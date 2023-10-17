Казахское чудо в Хельсинки. Дубль Зайнутдинова принес волевую победу и сохранил шансы пробиться на Евро

Победа возглавляемой Магомедом Адиевым команды оставила Казахстан в числе претендентов на прямую путевку на Евро-2024.

После сентябрьского домашнего поражения от Финляндии (0:1) главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью «СЭ» признался, что от того матча остался осадок, и заметил: «Думаю, над нами все же довлел результат. Все понимали, что мы уже вышли на определенный уровень и имеем шанс остаться в лидерах таблицы. Это где-то сковало ребят. Нет, я не хочу сказать, что мы сыграли плохо, однако не показали всего своего потенциала в столь важной игре против финнов».

Еще российский специалист заявил, что команда не имеет права вернуться с выезда по маршруту Копенгаген — Хельсинки без набранных очков. А после поражения от Дании шансы на прямую путевку оставляла только победа в столице Финляндии. И, судя по выбору состава, отталкиваться Адиев решил от того варианта, который тремя днями ранее провел очень качественный второй тайм. Соответственно, с первых минут на позиции левого латераля появился забивший датчанам Вороговский, а вместо оставшегося в запасе центрфорварда Аймбетова появился дополнительный полузащитник Тагыберген.

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Нуралы Алип и Теэму Пукки. Фото AFP

И как раз последний организовал единственный до перерыва голевой момент гостей, однако замыкавший навес со штрафного защитник «Ахмата» Быстров не попал в створ из перспективной позиции. А ведь это мог быть очень важный гол, потому что в первые 25 минут в атаке у казахстанцев мало что получалось. Да и в обороне порой начинал бушевать пожар, который несколько раз тушил Шацкий. Однако сразу после упущенного шанса в атаке вратарю пришлось капитулировать перед Тэйлором. Одноклубник Месси, с которым у Лео в «Интер Майами» сформировалась очень крутая связка, блестяще исполнил штрафной.

Новые неприятности — практически на ровном месте — могли возникнуть в начале второго тайма. Ошибку партнера исправил зенитовец Алип, принявший на себя удар Пукки. Но в целом характер игры стал меняться, и ее уже можно было назвать обоюдоострой. Больше того — после того как Каиров на дальней штанге чуть-чуть не дотянулся до диагонали Самородова, — Казахстан имел преимущество по острым моментам.

Да, финны могли удвоить счет после выхода к воротам не попавшего в дальний угол Хоканса. Но это выглядело не так опасно, как дальний удар Тагыбергена, для которого вопрос расстояния до ворот, кажется, неактуален. Здесь было метров сорок, и Градецки спасла перекладина. А в итоге зоркий глаз ВАР после удара Марочкина головой разглядел попадание в руку финскому защитнику, и арбитр после визита к монитору с мнением коллег согласился.

Пенальти в исполнении Зайнутдинова получился безупречным. А потом бывший полузащитник ЦСКА прекрасным ударом головой после корнера в исполнении Оразова не только перевернул ход игры, но и вошел в историю. Теперь с 14 голами он лучший бомбардир в истории сборной Казахстана. Причем произошло это на глазах прежнего рекордсмена — входящего в штаб сборной бывшего полузащитник «Сокола», московского «Динамо», «Москвы» и «Шинника» Руслана Балтиева.

Кажется, никогда обладателю какого-либо исторического достижения не было так приятно лишиться своего звания. Да еще при таком крутом сценарии с развязкой на 89-й минуте. Казахстан стал ближе к тому, чтобы сделать сказку былью. А разговоры об изменившихся раскладах в плей-офф по итогам Лиги наций как минимум на время теряют свою актуальность. Теперь все решится в ноябре, когда Казахстан примет Сан-Марино и отправится в гости к непосредственному конкуренту — Словении.

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