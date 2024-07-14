«Мы не боимся Англию!» и «Давайте вернем футбол домой». Как воюют английские и испанские СМИ

Жарко сегодня не только в Германии.

Сегодня важнейший день лета в европейском футболе — в финале чемпионата континента столкнутся Англия и Испания. У команд многое на кону. Испанцы могут выиграть рекордный — четвертый — чемпионат Европы и официально оформиться в сильнейшую сборную континента в истории. А англичане хотят выиграть первый международный трофей с чемпионата мира 1966 года — давление тоже огромное.

Само собой, национальная пресса подогревает интерес как может. Что же она пишет?

Английск ие СМИ наде ю тся и умоля ю т

The Guardian: «Саутгейт верит, что Англия дойдет до спортивного бессмертия»

— Когда появляется шанс последовать за героями 1966 года в спортивное бессмертие, возникает ощущение, что этот состав закален предыдущими разочарованиями. Саутгейт чувствует это, когда смотрит на старожилов. Некоторым пришлось освободить место для нового поколения — Гарри Магуайр отсутствует из-за травмы, возраст настиг Джордана Хендерсона, выбыл из борьбы Рахим Стерлинг...

Но когда дело доходит до лидеров, тренер сборной Англии все еще может рассчитывать на Джордана Пикфорда, Кайла Уокера, Кирана Триппьера, Джона Стоунза и Харри Кейна, которые помнят боль поражения от Хорватии в полуфинале чемпионата мира 2018 года. В распоряжении Саутгейта есть особенные игроки. Неудивительно, что он верит, что сочетание старых и новых футболистов принесет трофей.

Тренировка сборной Англии накануне финала Евро-2024. Фото AFP

The Telegraph: «Англия — великие футбольные неудачники, но сегодня можно навсегда избавиться от этой мысли»

— Больше никаких галантных неудачников. Англия должна изменить этот надоевший 58-летний сценарий и выиграть чемпионат Европы в воскресенье вечером, чтобы превратить хороший турнир в по-настоящему успешный.

Слишком долго мы были самыми неудачливыми в мире на крупных соревнованиях. Слишком много заслуг было отдано за поражения в полуфиналах по пенальти или даже на последнем Евро в финале, когда проигрыш не мог скрыть того, что итальянцы были на высоте и должны были побеждать.

Реальность такова, что наша неспособность выиграть крупное соревнование с 1966 года — это печальное отражение игры нашей сборной, резко контрастирующее с регулярными успехами наших клубов на европейской арене.

Обыграйте Испанию, и все изменится. Тренера и игроков по праву назовут легендами, новогодний список почетных гостей будет исправно пополняться именами тренерского штаба и футболистов, а Англия действительно обретет свое золотое поколение.

Daily Mail: «После 58 лет тоски и боли финал Евро-2024 — это время искупления»

— Когда в воскресенье вечером Гарет Саутгейт и его игроки выйдут на поле «Олимпиаштадиона», чтобы сыграть с Испанией в финале чемпионата Европы, за ними по тоннелю проследуют 58 лет тоски, боли, упреков, промахов, героических неудач, насмешек, сожалений и неутоленной жажды искупления.

В пятницу на базе сборной Англии в Бланкенхайне Саутгейт сказал, что хочет выиграть Евро «так сильно, что это причиняет боль». Поколения болельщиков сборной Англии повторяют эту молитву. Пожалуйста, на этот раз позвольте нам преодолеть черту.

В конце концов, «Бостон Ред Сокс» преодолел проклятие Бамбино, британец выиграл одиночный разряд на Уимблдоне после 77-летнего перерыва, а леверкузенский «Байер» в прошлом сезоне впервые за свою 120-летнюю историю завоевал титул чемпиона бундеслиги. Однако проклятие Англии все еще длится.

Сосчитайте их, моменты разочарований и страданий, стоицизма, гнева и козней, и вы можете считать, что Саутгейт и его команда участвуют в акте искупления, а не просто играют футбольный матч.

Гарет Саутгейт. Фото Reuters

The Independent: «Судьба Англии и ключевое преимущество над Испанией могут положить конец 58-летней обиде»

— Гарет Саутгейт позволил себе поспать всего три часа после победы в полуфинале над Голландией, прежде чем погрузиться в анализ игры с Испанией. Таков масштаб задачи на финал Евро-2024. Таков масштаб игры, ведь тренер сборной Англии уже дважды заявлял, что его команда должна быть «идеальной», чтобы победить. Однако усталости от таких нагрузок не было. Есть только «здоровые нервы».

