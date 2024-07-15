Опередили немцев.

Победа в финале Евро-2024 над Англией (2:1) стала для сборной Испании рекордной. У «Красной фурии» теперь четыре виктории на чемпионатах Европы. Ранее она брала золотые медали на турнирах в 1964, 2008 и 2012 годах.

Перед стартом Евро-2024 у Испании и Германии было по три победы на турнирах. Италия и Франция дважды в своей истории праздновали успех на чемпионатах Европы.

Команда Золотые медали Евро Испания 4 (1964, 2008, 2012, 2024) Германия 3 (1972, 1980, 1996) Италия 2 (1968, 2020) Франция 2 (1984, 2000) СССР 1 (1960) Португалия 1 (2016) Чехословакия 1 (1976) Нидерланды 1 (1988) Дания 1 (1992) Греция 1 (2004)

В 1984 году сборная Испании в финале Евро потерпела поражение от Франции со счетом 0:2. Голы тогда забили Мишель Платини и Брюно Беллон.

Все победные финалы сборной Испании на чемпионатах Европы:

1964: Испания — СССР — 2:1 (Хесус Мария Переда, Мартинес Марселино — Галимзян Хусаинов)

2008: Испания — Германия — 1:0 (Фернандо Торрес)

2012: Испания — Италия — 4:0 (Давид Сильва, Жорди Альба, Фернандо Торрес, Хуан Мата)

2024: Испания — Англия — 2:1 (Нико Уильямс, Микель Ойярсабаль — Коул Палмер)

По данным портала Opta Sports, на Евро-2024 сборная Испании установила два рекорда: команда Луиса де ла Фуэнте выиграла все семь матчей, забив в общей сложности 15 голов. До них на крупном турнире только бразильцы одержали семь побед в семи встречах — случилось это на ЧМ-2002.

Луис де ла Фуэнте. Фото Reuters

«Нельзя быть счастливее, посмотрите на наших болельщиков, игроков... Это был замечательный день, команда заслуженно выиграла чемпионат Европы, и я горжусь еще больше, — сказал де ла Фуэнте после рекордной победы Испании на Евро-2024. — Надеюсь, что этот импульс послужит тому, чтобы прогрессировать с каждым днем. Всегда можно стать лучше, в этом и состоит наша цель. Преимущество этой команды в том, что мы всегда думаем, как совершенствоваться. Мы добьемся этого, потому что эти игроки являются примером для всех, они очень хороши».