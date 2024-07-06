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Трансляция игры Португалия — Франция на Okko сломалась. «Матч ТВ» поиздевался над конкурентом

Трансляция матча Евро Португалия — Франция на Okko сломалась
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Португалия — Франция: момент у Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Проблемы с просмотром матча плей-офф Евро-2024.
Чемпионат Европы. 1/4 финала
05 июл, 22:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Португалия
0:0
Франция

Права на показ матчей чемпионата Европы-2024 были распределены между «Матч ТВ» и онлайн-платформой Okko. В плане федерального канала было 34 встречи Евро-2024, а у видеосервиса Okko — 17 эксклюзивных трансляций. Одна из них — четвертьфинальный поединок между сборными Португалии и Франции.

Криштиану Роналду (сборная Португалии) и&nbsp;Килиан Мбаппе (сборная Франции). Португалия — Франция. Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро

С показом противостояния команд Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе возникли серьезные проблемы. Многие пользователи сети жаловались на проблемы с воспроизведением видеотрансляции. При попытке зайти на сайт Okko появлялся белый экран с надписью об ошибке 502.

Спустя полчаса после начала матча Okko выступил с заявлением в своем официальном Telegram-канале. Пресс-служба онлайн-сервиса сообщила о работе над устранением неисправностей.

«Сейчас у некоторых пользователей могут быть проблемы с доступом к сайту Okko, — написал Okko Спорт. — Мы работаем над устранением неисправностей, а пока предлагаем вам смотреть Okko на любой другой удобной платформе: например, телевизорах SmartTV, смартфонах и планшетах».

Воспользоваться ситуацией в свою пользу решил «Матч ТВ», который поиздевался над оппонентом. Телеканал вел студию по игре Франция — Португалия. Из-за ограничений по правам федеральный канал показывал только счет матча в левом верхнем углу, а также использовал скрины трансляции.

Студия «Матч ТВ» во время сбоя у серверов Okko.
Фото Кадр трансляции «Матч ТВ»

«Зрителям Евро, которые не хотят смотреть на ошибку 502, предлагаем подключиться к нашей студии, — написал «Матч ТВ» в своем Telegram-канале. — Лучшие эксперты прямо сейчас обсуждают встречу Франции и Португалии. Заходи, здесь интересно».

Форвард ЦСКА и сборной России Федор Чалов в эфире «Матч ТВ» пожаловался на проблему с просмотром игры французов с португальцами на Okko. 26-летнему футболисту пришлось включить хорватский канал.

«Немного сложновато смотреть трансляцию, — сказал Чалов. — Сейчас с ребятами из комнаты 309 смотрим футбол на хорватском канале. Получается с перебоями».

Okko будет показывать в&nbsp;России матчи Лиги чемпионов. Лига чемпионов теперь на Okko! «Матч ТВ» потерял все еврокубки

На фоне сегодняшних дневных новостей реакция «Матч ТВ» вполне объяснима. Okko заключил трехлетний контракт на эксклюзивный показ в России матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, начиная с сезона-2024/25. 14 августа пользователи видеосервиса по подписке смогут посмотреть игру за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Аталантой».

В 23.26 по московскому времени Okko Спорт сообщил о восстановлении работы сайта и возобновлении показа трансляции поединка Франции и Португалии.

«Работа сайта okko.sport восстановлена, — написано в Telegram-канале сервиса. — Трансляция матча Португалия — Франция доступна в полном объеме на всех платформах. Если у вас были сложности с просмотром, пожалуйста, очистите историю браузера, кэш и куки».

Следить за ходом матча Португалия — Франция можно на сайте «СЭ» в текстовой трансляции.

Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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