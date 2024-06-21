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Сегодня, 01:00

Рекордное спасение сербов, унылый Саутгейт, ярчайшая Испания. Как прошел седьмой день Евро

Испания победила Италию на Евро-2024, Дания и Англия сыграли вничью
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.
Фото Global Look Press
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Было разное.

Словения — Сербия: поздний гол югославского дерби

Чемпионат Европы. Группа C
20 июн, 16:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Словения
1:1
Сербия

К сожалению, спорт вне политики — миф, и российским болельщикам это хорошо известно. В их отсутствие урок усваивают сербы, превратившиеся в самую пострадавшую сборную Евро в Германии. Политические скандалы преследуют команду Сербии, причем в каждом из них «белые орлы» выступают в качестве пострадавшей стороны.

Накануне матча со Словенией тоже было шумно — сперва по запросу Федерации футбола Сербии УЕФА пришлось лишить аккредитации албанского журналиста, потому что тот показал политический жест (знаменитого «орла») сербским фанатам. А следом разразился более возмутительный скандал — на матче Хорватии и Албании поклонники двух сборных дружно призывали «убить сербов». Похожим, но нецензурным призывом отметился даже футболист «Рубина» Мирлинд Даку.

В общем, те еще условия для нормальной игры в футбол. Но куда деваться? Федерация футбола Сербии пригрозила даже сняться с турнира, если виновных в жутких кричалках никак не накажут, но со словенцами все же надо было сыграть.

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И сербы сыграли. Удачной игру не назовешь, «белые орлы» опять не победили, да и не наиграли на победу, если честно. Но зато эффектно спаслись — мяч Луки Йовича на 95-й минуте матча стал самым поздним повлиявшим на результат голом за всю историю Евро!

Впереди у Сербии — Дания. Если не победить скандинавов, то выход из группы очень маловероятен. Да и нужен ли он, учитывая неважную форму сербов? В любом случае, к сожалению, к игре с датчанами балканцы вряд ли будут готовиться спокойно. Очень уж накалена обстановка вокруг.

Футболисты сборной Сербии праздуют гол Луки Йовича в ворота Словении.
Фото Reuters

Дания — Англия: унылая экономия Саутгейта

Чемпионат Европы. Группа C
20 июн, 19:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Дания
1:1
Англия

У англичан, пожалуй, сильнейший состав на Евро-2024 — и это накладывает на них определенную ответственность в плане зрительских ожиданий. От лучших ожидаешь соответствующей игры — но стилистически выступает команда Гарета Саутгейта просто безобразно.

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Осторожность — кредо «Трех львов» в эпоху этого тренера, и ни чемпионат Европы в целом, ни матч с Данией в частности не стал в этом плане откровением. Англичане скучно обыграли сербов в первом туре, и на второй Саутгейт даже не стал менять состав. Он вообще ничего менять не стал.

И за это поплатился потерей очков, сыграв вничью с Данией (1:1). При этом позитиву тоже нашлось место — единственный гол команды Саутгейта забил Харри Кейн и сразу сцапал пачку достижений. Например, стал всего лишь третьим англичанином, забившим на четырех крупных турнирах (после Оуэна и Руни), первым англичанином, забившим больше пяти голов на ЧМ и на Евро. Ну и просто выбил 50 мячей за сезон. Вот уж у кого день удался — так это у него.

Футболисты сборной Испании радуются победе над Италией.
Фото Reuters

Испания — Италия: его величество автогол

Чемпионат Европы. Группа B
20 июн, 22:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Испания
1:0
Италия

У испанцев с итальянцами давняя история отношений — у них за плечами восемь матчей только в рамках Евро. Очередная игра должна была стать украшением второго тура Евро-2024 — мощнейшая вывеска подкреплялась неплохими результатами «Красной фурии» и «Скуадры адзурры» в дебюте турнира.

Тем удивительнее стал финальный результат. Во-первых, подопечные Луиса Де ла Фуэнте просто втаптывали итальянцев в газон целый час. Не сказать, что от итальянцев ждали прорыва по игре, но первый тайм и начало второго — прямо провал и плохие новости для актуальных чемпионов Европы. С такой игрой титул не защитить.

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Во-вторых, удивительно, что при таком давлении и превосходстве испанцы так и не смогли забить. 20 ударов и почти 2 xG не дали ничего — с реализацией у «Красной фурии» прямо-таки беда. Помог его величество автогол — уже шестой на турнире. Вероятно, никому из футболистов не покорится такое количество мячей на этом Евро, так что «Золотую бутсу» можно убрать подальше.

Калафьори неудачно срезал в свои — и обнулил все нечеловеческие старания вратаря Доннаруммы. Теперь уже конкурент Сафонова выдал шикарную игру, совершив восемь сэйвов, но с подставой от партнера не совладал.

Теперь у итальянцев один прямой выход — обыгрывать хорватов. Сложность заключается в том, что у «шашечных» такой же план и аналогичная потребность — так что выйти в плей-офф и уж тем более защитить титул «Скуадре адзурре» будет очень непросто. Зато за испанцев можно порадоваться — еще одна сборная на турнире в полном порядке. Помимо хозяев.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Дании по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Словении по футболу
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