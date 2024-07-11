Англия провела самый атакующий матч на Евро. Нидерланды погубила персональная опека

Тактический обзор полуфинала Евро-2024.

От этого полуфинала многие ждали новую порцию уныния, но англичане сыграли удивительно ярко. Правда, лишь в первые полчаса. А голландцы еще в группе показали, что готовы к перестраховкам в больших матчах, скатав первые нули Евро с Францией. Несмотря на то что все решилось на последних минутах, в матче было много любопытных нюансов.

Беллингем игнорировал Дюмфриса — это стоило гола

В первые минуты сборные поочередно владели мячом и пытались прессинговать. Куман изменил структуру розыгрыша: четверка защитников оставалась на одной линии. Обычно Дюмфрис с позиции крайнего защитника поднимался выше, но в этом матче и он оставался ниже.

Англичане не разобрались, кто должен встречать Дензела. Они вышли играть с пятеркой защитников, но латерали были заняты опекой крайних нападающих — Гакпо и Мален при розыгрыше располагались очень высоко. Их работу мог выполнить Беллингем, но это происходило не всегда.

Фото Скриншот трансляции

Так началась голевая атака голландцев. Беллингем подарил Дюмфрису свободу на фланге. Дензел, конечно, совсем не плеймейкер, его дело — бегать по бровке и врываться в штрафную, а не из глубины вырезать. Поэтому неудивительно, что его заброс за спины защитникам не получился. Однако важно другое: этот неудачный пас привел к подбору, который забрал Симонс. Опорная зона взломана, Хави бежит на оборону Англии и расчехляет пушку.

Дюмфрис игнорировал Беллингема — это тоже стоило гола

После пропущенного мяча Англия тотально забрала владение — в следующие несколько минут до пенальти Кейна голландцы отдали только семь передач. Нидерланды не стали вжиматься, но их оборона оставила желать лучшего. Медвежью услугу оказали персональные ориентировки полузащитников.

Симонс следил за Майну, Схаутен — за Райсом, Рейндерс — за Фоденом. Беллингем движется по всему полю, поэтому его маркировать персонально смысла не было. Но и без опеки оставлять было нельзя. В атаке, которая привела к пенальти, получилось именно так. Мален и Дюмфрис по очереди показывали друг другу, что нужно закрыть Беллингема. При этом обоих отвекло подключение Триппьера. В итоге Гехи легко продвинул мяч на Джуда.

Фото Скриншот трансляции

Дальше оборона посыпалась каскадом, и мяч вскоре дошел до Кейна. Дюмфрис умудрился дважды ошибиться за один эпизод: и Джуда бросил, и пенальти привез.

Англия провела сильные полчаса: Фоден феерил из своего любимого правого полуфланга (штанга плюс сейв Дюмфриса на ленточке), Майну отлично двигал мяч вперед, Уокер активно поддерживал Сака. Это был не просто сильный, но даже смелый отрезок, поэтому Саутгейт заслужил и стилистические комплименты. Жаль, что это продлилось так недолго.

Травма Депая задушила игру

Еще в первом тайме Нидерланды были вынуждены заменить Депая из-за повреждения. Но Куман пошел не самым очевидным путем: выпустил не Вегхорста или другого нападающего, а полузащитника Вермана. Джоуи вышел в центр поля и зацементировал желание тренера персонально опекать всех креативщиков Англии по центральной оси.

Это изменение ударило по атаке обеих команд. Голландцы потеряли быстрого нападающего, хорошо игравшего в подыгрыше, и напугали Саутгейта. Англия стала все меньше и меньше рисковать, во втором тайме нанесли всего два удара, и то лишь в последние минуты игры. Нидерланды с четырьмя попытками ушли недалеко.

Мемфис Депай. Фото AFP

Тотальный провал персональной опеки

Саутгейт идеально попал с заменами — Палмер отдал голевую, Уоткинс зарешал в неочевидном моменте (всего лишь 0,05 xG). Но это вывод задним числом. Он появился только благодаря тому, что парни создали гол. А точнее, голландцы им позволили.

Самая концовка встречи — все уже готовились к экстра-таймам. Англия разыгрывает мяч около центрального круга, голландцы не прессингуют, но и не дают легко перейти на свою половину поля. Палмер пробует рывок за спины, за ним до конца бежит Рейндерс. Ван Дейк указывает партнеру на ошибку, будто кричит: «Бросьте вы эти персоналки, пусть бегут в офсайд!» Но его не послушали.

Фото Скриншот трансляции

В голевой атаке Рейндерс оставил Палмера за спиной. У Коула было три варианта для передач, самый простой — отдать на фланг Сака. Но Палмер не просто так оформил 15 результативных передач в этом сезоне АПЛ. Англичанин выбрал более тонкий и опасный вариант с передачей на Уоткинса. Очень недурно, но де Врей мог срубить эту идею на корню — с помощью офсайдной ловушки. На картинке хорошо видно, как Аке, ван Дейк и Дюмфрис выдерживают линию, а Стефан решает бежать за Олли до конца. Роковая ошибка.

По своим меркам Саутгейт в первые 30 минут устроил атакующий карнавал, однако оставшийся час игры все было по-старому. Эта команда проходит в финал как одна из самых скучных в истории сборной Англии. При Гарете футболисты «Трех львов» до сих пор выдерживают рекордно низкий показатель по ударам за матч — 9. По данным Opta, которые собирают статистику с 1980 года, это меньше, чем у любой другой сборной (даже Сан-Марино).

Для победы над испанцами нужен будет фарт или гений. У Англии есть и то, и другое, но в очень извращенной интерпретации. Если испанцы на этом Евро всех перебили, то англичане всех задушили. И кто сказал, что в финале у Саутгейта вдруг не получится.

Оскар Финк