В то время как большинство игроков смотрят только вперед, в воскресенье, некоторые не могут не обсуждать то поражение от Италии на «Уэмбли». Деклан Райс признался, что оно будет преследовать его вечно. Но это только в том случае, если это будет еще одно поражение и в воскресенье Англия станет первой командой, проигравшей подряд в двух финалах чемпионата Европы, а Испания — первой, выигравшей этот трофей четыре раза.

Никому не нужно рассказывать о 58-летней обиде, но это еще не все. Среди всех стран, которые выигрывали главный международный трофей за всю историю, засуха Англии стала пятой по продолжительности. Среди других стран — Эфиопия, Боливия, Израиль и СССР. Из-за всего этого кажется, что для Англии он значит больше, ведь Саутгейт говорит о том, что хочет победить так сильно, что «это больно». У Испании есть потенциал сделать поражение еще более болезненным, потому что у них пока что больше шансов на победу.

Испанская пресса верит и ждет

Marca: «Кейн уникальный — проиграл все финалы»

— Случай Кейна достоин изучения. За свою карьеру он забил 406 мячей, является лучшим бомбардиром Англии (66 голов), вторым по количеству голов в истории премьер-лиги (213), игроком, забившим наибольшее количество голов в плей-офф чемпионата Европы (6)... и при этом до сих пор не выиграл ни одного титула.

Более того, он проиграл все пять финалов, в которых играл: Евро-2020, Лигу чемпионов-2019, два Кубка лиги (сезон-2014/15 и -2020/21) и Суперкубок Германии (2024). Кейн, который в последних двух матчах был заменен из-за недомоганий... в финале будет играть не только против Испании. Он также столкнется с собственным невезением, но сможет ли он переломить его?

Sport.es: «На данный момент Испания — несокрушимая команда, а футбол Саутгейта не убеждает»

— Испания, без сомнения, показала, что может выходить из состояния расслабленности. Только так можно объяснить, что они выстояли и выиграли в дополнительное время у Германии или отквитали гол у обороняющейся Франции Дешама. На данный момент это несокрушимая команда.

В равной степени встретятся два тренера, которым пришлось выдержать много критики и которые смогли подняться перед лицом трудностей.

Луиса де ла Фуэнте преследовали споры, особенно в неспортивных вопросах, таких как дело Рубиалеса, но его результаты были выдающимися, а титул Лиги наций УЕФА уже в кармане.

Гарет Саутгейт, напротив, заслужил более чем заслуженную критику недоброжелателей. Его футбол никого не убеждает, но ему удается делать правильные ходы, чтобы дойти до финала, даже если для этого приходится страдать.

Тренировка сборной Испании накануне финала Евро-2024. Фото Reuters

AS: «Испания бьет как Тайсон в лучшие годы»

— Когда сборная Англии выиграла свой последний (и единственный) титул, Гарет Саутгейт еще не родился. Поэтому неудивительно, что сегодня особенный вечер для сборной, против которой Испания также хочет войти в историю. Никто до сих пор не выигрывал четыре чемпионата Европы — вот задача де ла Фуэнте и его ребят, главного глотка свежего воздуха на турнире.

Саутгейт будет рассчитывать на способность своей команды выжить, ведь в четвертьфинале со Швейцарией потребовалась серия пенальти. Но Испания также обладает ДНК, позволяющей ей проявлять себя в трудных ситуациях. Иначе не объяснить, что испанская сборная и клубы выиграли все 26 финалов с 2002 года. Бьют наравне с лучшим Тайсоном.

Шесть побед в шести матчах означают, что испанцы могут выходить на поле в Берлине, не опасаясь своих соперников, независимо от того, сколько англичан ждет их впереди, будь то Беллингем, Фоден или Кейн.

Mundo Deportivo: «Объединиться ради истории»

— Испания готовится к матчу с Англией с уважением, но с той уверенностью, которая принесла ей победу над сильными командами. Хорватия, Италия, Албания, Грузия, хозяева турнира Германия и Франция, вторые места и фавориты, — все они были побеждены на этом пути.

Теперь настала очередь Англии — соперника, которого Испания никогда не побеждала на чемпионатах Европы. Но в раздевалке де ла Фуэнте не боятся истории, они хотят вписать в нее свое имя. В распоряжении тренера будут все его игроки, кроме Педри и Переса, которые травмированы и будут наблюдать за матчем с трибун вместе с Гави, сердцем этой команды, порвавшим связки колена в последнем отборочном турнире.

Де ла Фуэнте подчеркнул, что между собой встретятся две лучшие команды. Испания и Англия. Снова трудный соперник, снова равный матч. Как и против Германии в четвертьфинале и Франции в полуфинале. Но у испанцев есть уверенность, свежесть и дерзость молодежи, а также сила истории. Мадрид, Вена, Киев... и теперь они хотят получить четвертый чемпионат Европы в Берлине.