Топ-10 событий первого тура Евро-2024: пачка рекордов, окровавленный Мбаппе и разгром Украины

Завершился первый тур группового этапа Евро-2024.

Рассказываем о самых интересных событиях и цифрах.

Самый быстрый гол в истории Евро

Матч Италии с Албанией (2:1) начался с невероятного события! Полузащитник «орлов» Байрами забил самый быстрый гол в истории Евро, отличившись на 22-й секунде.

Как это произошло? Албанец просто забрал подарок от Димарко, который ошибся при вбросе аута. Доннарумма выручить не смог.

И неважно, что команда Лучано Спаллетти отыгралась уже через 10 минут, а сразу следом забила второй мяч. Теперь игрок сборной Албании — в футбольной книге рекордов! Превзошел достижение нашего Дмитрия Кириченко, установленное на Евро-2004 во встрече с Грецией (2:1), аж на 45 секунд.

Ямаль — самый молодой игрок в истории Евро. Еще и отдал голевую!

Испания в стартовом матче неожиданно легко разгромила Хорватию (3:0), которая на двух последних чемпионатах мира входила в топ-3. В основе «красной фурии» в возрасте 16 лет и 338 дней вышел вингер Ямаль и стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы, побив рекорд поляка Каспера Козловски (17 лет и 247 дней).

Ламин Ямаль. Фото AFP

Кроме того, тинейджер, который привез с собой в Германию домашнее задание, еще и поучаствовал в третьем голе своей команды, отдав голевую передачу на Карвахаля.

Фиксируем: Ямаль — не только самый молодой игрок в истории Евро, но и самый юный ассистент континентального первенства.

Еще один рекорд! На этот раз от игрока турецкой сборной

Сборные Турции и Грузии выдали сумасшедший по накалу поединок (3:1). В нем нашлось место и невероятно красивому голу юного полузащитника Гюлера.

Арда стал самым молодым игроком в истории, забившим в своем дебютном матче на Евро (19 лет и 114 дней). Ранее этот рекорд принадлежал одному из его кумиров — Криштиану Роналду (19 лет и 128 дней, гол в ворота Греции на Евро-2004).

Гол вышел на заглядение: бильярдный удар в правую девятку от Мамардашвили. Такие не берутся.

Кристиан Эриксен. Фото Reuters

Гол Эриксена спустя 1100 дней после остановки сердца

В футболе не так часто случаются волшебные эпизоды. Один из них произошел в матче Дания — Словения (1:1). Полузащитник скандинавской команды Эриксен отличился спустя 1100 дней после пережитой клинической смерти на Евро-2020.

Кто мог тогда подумать, что главная звезда датского футбола сможет продолжить карьеру на высоком уровне? Именно такие истории всегда восхищают и вдохновляют.

Тони Кроос отдает пас в матче Германии против Шотландии. Фото AFP

Суперточность от Крооса и Кристенсена

В матче между датчанами и словенцами произошло еще одно интересное событие. Защитник красно-белых Андреас Кристенсен установил рекорд чемпионатов Европы по числу точных передач: всего он отдал 89 пасов при 100-процентном показателе точности.

Ветеран немецкой сборной Кроос во встрече против Шотландии (5:1) сделал 102 передачи, из которых неточной оказалась всего одна. Это также рекорд турнира, но уже по точности передач для игрока со 100 и более пасами.

Сенсационный разгром Украины

Перед стартом Евро-2024 команду Сергея Реброва называли одной из темных лошадок турнира. Банда у украинцев действительно собралась серьезная, с игроками из топовых европейских клубов.

Только вот первый матч они провалили, уступив скромной Румынии (0:3). Уступив — мягко сказано. Трехцветные переиграли своего соперника по всем статьям и сотворили первую громкую сенсацию. После финального свистка разговор в раздевалке был серьезный. Украинцы просили прощения у своих болельщиков.

Ромелу Лукаку. Фото Reuters

Проклятие Лукаку

Форвард-громила из сборной Бельгии — главный антигерой матча со Словакией (0:1). Ох, сколько же шансов забить запорол Ромелу! Статистические сервисы насчитали как минимум пять явных моментов.

Кроме того, два мяча Лукаку были отменены. Он стал первым игроком в истории Евро, которому ВАР отменил аж два гола за матч!

Запомним, 17 июня 2024 года — не день Ромелу Лукаку.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Окровавленный Мбаппе

Игра с Австрией получилась для Франции не самой зрелищной, хоть и победной (1:0). А в конце произошло неприятное событие: Мбаппе со всей дури влетел лицом в плечо защитника соперника.

Выглядело это жутковато. Сначала Килиан некоторое время лежал с окровавленным носом, потом поднялся и ушел за пределы поля, а затем вернулся и рухнул на газон, схлопотав желтую карточку. Дешаму пришлось менять своего лидера.

Официальное заявление французской федерации: рентген подтвердил перелом носа, но операцию не делали — пока она не потребуется.

При этом издание Le Figaro сообщает: Мбаппе вылетел до конца группового этапа, на плей-офф вернется уже в маске. Сам Килиан не теряет оптимизма и просит подсказать идеи для масок.

Роналду не отметился результативными действиями, но опять вошел в историю

Сборная Португалии стартовала на континентальном первенстве с волевой победы над Чехией (2:1). Криштиану Роналду отыграл весь матч. Не забил, но был близок и запомнился своим эмоциональным поведением.

А еще 39-летний Криш установил очередной рекорд: первым сыграл на шести чемпионатах Европы и стал третьим самым возрастным игроком в истории турнира!

Слишком много голов ударами издали

Завершим этот список интересным статистическим фактом. Можно уже с уверенностью сказать, что это тренд Евро-2024.

Одним из уникальных показателей первого тура стало то, что 11 из 34 голов было забито дальними ударами из-за пределов штрафной.

Для сравнения: почти столько же голов дальними ударами было забито за весь ЧМ-2022 в Катаре (12 из 172).