе в матче с Польшей забил свой первый гол на чемпионатах Европы
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Слезы Боба, флаг Флах РФ на трибунах и игнор русских в статье ИИХФ. Что произошло после победы «Флориды» в Кубке Стэнли-2024
Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Кейн: «Перед турниром ставилась цель быть наверху в группе, что у сборной Англии и получилось»
Тадич: «Сборная Сербии очень расстроена, что не вышла в 1/8 финала»
Что должно произойти, чтобы в 1/8 финала не встретились Англия и Нидерланды
Андерсен: «Теперь вся сборная Дании по-настоящему счастлива»
Первый гол Мбаппе на Евро, сенсация от Австрии и духота в группе С. Каким было 25 июня на Евро
Англия — Словения: видеообзор матча Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Дикий финиш в группе С: Дания обошла Словению благодаря малоизвестному пункту регламента! Все решила карточка члена тренерского штаба