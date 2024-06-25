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Сегодня, 19:15

У аналитиков сборной Швейцарии украли три ноутбука. Данные с подготовкой к матчу с Италией не пострадали

У аналитиков сборной Швейцарии украли три ноутбука перед матчем Евро с Италией
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Тренировка сборной Швейцарии.
Фото Reuters
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Вероятно, воры нашли не то, что искали.

Швейцария — Италия — первая определившаяся пара плей-офф Евро-2024. Сборные встретятся 29 июня, а в настоящее время усиленно готовятся к матчу. Например, команда Мурата Якина переехала на базу «Штутгарта». Но вот оставшиеся в Дюссельдорфе видеоаналитики подверглись ограблению.

Один из пострадавших — Саша Таух — рассказал об инциденте немецкому медиа Bild. «Я могу подтвердить, что три ноутбука, принадлежащих аналитикам сборной Швейцарии, были украдены из отеля, о чем уже проинформирована полиция», — рассказал мужчина.

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Группа швейцарских аналитиков устроилась в отеле Дюссельдорфа, чтобы разобрать игру некоторых участников чемпионата Европы. В особенности возможных будущих соперников сборной Швейцарии. На прошлом Евро команда добралась до четвертьфинала, где только в серии пенальти уступила Испании. Вероятно, в этом был свой вклад и аналитического штаба.

Важно, что данные о подготовке «Красных крестоносцев» к игре с Италией не пострадали. «Никакие конфиденциальные данные или информация о предстоящем матче против Италии не были потеряны», — добавил Таух.

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин.
Мурат Якин.
Фото AFP

Вся актуальная информация о подготовке к «Скуадре адзурре» осталась со всей командой в Штутгарте. На ноутбуках аналитиков в Дюссельдорфе хранились лишь данные о молодежном составе швейцарцев, которые вряд ли интересовали воров.

Полиция в курсе произошедшего и уже проводит расследование. Правоохранителям предстоит вычислить грабителей по камерам, установленным в отеле.

Сама сборная Швейцарии начала подготовку к Италии товарищеским матчем со «Штутгартом» U-19. Два тайма по 30 минут закончились разгромной победой подопечных Мурата Якина (3:0) — тренер в этой игре дал проявить себя футболистам, которые редко получали практику по ходу Евро.

29 июня Швейцария встретится в 1/8 финала с Италией — действующим чемпионом континента. Матч пройдет на берлинском «Олимпиаштадионе».

Чемпионат Европы. 1/8 финала
29 июн, 19:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Швейцария
Италия

Евро-2024
Сборная Швейцарии по футболу
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