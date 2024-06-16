«Не будьте придурками!» Английские фанаты провоцируют немцев песней о Второй мировой войне

Полиция бессильна.

В воскресенье на Евро стартует сборная Англии, а ее болельщики уже устроили скандал. В Дюссельдорфе и Гельзенкирхене толпы английских фанатов с пивом в руках исполняли песню «10 немецких бомбардировщиков». В Германии ее считают оскорбительной, а УЕФА и Английская футбольная ассоциация ранее обещали жестко наказывать фанатов за ее исполнение.

«10 немецких бомбардировщиков» появил и сь во время Второй мировой войны. Британские дети пели ее во время атак немецких ВВС по Лондону и другим городам. Утверждается, что в результате бомбардировок погибло около 43 тысяч мирных жителей.

Текст песни «10 немецких бомбардировщиков» очень похож на детскую считалку «Десять негритят». В английской композиции несколько раз повторяется строчка «Десять немецких бомбардировщиков в небе». Затем идет припев: «Английские ВВС сбили один». По сюжету в небе не остается ни одного самолета: «Потому что английские ВВС сбили их».

В 199 0-е годы она стала особенно популярной среди английских фанатов. Ее стали регулярно петь во время матчей против сборной Германии.

Футбольные чиновники уже давно пытаются бороться с тем, чтобы «10 немецких бомбардировщиков» не звучал и на международных встречах. Перед стартом ЧМ-2006 в Германии тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон, а также футболисты Дэвид Бекхэм, Майкл Оуэн и Уэйн Руни даже просили фанатов воздержаться от исполнения песни.

«Немцев это сильно задевает, речь идет о прошлом, которое они предпочитают не вспоминать», — приводит The Athletic слова профессора британской литературы в Регенсбургском университете Райнера Эмига.

После ЧМ-2006 в Германии история с песней повторяется на Евро-2024. Начальник местной полиции Питер Бот признал, что стражи правопорядка бессильны в данной ситуации.

«Вот что я бы им сказал: не будьте придурками! — приводит слова Бота The Telegraph. — Да, они поют такую песню, но я не могу ее изменить. В Германии это не наказуемо. Надеюсь, что все остальные законопослушные болельщики посоветуют им прекратить заниматься подобным. Все люди в Германии знают, что с Англией существует давнее соперничество, но исключительно в спорте. Наши страны были и остаются союзниками на протяжении более семи десятилетий».

При этом начальник полиции заявил, что любой болельщик, замеченный в нацистском приветствии, будет арестован, так как в Германии это считается преступным действием.

В мае появилась информация, что немецкие власти будут передавать британским коллегам данные о фанатах, которых уличат в насмешках над Второй мировой войной. По данным The Sun, размер денежного штрафа может достичь месячной заработной платы.