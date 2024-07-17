Ямаль стал лидером по ключевым передачам на Евро-2024

Подводим статистические итоги чемпионата Европы.

По итогам Евро-2024 называем лучших и худших игроков по ряду показателей.

Здесь — лидеры по игровому времени, xG (самые удачливые и неудачливые), ударам (в сумме, створ и мимо), успешным обводкам, передачам (ключевым, точным), офсайдам, возвратам и выносам мяча, отборам, фолам (заработанным и сделанным). Для вратарей также — сухие матчи, отраженные удары и их процент, продолжительность сухой серии.

В символическую сборную Евро-2024 по версии «СЭ» вошли вратарь Георгий Мамардашвили (Грузия), правый защитник Йозуа Киммих (Германия), центральные защитники Пепе (Португалия) и Яка Бийол (Словения), левый защитник Марк Кукурелья, опорный полузащитник Родри Эрнандес, правый полузащитник Ламин Ямаль, центральные полузащитники Дани Ольмо и Фабиан Руис, левый полузащитник Нико Уильямс (все — Испания), центральный нападающий Жорж Микаутадзе (Грузия).