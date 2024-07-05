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Испанский мотор, которого ценили Анчелотти и Спаллетти. У «Красной фурии» на Евро неожиданный герой

Испания сыграет с Германией в матче 1/4 финала Евро-2024 5 июля
Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболист сборной Испании Фабиан Руис.
Фабиан Руис.
Фото AFP
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Теневой герой испанской сборной.

Если бы его звали не Фабиан

Что придумает в этот раз и какие рекорды в качестве самого юного участника Евро установит Ямаль? Будет ли губить моменты или поймает вдохновение Мората? Чего ждать от Унаи Симона — очередной порции чудесных спасений либо дикого ляпа? В какой форме Педри и сыграет ли он за себя и за травмированного Гави?

Примерный список вопросов к испанской сборной перед началом турнира был понятен, а перечень оказывающихся в центре внимания фамилий — привычен. О Фабиане Руисе если и вспоминали, то вскользь. Но уже стартовая игра все изменила. Потрясающий пас Морате, классное исполнение собственного гола — и общавшийся с журналистами Луис де ла Фуэнте заявляет: «Если бы его имя не было Фабиан, вы бы говорили о нем без остановки. У него есть все, и он всегда умел все делать хорошо».

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В этой фразе — упрек тем, кто недооценивал 28-летнего полузащитника «ПСЖ», который на самом деле выделялся всегда и на любом уровне. В том числе в академии «Бетиса», куда он попал в 8 лет и дорос до главной команды в том сезоне, когда зелено-белые вернулись в примеру. Уже в юном возрасте у Фабиана разглядели массу талантов. И если поначалу он играл ближе к атаке, получая при этом лестные оценки, то в какой-то момент из него стали делать опорного полузащитника.

Время спустя оказалось, что это помогло становлению уникального по своему функционалу универсала, который является едва ли не образцовым полузащитником для преодоления насыщенной полузащиты соперника. Для этого у него есть чувство игры, умение выходить из-под давления как за счет дриблинга, так и при помощи передач, которые Руис, по собственному признанию, любит больше, чем собственные удары.

Хотя с ними тоже все в полном порядке. В «Наполи» испанец в одном из сезонов забил семь мячей из-за пределов штрафной. А рассказывая про свой гол Хорватии, Фабиан раскрыл один из секретов успеха: «Мы почти каждый день тренируем удары из-за пределов штрафной».

Гол Фабиана Руиса в ворота сборной Грузии.
Гол Фабиана Руиса в ворота сборной Грузии.
Фото AFP

Лучший на молодежном Евро

У Фабиана всегда были хорошие учителя. В «Бетисе» его очень ценил Кике Сетьен, для которого образцом всегда был барселонский стиль. Когда «Барса» хотела купить молодого Руиса за миллион евро, именно Сетьен настоял на отказе. Вспоминая ту историю время спустя, тренер уверял, что продажа полузащитника в «Наполи» за 30 миллионов евро — не такая и крупная сделка и теперь Фабиан стоит 60 миллионов.

В Италии же сумму трансфера поначалу считали завышенной, но довольно быстро изменили свое мнение. В том числе потому, что испанец адаптировался к разным требованиям и задачам. Примерно так, как в подростковом возрасте, когда он очень медленно рос, а потом за полгода прибавил 30 сантиметров! Это привело к проблемам с координацией, но Руис с трудностями справился и продолжил прогрессировать прежними темпами.

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Как раз из «Наполи» Фабиан в 2019 году получил первое приглашение в сборную от Луиса Энрике. И в том же сезоне он выиграл под началом де ла Фуэнте молодежное первенство Европы. Руис открыл счет в победном финале с Германией (2:1) и получил звание лучшего футболиста турнира с очень лестными характеристиками экспертов УЕФА, которые отметили его исключительные качества.

Их видели и в «Наполи». Так, Карло Анчелотти использовал испанца на разных позициях в схеме 4-4-2 и считал, что Руис станет наследником неаполитанской легенды Хамшика. У Дженнаро Гаттузо, который перестроился на 4-3-3, Фабиан попробовал две позиции, а эксперты утверждали, что он стал игроком, вокруг которого вращалось все. Уже тогда шли разговоры, что хавбека, которого с детских лет сравнивали с Фернандо Редондо, хочет видеть в «Атлетико» Диего Симеоне, и мадридцы были готовы выложить за новичка 50 миллионов евро.

Однако он остался в Неаполе и продолжил свое развитие уже под началом Лучано Спаллетти. Нынешний тренер сборной тогда рассказывал, что Руис, как и любой техничный футболист, порой передерживал мяч. Со временем испанец стал работать быстрее, чаще пасовать и чаще получать его от партнеров. Когда «Наполи» вернулся в Лигу чемпионов, Фабиан сыграл в этом одну из ключевых ролей.

Футболист сборной Испании Фабиан Руис.
Фото Reuters

Старший брат Гави

Вот только историческое для Неаполя скудетто Руис не выиграл, предпочтя переход в «ПСЖ». Парижанам с их размахом игрок достался практически за бесценок — за год до окончания контракта «Наполи» согласился на 22,5 миллиона евро. Так что, поздравляя старых друзей с победой в чемпионате Италии, Руис сам принимал поздравления с первым французским титулом.

Для напичканной звездами парижской команды — еще с Месси, Неймаром, Серхио Рамосом и Мбаппе — испанский новичок выглядел довольно скромно. Трудяга, который будет носить рояль за примами. Руис и не обещал чего-то особенного, в своем первом интервью заметив: «Я хочу, чтобы меня видели выкладывающимся каждый раз, когда я выхожу на поле».

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Эта фраза много говорит о его человеческих качествах и скромности, что отмечали все тренеры Руиса. А, например, поклонников «Барселоны» перед играми с «ПСЖ» в Лиге чемпионов тронули не только слова о том, что для Фабиана ориентиром всегда был Хави, а еще и поддержка в адрес травмированных Педри и Гави. С последним они земляки и давно общаются. Руис как-то сказал, что пропускающий Евро каталонец для него — как младший брат, отметил его человеческие качества и заявил, что если бы у него была возможность взять в «ПСЖ» одного игрока — это был бы Гави. Так что сейчас Руис играет в том числе и за младшего товарища.

Между тем после матчей 1/8 финала, где хавбек «ПСЖ» забил победный мяч в ворота Грузии, уровень комплиментов де ла Фуэнте в адрес Руиса вышел на новый уровень. Теперь это один из лучших игроков в мире на своей позиции, и все должны быть счастливы, что он испанец. Впрочем, то же самое тренер говорит про Уильямса. Уверяет, что Ямаля коснулась волшебная палочка, а Родри называет компьютером, благодаря которому все работает. Но главное — тренера радует, что нынешняя сборная стала настоящей семьей и Руис в ней — одна из самых значимых частей.

Чемпионат Европы. 1/4 финала
05 июл, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Испания
Германия

Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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