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9 июля, 22:50

Франция забила первый мяч с игры на Евро. Коло Муани пробил Испанию уже на 9-й минуте

Сборная Франции забила первый мяч с игры на Евро-2024
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Коло Муани празднует свой гол в ворота сборной Испании.
Фото Reuters
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Коло Муани отличился с передачи Килиана Мбаппе.
Чемпионат Европы. 1/2 финала
09 июл, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Испания
2:1
Франция

Сборная Франции дошла до полуфинала чемпионата Европы, но все равно получала много критики. «Трехцветные» за первые пять матчей на турнире ни разу не отличились с игры: добились результата благодаря двум автоголам и мячу Килиана Мбаппе с 11-метрового.

Первый гол Франции с игры залетел лишь в полуфинале: Рандаль Коло Муани головой забил Испании. До этого «Трехцветные» нанесли 87 ударов и набрали более семи баллов xG, но не реализовали ни одного момента. Коло Муани же стал третьим французом в истории с голами в полуфиналах Евро и чемпионатов мира после Мишеля Платини и Зинедина Зидана.

Альваро Мората&nbsp;&mdash; Килиан Мбаппе. Испания забила Франции два гола за 4 минуты. Онлайн-трансляция полуфинала Евро

Рандаль мог отличиться на Евро раньше — в 1/8 финала против Бельгии. Тогда удар нападающего «ПСЖ» на 85-й минуте рикошетом от ноги Яна Вертонгена залетал в ворота, мяч засчитали как автогол бельгийца.

Французы даже стали абсолютными антирекордсменами по количеству голов с игры перед полуфинальной стадией чемпионата Европы. Еще ни одна команда в истории не подходила к этой стадии с нулем в этой графе. Меньше всего (по два) было у Дании в 1992-м, а также у Португалии и Испании в 1984-м.

Важную роль в этом голе сыграл и Мбаппе. Нападающий разделался с заменившим в основе дисквалифицированного Дани Карвахаля Хесусом Навасом у левого края штрафной и точно навесил на Коло Муани. Примечательно, что на матч с Испанией Килиан вышел без защитной маски, в которой из-за перелома носа провел две предыдущие встречи. Француз много жаловался на неудобство амуниции и, вероятно, поэтому решил выйти без нее.

Фото Reuters

«Я примерил его маску. В ней очень плохо видно. Достаточно непросто играть в ней», — сказал Коло Муани.

Правда, быстрый гол не помог «Трехцветным» — Испания ответила двумя мячами (забили Ямаль и Ольмо) и уже через 16 минут вышла вперед.

Килиан Мбаппе
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
Рандаль Коло Муани
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