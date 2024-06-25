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В Мюнхене — столкновение сербских фанатов с немецкой полицией. В ход пошел слезоточивый газ

В Германии произошло столкновение сербских фанатов с полицией
Гоша Чернов
Корреспондент
Полиция успокаивает сербских фанатов перед матчем на Евро-2024.
Фото Reuters
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В Германии снова неспокойно.

Во вторник, 25 июня, сборная Сербии проводила в Мюнхене матч заключительного тура группового этапа Евро-2024 против Дании. Эта игра решала, выйдет ли балканская команда в плей-офф чемпионата.

В день игры в столицу Баварии прибыло большое число сербских болельщиков, в том числе, к примеру, экс-защитник «Манчестер Сити» Александр Коларов.

Сербы находились в хорошем настроении. На видео из Telegram-канала «РИА Новости Спорт» видно, как они скандируют имя президента России Владимира Путина. На другой свежей видеозаписи из соцсетей болельщики балканской сборной кричат на своем языке: «Сербы и русские — братья навек!»

Несколько тысяч поклонников балканской команды за несколько часов до игры находились на главной площади Мюнхена — Мариенплац. Как сообщает Nova.rs, в какой-то момент у одного из баров произошло столкновение между сербскими фанатами и местной полицией. Видео с инцидентом появилось в Telegram-канале «По-Сербски».

Автор поста поясняет: «Полиция влетела в ряды болельщиков в Мюнхене перед матчем чемпионата Европы с Данией и начала «усмирять» сербов. В ответ летели бутылки, полиция применяла перцовые баллончики. В метро также произошел пожар. Однако все быстро успокоилось».

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Nova.rs добавляет, что в столкновении с фанатами полиция применила слезоточивый газ. Некоторые из болельщиков оказались на земле и были задержаны. На кадрах видно, как фанаты швыряют бутылки в стражей порядка, а в какой-то момент в их сторону полетели стулья и фаер. Точное количество задержанных пока неизвестно, как и причина столкновения.

Это не первый случай на Евро, когда сербские фанаты оказываются вовлечены в скандал с участием немецкой полиции. Перед матчем 1-го тура группового этапа между Сербией и Англией в Гельзенкирхене произошла драка у бара, где отдыхали балканские фанаты, когда на них напали. По сведениям полиции, в потасовке участвовали англичане, а семеро сербов были арестованы.

Футбол
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
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