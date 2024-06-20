Германия первой вышла в плей-офф на Евро. С возвращением, немецкая машина

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«В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы», — это знаменитое выражение Гари Линекера в последние восемь лет потеряло актуальность. На Евро-2020 команда остановилась в 1/8 финала, а на ЧМ-2018 и ЧМ-2022 вообще стала посмешищем, не выйдя из группы. Сам же Линекер свой афоризм в 2021 году и похоронил, добавив: «Земля пухом».
И вот немецкая машина снова завелась. После дебютного матча я уже перечислял причины реанимации.
1) Юлиан Нагельсманн убрал «червивые яблоки», не вызвав Хуммельса и Горецку — футболистов, которые могут, оказавшись в запасе, портить атмосферу. Выстроил четкую иерархию. Сплотил коллектив единой целью — победой на домашнем Евро.
2) Возвращение в сборную спустя три года Крооса — мозгового центра, что собрало пазл воедино.
3) Сочетание новых звезд — Вирца и Мусиалы с опытнейшими Кроосом и Гюндоганом, а также находящимся в расцвете сил Хаверцем сделало атаку невероятно сильной.
4) Восемь провальных лет максимально мотивировали немцев, они голодны до побед.
5) Домашний Евро делает поддержку максимальной, добавляя настроя.
В комментариях к той статье после первого матча на меня ожидаемо набросились. Мол, странно судить по одной встрече с невнятными шотландцами. Но, во-первых, британцы против Швейцарии показали, что не так уж плохи, скорее сила Германии их превратила в посмешище. А, во-вторых, о реанимации бундесманншафт в стране знали еще до начала Евро. Игра с Шотландией только подтвердила, что нынешняя сборная в порядке.
Победа же над Венгрией (2:0) дополнительно укрепила в этом мнении. Мы видим действительно КОМАНДУ, а не набор футболистов, как на предыдущих турнирах. Никто не тянет одеяло на себя (кроме выходящего на замену Сане, но это, похоже, не лечится), все работают на результат, заряжены и сконцентрированы. Отсюда и хорошая реализация: есть момент — сразу прицельный удар. Инстинкт киллера на высоте.
Немного ушли в тень против Венгрии Кроос, Вирц и Хаверц — ничего, знамя подхватили капитан Гюндоган и Мусиала. А в следующем матче на первый план могут выйти другие — попробуй всех закрой.
Понятно, что Венгрия, как и Шотландия, — не топ-соперник. А оборона в команде Нагельсманна явно уступает атаке, и в плей-офф этой проблемой вполне могут воспользоваться более серьезные оппоненты.
Результат в футболе не гарантирован никому. Но есть стойкое ощущение, что мы впервые за долгие годы видим настоящую сборную Германии, а не ее бесформенный эрзац.
С возвращением, немецкая машина. Мы скучали.