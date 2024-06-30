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Сегодня, 01:15

Вылет Италии и историческая гроза. Как прошел первый день плей-офф Евро

Швейцария и Германия вышли в 1/4 финала Евро-2024
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Лучано Спаллетти и футболисты сборной Италии.
Фото Reuters
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Запомним надолго.

Будем честны — групповой этап чемпионата Европы за исключением пары-тройки матчей получился скучным и унылым. Но он закончился. Начался настоящий Евро — плей-офф. В первый день этапов на вылет сыграли Швейцария и Италия, а также Германия и Дания. Интересного и захватывающего хватало в обоих встречах.

Швейцария обыграла Италию (2:0) и&nbsp;вышла в&nbsp;четвертьфинал Евро-2024. Ремо Фройлер после забитого гола. Якин превзошел Спаллетти: Италия провалила защиту титула. Швейцария — в 1/4 финала

«Сенсационный» вылет Италии

Чемпионат Европы. 1/8 финала
29 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Швейцария
2:0
Италия

Итальянцы прибыли на Евро в статусе актуальных чемпионов — им предстояло защищать титул. Для этой цели сменивший Роберто Манчини на посту главного тренера Лучано Спаллетти солидно изменил состав итальянцев. Многие «старички» из тех, кто брал чемпионат Европы-2020, смотрели новый турнир дома. Правда некоторые из них уже завершили карьеру.

Стартовала Италия хорошо, но в итоге из группы вышла с максимальными нервами. Всё решал третий матч — против Хорватии — и в нем «Скуадра адзурра» проигрывала до последних секунд. Спаслись благодаря голу Дзакканьи.

Задуматься о перспективах этой Италии можно было еще тогда. Так амбициозные команды не играют, хотя позитивный момент был — все-таки путевку в плей-офф итальянцы вырвали на зубах. Характер.

Но когда заговорил Лучано Спаллетти, стало ясно — дальше 1/8 команда вряд ли доберется. На пресс-конференции после ничьей с Хорватией главный тренер «скуадры адзурры» оскорблял журналистов, и, что самое главное — обвинил свою команду в сливе информации. Атмосфера в итальянском лагере была, прямо скажем, токсичная.

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Соперниками команды Спаллетти по 1/8 стали швейцарцы — организованные, собранные, быстрые. Парни Мурата Якина обыграли Венгрию, сыграли вничью с Шотландией и остановили Нагельсманна. Абсолютно рабочая команда, сборная Швейцарии, накануне встречи имела неиллюзорные шансы на победу.

И она ими воспользовалась, да еще как! Италию просто смяли в первый час. «Адзурре» не помогла ни ротация, ни Доннарумма, ни натиск в конце — швейцарцам хватило метких ударов Фройлера и Варгаса. Итальянцы бесславно вылетели с турнира — наверное, не стоило так накалять атмосферу. А дальше идут спокойные и целеустремленные швейцарцы.

Германия — Дания. Гол Йоахима Андерсена был отменен из-за офсайда.
Фото AFP

Гроза и невезучий Андерсен

Чемпионат Европы. 1/8 финала
29 июн, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Германия
2:0
Дания

Хозяева турнира — немцы — первыми вышли в плей-офф и еще несколько дней ждали имя своего соперника. Когда узнали, наверняка обрадовались — играть в 1/8 команде Нагельсманна предстояло со сборной Дании.

Датчане — опасный противник, но и близко не та заряженная и мотивированная банда из 2021 года, скоре, лишь ее бледная тень. Команда Каспера Юльманна попала в унылую группу С, где в духе всех своих соседей по квартету сыграла три серые ничьи и вышла в плей-офф со второго места. Маловато, чтобы испугать немцев на родной земле.

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала празднует гол в&nbsp;ворота Дании (2:0). Футбольный гром не грянул. ВАР развернул игру, Германия дожала Данию

При этом первый тайм очной встречи получился скорее датским — в плане интереса. После первых десяти минут, в которые немцы усердно атаковали, игра затихла. А потом и вовсе прервалась... из-за грозы и ливня!

В Германии уже несколько дней дождливая погода — осадки добрались и до Дортмунда, в котором проходила встреча. Начавшаяся гроза выглядела красиво — стена из дождя, молнии на все небо — но УЕФА против проведения матчей в такую погоду, так что игру остановили на 33-й минуте.

Пауза продолжалась около 25 минут. Пожалуй, это был единственный момент (кроме матчей Англии, разумеется), когда сидевшие у экранов не завидовали присутствующим лично. Стадион оказался слабо защищен от воды, поэтому тем зрителям, кто не попал под крышу, пришлось срочно искать, где спрятаться.

Вскоре дождь успокоился, и игра продолжилась. Правда, почти получасовая пауза сбила весь темп — разгона в игре пришлось ожидать до второго тайма. И это тот случай, когда ждать действительно стоило, потому что после перерыва все пошло гораздо бодрее.

Для понимания масштабов — на 48-й минуте датчанин Андерсен, сориентировавшись в штрафной, открыл счет. На 50-й минуте гол отменили из-за офсайда. На 51-й тот же Андерсен привез пенальти — Дания пропустила.

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Дальше немцев было уже не остановить. Конечно, шотландского разгрома не случилось, но будь хозяева чуть точнее, могли бы повторить. Красивейшие моменты загубили Хаверц и Вирц, последний хотя и забил в конце встречи, сделал это из офсайда. Зато свой момент не загубил Мусиала — и забил один из самых красивых мячей турнира, на скорости ворвавшись в штрафную и казнив Каспера Шмейхеля.

2:0 и гроза — все, что Германия выжала из этой 1/8. Легко не было — нельзя сказать, что немцы не напрягались. Но и определенный класс, стойкость команда Нагельсманна продемонстрировала. Бундестим гарантировано в гонке за домашний трофей.

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