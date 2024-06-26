Разбираем турнирную ситуацию перед последним игровым днем группового турнира.

Матчами Нидерланды — Австрия (2:3), Франция — Польша (1:1), Англия — Словения (0:0) и Дания — Сербия (0:0) завершился предпоследний игровой день группового этапа Евро.

Англия заняла первое место в группе. Теперь в 1/8 финала она встретится либо с третьей команды группы Е (той самой, где у всех по три очка), либо с Нидерландами.

Дания — вторая по дополнительным показателям. Но не факт, что она этому чересчур рада — в 1/8 финала скандинавы попадают на Германию.

Словенцы заняли третье место и выходят в плей-офф. Варианты в первом раунде — либо Португалия, либо победитель группы Е. Где у всех команд по три очка, и предсказать соперника на данном этапе проблематично.

Однозначно в плей-офф уже не попадет сборная Хорватии. В лучшем случае в рейтинге третьих команд она будет пятой.

Австрия заняла первое место и сыграет в 1/8 финала со второй командой из группы F (Турция, Чехия или Грузия).

Франция осталась на второй позиции и встретится в первом раунде плей-офф со второй командой из группы Е (ей, как уже сказано выше, может стать кто угодно). При этом французы попали в одну часть сетки с Германией, Испанией и Португалией — в финал попадет только одна из этих сборных. А в четвертьфинале мы, вероятно, увидим противостояние Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду.

А вот Нидерланды, заняв третье место, рискуют попасть в первом раунде на Англию. Причем вероятность этой встречи можно расценить «скорее да, чем нет».

Шансы на то, что опустится серьезно вниз кто-то из группы Е — минимальны. Поэтому, основной вопрос — сможет ли третья команда из группы F обогнать Венгрию. Если этого не произойдет, то Англия встретится с Нидерландами.

Для того, чтобы команда из группы F обогнала Венгрию, достаточно, чтобы Грузия победила Португалию. Если грузины наберут 4 очка (сейчас 1), то у кого-то из пары Турция (3) — Чехия (1) будет минимум столько же, и венгры окажутся ниже.

Если Грузия не победит Португалию, то необходимо, чтобы Чехия обыграла Турцию, но с разницей менее трех голов. При таком раскладе в плей-офф не попадут уже турки.