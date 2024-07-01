У Франции на Евро ни одного гола с игры. Очередной автогол вывел ее в четвертьфинал

«Трехцветные» почти не забивают.

Франция обыграла Бельгию (1:0) и проникла в четвертьфинал Евро. Подопечные Дидье Дешама вырвали победу на 85-й минуте — единственный мяч в игре залетел в ворота «Красных дьяволов» от Яна Вертонгена. Автогол защитника бельгийцев — уже девятый на турнире. До рекорда, установленного на прошлом чемпионате Европы, осталось всего два.

Вертонген срезал мяч в попытке заблокировать удар Рандаля Коло Муани — нападающий «ПСЖ» вышел на поле на 62-й минуте и остался единственной заменой Дешама. Причем выстрел Коло Муани явно не удался: мяч, вероятно, летел мимо створа, а Ян очень удачно для французов подправил его в ворота.

Автогол Вертонгена оказался третьим забитым мячом Франции на турнире: среди них — ни одного гола с игры. В первом туре группового этапа победу «Трехцветным» принесла срезка защитника Максимилиана Вебера — австриец неаккуратно сыграл головой после наброса Килиана Мбаппе с правого фланга.

Ян Вертонген (№ 5) забивает гол в свои ворота после удара Коло Муани (№ 12). Фото AFP

Во втором туре французы не забили ни одного мяча Нидерландам (0:0). Зато отличились в следующей игре с Польшей (1:1) — Мбаппе реализовал пенальти на 56-й минуте. Для самого Килиана этот мяч оказался дебютным на чемпионатах Европы. Он же остается единственным на турнире, автором которого оказался представитель сборной Франции. При этом команда дошла до четвертьфинала.

Французам везло и на предыдущих крупных турнирах. Франция — рекордсмен по автоголам в ее пользу на чемпионатах Европы (пять) и мира (шесть).

Автогол Вертонгена серьезно помог команде Дешама. Французы нанесли 20 ударов по воротам бельгийцев, но в створ попали лишь дважды. Для сравнения: «Красные дьяволы» тоже два раза попали в рамку, но лишь при пяти попытках. Всего на Евро «Трехцветные» выбросили 66 ударов (16 в створ) и набрали 6,7 балла xG — однако до сих пор ни разу не забили с игры.

Следующая попытка французов отличиться самостоятельно произойдет 5 июля в четвертьфинале. Там они встретятся с победителем пары Португалия — Словения.