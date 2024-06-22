Самый курьезный автогол на Евро-2024: турецкий защитник покатил мяч мимо вратаря

Нелепая ситуация в матче с Португалией.

В Дортмунде на 28-й минуте матча группы F чемпионата Европы-2024 защитник сборной Турции Самет Акайдын стал автором автогола в игре с Португалией. После неудачной атаки соперников 30-летний футболист забил в свои ворота, находясь за пределами штрафной площади.

Акайдын перехватил мяч после неточной передачи защитника португальцев Жоау Канселу на Криштиану Роналду и не глядя отдал пас мимо голкипера Алтая Байындыра, который отошел в сторону. В результате мяч закатился в ворота Турции. Счет в матче стал 2:0. Первый гол за Португалию забил полузащитник Бернарду Силва.

Как утверждает Opta Sports, сборная Турции забила второй в истории Евро автогол из-за пределов штрафной. Первый случился 28 июня 2021 года в игре 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Испания — Хорватия (5:3). Полузащитник Педрик отдал неудачный пас назад, который привел к автоголу с 49 ярдов (около 45 метров).

Мяч в свои ворота в первом тайме противостояния Турции и Португалии стал седьмым на Евро-2024. При этом все были забиты на стадии группового турнира.

14 июня. Германия — Шотландия (5:1) — Антонио Рюдигер на 87-й минуте.

17 июня. Австрия — Франция (0:1) — Максимилиан Вебер на 38-й минуте.

18 июня. Португалия — Чехия (2:1) — Робин Гранач на 69-й минуте.

19 июня. Хорватия — Албания (2:2) — Клаус Гьясула на 76-й минуте.

19 июня. Шотландия — Швейцария (1:1) — Фабиан Шер на 13-й минуте.

20 июня. Испания — Италия (1:0) — Риккардо Калафьори на 50-й минуте.

Мяч залетает в ворота Алтая Байындыра после удара Самета Акайдына. Фото Reuters

Статистика автоголов на чемпионатах Европы растет. Так, например, на Евро-2016 во Франции их было всего три, а на турнире в 2021 году — десять. Стоит отметить, что на Евро-2020 у лучших бомбардиров — форвардов Криштиану Роналду (Португалия) и Патрика Шика (Чехия) было по пять забитых мячей.

Возможно, количество мячей в свои ворота растет в связи с увеличением числа команд и матчей в финальной части чемпионата Европы. Чем больше игр, тем чаще могут случаться такие казусы. Однако, безусловно, это требует более глубокого анализа для последующих выводов. А пока автогол — лучший бомбардир Евро-2024!