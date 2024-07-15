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Сегодня, 01:45

Испанцы — короли! Теперь они самые титулованные в истории Евро

Сборная Испании стала самой титулованной в истории Евро
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Награждение сборной Испании за победу на Евро-2024.
Фото Reuters
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Опередили немцев.
Чемпионат Европы. Финал
14 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
2:1
Англия

Победа в финале Евро-2024 над Англией (2:1) стала для сборной Испании рекордной. У «Красной фурии» теперь четыре виктории на чемпионатах Европы. Ранее она брала золотые медали на турнирах в 1964, 2008 и 2012 годах.

Перед стартом Евро-2024 у Испании и Германии было по три победы на турнирах. Италия и Франция дважды в своей истории праздновали успех на чемпионатах Европы.

Команда

Золотые медали Евро

Испания

4 (1964, 2008, 2012, 2024)

Германия

3 (1972, 1980, 1996)

Италия

2 (1968, 2020)

Франция

2 (1984, 2000)

СССР

1 (1960)

Португалия

1 (2016)

Чехословакия

1 (1976)

Нидерланды

1 (1988)

Дания

1 (1992)

Греция

1 (2004)

В 1984 году сборная Испании в финале Евро потерпела поражение от Франции со счетом 0:2. Голы тогда забили Мишель Платини и Брюно Беллон.

Все победные финалы сборной Испании на чемпионатах Европы:

  • 1964: Испания — СССР — 2:1 (Хесус Мария Переда, Мартинес Марселино — Галимзян Хусаинов)

  • 2008: Испания — Германия — 1:0 (Фернандо Торрес)

  • 2012: Испания — Италия — 4:0 (Давид Сильва, Жорди Альба, Фернандо Торрес, Хуан Мата)

  • 2024: Испания — Англия — 2:1 (Нико Уильямс, Микель Ойярсабаль — Коул Палмер)

Сборная Испании с&nbsp;кубком за&nbsp;победу на&nbsp;Евро-2024. Испания — абсолютный чемпион! Евро выиграла самая достойная команда

По данным портала Opta Sports, на Евро-2024 сборная Испании установила два рекорда: команда Луиса де ла Фуэнте выиграла все семь матчей, забив в общей сложности 15 голов. До них на крупном турнире только бразильцы одержали семь побед в семи встречах — случилось это на ЧМ-2002.

Луис де ла Фуэнте.
Фото Reuters

«Нельзя быть счастливее, посмотрите на наших болельщиков, игроков... Это был замечательный день, команда заслуженно выиграла чемпионат Европы, и я горжусь еще больше, — сказал де ла Фуэнте после рекордной победы Испании на Евро-2024. — Надеюсь, что этот импульс послужит тому, чтобы прогрессировать с каждым днем. Всегда можно стать лучше, в этом и состоит наша цель. Преимущество этой команды в том, что мы всегда думаем, как совершенствоваться. Мы добьемся этого, потому что эти игроки являются примером для всех, они очень хороши».

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