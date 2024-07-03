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Сегодня, 13:30

Ужасающее видео с Евро-2024. Стюарды толпой избили болельщика прямо во время матча

Стюарды избили болельщика во время матча Евро Португалия — Словения
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Стюарды избили болельщиков во время матча Португалии и Словении.
Фото Скриншот видео, Reuters
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Немецкая полиция начала расследование.

Во время матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 Португалия — Словения (0:0, пенальти — 3:0) произошел шокирующий инцидент. 1 июля у входа в подтрибунное помещение стадиона «Франкфурт Арена» сотрудники службы безопасности избили фаната. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, что стюарды избивают мужчину кулаками и ногами. На видеозаписи сотрудники стадиона удерживают двух человек. Один из болельщиков получает несколько ударов кулаком в голову и лицо, пока его удерживают двое других стюардов у стены туннеля. Затем фанат падает на пол, и три стюарда вслед за ним. После этого подбегают еще два сотрудника арены, которые пинают лежащего мужчину ногами и руками. Второй человек оставался лежать на полу, когда избивали другого болельщика.

Вероятно, фанаты спрыгнули со своих мест на стадионе в подтрибунный тоннель, чтобы попытаться проникнуть на поле.

Криштиану Роналду и&nbsp;футболисты сборной Португалии после победы над Словенией (0:0, пен. 3:0). От слез Роналду до бенефиса Кошты. Вратарь спас Португалию от позора, но она в заложниках у Криштиану

В интервью изданию The Athletic представитель полиции Франкфурта заявил о начале расследования инцидента: «Я могу подтвердить, что нам известно о данном происшествии и мы изучаем его».

Утверждается, что данная ситуация произошла в момент назначения пенальти в ворота Словении в дополнительное время матча плей-офф Евро-2024. Тогда форвард Криштиану Роналду не реализовал 11-метровый удар на 105-й минуте встречи. Голкипер словенцев Ян Облак в эффектном прыжке отбил мяч 39-летнего футболиста.

Ян Облак отбивает пенальти в исполнении Криштиану Роналду.
Фото Reuters

На прошлой неделе Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил об усилении мер безопасности после инцидента в матче группы F чемпионата Европы-2024 Турция — Португалия (0:3). Во время игры на поле арены «BVB-Штадион» выбежало шесть человек. Во всех случаях болельщики пытались сделать совместные фотографии с Роналду. Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес был обеспокоен происходящим.

Фанаты выбежали на&nbsp;поле матча Евро-2024 ради селфи с&nbsp;Криштиану Роналду. Фанаты разозлили Роналду: шесть человек выбежали на поле матча Евро-2024 с Турцией

«Сегодня нам повезло, что намерения болельщиков были добрыми, — говорил Мартинес после победы над Турцией. — Мы все любим фанатов, у которых есть свои кумиры. Но важно понимать, что может наступить трудный момент, если намерения будут неправильными. Нам необходимо быть осторожными с этим. Не думаю, что такое должно происходить на футбольном поле».

Ветераны сборной Португалии Пепе и&nbsp;Криштиану Роналду едва не&nbsp;стали антигероями матча 1/8 финала Евро со&nbsp;Словенией. Защитник едва не&nbsp;привез мяч в&nbsp;свои ворота, а&nbsp;форвард не&nbsp;забил пенальти в&nbsp;дополнительное время.

Позже в УЕФА заявили о том, что безопасность на стадионе и поле во время матчей Евро-2024 является главным приоритетом.

«С этой целью на стадионах будут приняты дополнительные меры для предотвращения подобных инцидентов, — сказал представитель УЕФА. — Из соображений безопасности мы не можем комментировать более подробно конкретные меры. Напоминаем, что любое вторжение на поле является нарушением правил стадиона и повлечет за собой удаление с территории арены, запрет на посещение всех матчей турнира и подачу официального уголовного заявления за незаконное проникновение на территорию стадиона».

Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словении по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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