Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:10

Лукаку — главный неудачник Евро-2024. Судьи отменили три гола форварда сборной Бельгии

Судьи отменили третий гол Лукаку на Евро-2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Это похоже на проклятие.
Чемпионат Европы. Группа E
22 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Бельгия
2:0
Румыния

Матч Бельгии с Румынией запустил новый поток шуток и мемов про нападающего Ромелу Лукаку. В очередной раз на чемпионате Европы-2024 судьи не засчитали забитый мяч 31-летнего футболиста. Третий случай с Лукаку на турнире в Германии! Во второй раз на Евро-2024 он угодил в офсайд.

На 64-й минуте матча группы Е форвард сборной Бельгии в районе центра поля получил пас от полузащитника Кевина Де Брейне, ворвался в штрафную площадь соперника и отправил мяч в левый нижний угол ворот. Счет на табло стал 2:0, однако радость Лукаку от гола продлилась недолго.

Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк отменил взятие ворот сборной Румынии после подсказки ВАР. Оказалось, что в момент паса от Де Брейне какие-то сантиметры колена и стопы нападающего находились в офсайде. Положение вне игры получилось совсем крохотным. Вы его видите?

Положение вне игры у Ромелу Лукаку в матче с Румынией.
Фото Кадр трансляции Okko

Может показаться, что Лукаку кто-то проклял, иначе как объяснить то, что судьи отменили уже три забитых мяча на Евро-2024?

17 июня во Франкфурте-на-Майне Бельгия потерпела поражение от Словакии (0:1). Победный гол в матче забил форвард Иван Шранц, а его визави из команды главного тренера Доменико Тедеско отличился дважды, но оба раза взятия ворот были отменены.

В первом случае на 56-й минуте встречи Лукаку переправил мяч в пустые ворота соперников после скидки полузащитника Амаду Онана. Видеоассистенты главного арбитра матча Халила Мелера обнаружили офсайд у футболиста «Челси» и не засчитали его гол.

Ромелу Лукаку. Компьютер отобрал у Лукаку два гола на Евро. От него уже страдал Роналду

Во второй раз гол Лукаку был отменен в концовке игры. На 86-й минуте матча лучший бомбардир в истории сборной Бельгии замкнул передачу с левого фланга от нападающего Лои Опенда. Судья Мелер отменил гол, потому что игрок «Лейпцига» подыграл себе рукой во время атаки.

«Ромелу умеет забивать голы, но сегодня ему очень не повезло, — говорил Тедеско после поражения от Словакии. — Он морально силен и справится с этим. Что касается пропущенного гола, то ошибки случаются с каждым. Мы проанализируем это вместе и обсудим с игроками, но я не стану никого обвинять. После этого поражения нам нужно держаться вместе».

Два отмененных гола Лукаку в матче против Словакии стоили команде Тедеско набранных очков. В поединке с Румынией похожего сценария не случилось. Бельгийцы одержали победу со счетом 2:0 усилиями хавбека Юри Тилеманса и капитана команды Кевина Де Брейне.

Впереди у Бельгии и Лукаку важнейший матч против сборной Украины в Штутгарте. На кону стоит путевка в плей-офф Евро-2024. Получится ли у Ромелу снять проклятие? Станет известно 26 июня.

Ромелу Лукаку
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Румынии по футболу
2
Обсудить
Читайте также
Роналду стал самым возрастным автором голевой передачи в истории Евро
Макдэвид на набрал очков в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Голкипера ЦСКА сватают в «Атлетико», «Зенит» покупает еще одного россиянина
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Друид обвинил экоактивистов в неудачной игре Англии на Евро-2024
Все расклады Евро: безумная половина сетки с Испанией, Германией и Францией, Украину могут отцепить хитрой ничьей
Сетка плей-офф Евро-2024, если бы он стартовал сегодня: все пары 1/8 финала
Саньоль — о целях сборной Грузии на Евро-2024: «Нам абсолютно нечего терять»
Тедеско — о победе над Румынией: «Бельгия могла забить четыре или пять голов»
Впервые в истории Евро у всех четырех команд в одной группе по три очка перед заключительным туром
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Роналду — самый возрастной автор голевой передачи в истории Евро. Но по-прежнему без голов в Германии

ВАР снова лишил Лукаку гола! Но его пас открыл Бельгии путь к победе над Румынией