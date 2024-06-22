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Судейство

Сегодня, 15:45

Евро-2024: судьи плюют на правила игры. Это точно лучшие рефери континента?

Арбитры Евро-2024 допустили несколько грубейших ошибок
Александр Бобров
Шеф-редактор
Арбитр Марко Гуида (в центре) и капитаны сборных Португалии и Чехии Криштиану Роналду и Томас Соучек.
Фото AFP
Эпизод матча Португалия — Чехия.
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча Испания — Италия.
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча Польша — Австрия.
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча Турция — Грузия.
Фото Скриншот трансляции
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В четырех матчах чемпионата Европы арбитры не выполняли должным образом свои обязанности. Эксперт «СЭ» — о странностях работы судей в Германии.

Чемпионат Европы в Германии запомнится пренебрежительным отношением судей к своим обязанностям — соблюдению правил игры. В трех (!) матчах начальный удар выполнялся неправильно — все эти встречи стартовали с грубейших ошибок арбитров.

В игре Португалия — Чехия судья Марко Гуида закрыл глаза на действия Криштиану Роналду. Тот еще до выполнения начального удара резво стартовал и забежал далеко на половину поля сборной Чехии. Игру следовало остановить и начальный удар повторить.

Эпизод матча Португалия — Чехия.
Фото Скриншот трансляции

Удивительно, но итальянец не отреагировал не только на нарушение Криштиану Роналду перед стартом игры. После перерыва «подвиг» КриРо, до удара забежавшего на чужую половину поля, повторил футболист чешской команды.

Перед началом матча Испания — Италия сразу трое (!) итальянцев до удара партнера забежали на чужую половину поля. Судья Славко Винчич не отреагировал и не назначил повторный удар.

Эпизод матча Испания — Италия.
Фото Скриншот трансляции

Таким же образом пренебрег соблюдением правил Халиль Умут Мелер, работавший на игре Польша — Австрия. Оставил без внимания такое же нарушение.

Эпизод матча Польша — Австрия.
Фото Скриншот трансляции

Это точно лучшие рефери Европы?

Но и это еще не полный перечень. Трое аргентинцев во главе с Факундо Тельо и резервный судья из Литвы Донатас Румшас не заметили, что один из турецких футболистов — Самет Акайдын — в матче с Грузией выступал под двумя номерами. На футболке у него значился «родной» четвертый, а на трусах — 14-й Абдюлькерима Бардакджи.

Эпизод матча Турция — Грузия.
Фото Скриншот трансляции

«Для тех, кому интересно, я уже вернул трусы владельцу», — написал потом Самет Акайдын в соцсетях. В первую очередь это должно быть интересно арбитрам, но во время матча, а не после.

Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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