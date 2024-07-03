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Сегодня, 00:30

В одной части сетки — бойня фаворитов, в другой — Англия. Расклады плей-офф Евро перед четвертьфиналами

Завершились все матчи 1/8 финала Евро-2024
Отдел футбола «СЭ»
Эмерик Лапорт и Николас Уильямс (сборная Испании).
Фото Global Look Press
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Нас ждут две фантастических вывески с топ-сборными.

Матчи 1/8 финала Евро-2024 обошлись без больших сенсаций — только в одной из пар дальше прошел менее статусный соперник, но вряд ли кого-то сильно удивила победа Швейцарии над Италией. Вылетела Австрия, но ее локальный успех в группе не позволял сразу же причислить альпийскую команду к числу фаворитов. Отсутствие неожиданных результатов привело к тому, что, как и ожидалось, верхняя (левая) часть сетки вышла намного сильнее нижней (правой). До финала дойдет лишь одна команда из четверки Германия-Испания-Франция-Португалия, а с другой половины — Англия-Швейцария-Турция-Нидерланды.

Сетка 1/4 финала Евро-2024.
Фото «СЭ»

Неравенство в сетке не связано с несправедливыми критериями жеребьевки. Если бы все потенциальные фавориты заняли первые места в своих группах (Франция, Бельгия), Нидерланды не проиграли бы по ходу турнира Австрии, а Италия — Швейцарии, четвертьфинальные пары могли бы выглядеть так:

  • Германия — Испания
  • Португалия — Нидерланды
  • Англия — Италия
  • Франция — Бельгия
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При таком варианте Франция переместилась бы в нижнюю часть, и сетка смотрелась бы куда более ровно, не правда ли?

Сейчас же вверху две топ-пары, а внизу грозная по именам (но не по игре) только Англия. Впрочем, пример ее матча со Словакией показывает, что списывать раньше времени ни прекрасную, пусть и не сильно звездную Швейцарию, ни эмоциональную Турцию, ни тем более разыгравшиеся в плей-офф Нидерланды не стоит. Ждем четвертьфиналов!

Сборная Нидерландов празднует свой выход в 1/4 финала Евро-2024.
Фото Reuters

Календарь плей-офф

1/4 финала

Испания — Германия — 5 июля, 19.00
Португалия — Франция — 5 июля, 22.00
Англия — Швейцария — 6 июля, 19.00
Нидерланды — Турция — 6 июля, 22.00

1/2 финала

Испания/Германия — Португалия/Франция — 9 июля, 22.00
Англия/Швейцария — Нидерланды/Турция — 10 июля, 22.00

Финал

14 июля, 22.00

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
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