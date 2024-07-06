Проблемы с просмотром матча плей-офф Евро-2024.

Права на показ матчей чемпионата Европы-2024 были распределены между «Матч ТВ» и онлайн-платформой Okko. В плане федерального канала было 34 встречи Евро-2024, а у видеосервиса Okko — 17 эксклюзивных трансляций. Одна из них — четвертьфинальный поединок между сборными Португалии и Франции.

С показом противостояния команд Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе возникли серьезные проблемы. Многие пользователи сети жаловались на проблемы с воспроизведением видеотрансляции. При попытке зайти на сайт Okko появлялся белый экран с надписью об ошибке 502.

Спустя полчаса после начала матча Okko выступил с заявлением в своем официальном Telegram-канале. Пресс-служба онлайн-сервиса сообщила о работе над устранением неисправностей.

«Сейчас у некоторых пользователей могут быть проблемы с доступом к сайту Okko, — написал Okko Спорт. — Мы работаем над устранением неисправностей, а пока предлагаем вам смотреть Okko на любой другой удобной платформе: например, телевизорах SmartTV, смартфонах и планшетах».

Воспользоваться ситуацией в свою пользу решил «Матч ТВ», который поиздевался над оппонентом. Телеканал вел студию по игре Франция — Португалия. Из-за ограничений по правам федеральный канал показывал только счет матча в левом верхнем углу, а также использовал скрины трансляции.

Студия «Матч ТВ» во время сбоя у серверов Okko. Фото Кадр трансляции «Матч ТВ»

«Зрителям Евро, которые не хотят смотреть на ошибку 502, предлагаем подключиться к нашей студии, — написал «Матч ТВ» в своем Telegram-канале. — Лучшие эксперты прямо сейчас обсуждают встречу Франции и Португалии. Заходи, здесь интересно».

Форвард ЦСКА и сборной России Федор Чалов в эфире «Матч ТВ» пожаловался на проблему с просмотром игры французов с португальцами на Okko. 26-летнему футболисту пришлось включить хорватский канал.

«Немного сложновато смотреть трансляцию, — сказал Чалов. — Сейчас с ребятами из комнаты 309 смотрим футбол на хорватском канале. Получается с перебоями».

На фоне сегодняшних дневных новостей реакция «Матч ТВ» вполне объяснима. Okko заключил трехлетний контракт на эксклюзивный показ в России матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, начиная с сезона-2024/25. 14 августа пользователи видеосервиса по подписке смогут посмотреть игру за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Аталантой».

В 23.26 по московскому времени Okko Спорт сообщил о восстановлении работы сайта и возобновлении показа трансляции поединка Франции и Португалии.

«Работа сайта okko.sport восстановлена, — написано в Telegram-канале сервиса. — Трансляция матча Португалия — Франция доступна в полном объеме на всех платформах. Если у вас были сложности с просмотром, пожалуйста, очистите историю браузера, кэш и куки».

Следить за ходом матча Португалия — Франция можно на сайте «СЭ» в текстовой трансляции.