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Сегодня, 16:00

451 градус по Саутгейту. Франция и Бельгия бросили вызов Англии

Франция обыграла Бельгию благодаря автоголу Вертонгена
Оскар Финк
Приглашенный автор
Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана (слева) и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (справа).
Фото AFP
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Тактический разбор главной вывески 1/8.
Чемпионат Европы. 1/8 финала
01 июл, 19:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Франция
1:0
Бельгия

Сразу после группового этапа все признали матч Франции и Бельгии одним из самых интригующих в 1/8 финала. Оно и понятно: такой ажиотаж вызвало обилие суперзвезд и супервывесок. Мбаппе против Лукаку, Гризманн против Де Брейне, Дешам против Тедеско — звучало многообещающе.

На деле вышло уныние с привкусом Англии Гарета Саутгейта. Серьезнейшие перестраховки и четыре удара в створ за матч — любая серость ради результата. Что уж говорить, если главным плеймейкером и лучшим игроком встречи стал правый защитник Жюль Кунде. Но обо всем по порядку.

Гарет Саутгейт, Дидье Дешам и&nbsp;Де&nbsp;ла Фуэнте. Поощрение антифутбола. Сетка плей-офф Евро очень несправедлива, у Англии — открытая дорога в финал

Игра до первой ошибки

После матча Де Брейне сказал: «У нас был план, и мы хорошо его исполняли. Все работало до 85-й минуты». Каков же был план, и был ли он настолько хорош?

Тедеско удивил схемой: Бельгия впервые на Евро вышла играть в оборонительные 4-4-2. Де Брейне в качестве одного из опорников смущать не должен — это не скрытый атакующий ход, Кевин намного больше оборонялся, чем атаковал. В целом вся команда вышла защищаться и искать шансы на контратаках.

Расстановка сборной Бельгии при обороне в матче против Франции.

Бельгийцы не раздумывая отдали инициативу и территорию сопернику. В первом тайме Франция зашла на треть Бельгии 44 раза и ударила 9 раз. У команды Тедеско лишь 19 заходов. А удар всего один — это антирекорд Бельгии на всех Евро с 1980 года. Вместе с этим французы попали в створ только однажды — то был слабенький удар Гризманна из-за пределов штрафной.

Бельгийцы неплохо засушили французов — помогла сдвоенная оборона на флангах. Доку и Карраско постоянно опускались низко и оборонялись против крайних защитников Франции. Вот Жереми и вовсе ситуативно оказался против Гризманна, а рукой показывает Теате проконтролировать рывок Кунде.

Футболисты сборной Бельгии Жереми Доку и Артюр Теате прессингуют игроков сборной Франции Антуана Гризманна и Жюля Кунде.

Правда, у защитника Бельгии это не получится — Кунде получит мяч в штрафной и опасно прострелит. Именно Жюль стал главным плеймейкером Франции — у него пять передач под удар. Также француз отлично отработал в обороне — те редкие возможности дриблинга, которые появлялись у Доку, Кунде смог нейтрализовать.

Отсутствие инициативы от Бельгии и медленный темп от Франции дал понять — счет 0:0 удовлетворял обе сборные больше, чем увеличение шансов пропустить. Следовательно, игра шла до первой ошибки.

Это предположение подтвердилось и заменами во втором тайме. Дешам выпустил Коло Муани вместо Тюрама, но оставил и Рабьо, и Канте, хотя обороняться французам приходилось редко. На поле не появились ни Камавинга, ни Дембеле, способные обострить игру дриблингом и комбинациями. Тедеско и вовсе заменил нападающего на опорника: вместо Опенда вышел Мангаля. Конечно, это не была сугубо оборонительная замена: Де Брейне ушел из опорной зоны и поднялся выше, но атакующие игроки со скамейки бельгийцев так и не вышли. Особенно удивило то, что Тедеско не выпустил Троссара, одного из крутейших джокеров Европы.

Радость французов Жюля Кунде и&nbsp;Рандаля Коло-Муани после гола в&nbsp;концовке матча с&nbsp;Бельгией (1:0). Проклятие и фарт атаки Франции: нанесли лишь два удара в створ, но прошли Бельгию. Благодаря автоголу!

Франция продолжила игнорировать центр

Слабым звеном сборной Бельгии с первых минут стала опорная зона. Начиная от численного меньшинства (Де Брейне и Онана против Тшуамени, Канте и Рабьо), заканчивая тем, что Де Брейне совсем не опорник. Кто будет подстраховывать? Лукаку и Опенда не опускались, контролируя подключения центральных защитников Франции. Доку и Карраско — заняты Кунде и Эрнандесом.

Отсюда и свобода в зоне перед штрафной — Тшуамени нанес из нее четыре удара. Больше за матч в составе французов пробил только Мбаппе (5). Орельен получал массу свободы, но во всех случаях находился в очень глубокой позиции. Из-за этого ему приходилось добегать до мяча после отката от партнеров. И все равно получалось опасно.

Свободное пространство для Орельена Тшуамени во время атаки сборной Франции.

Например, в этом эпизоде полузащита Бельгии (уже даже с Мангаля) вся сместилась к флангу и бросила опорную зону. Тшуамени просит у Мбаппе мяч из глубины, а Гризманна вообще потеряли в 20 метрах от ворот. Момент закончится еще одним ударом Орельена после скидки от Гризманна.

Вопрос в том, что Франция последовательно игнорировала возможности атаковать через центр. Экс-чемпионы мира провели лишь 25% атак через эту зону, а 75% - через фланги, где Тедеско поставил удвоенную защиту.

Примечательно, что автогол пришел через центр. Гризманн окончательно сбежал с правого фланга, куда его упек Дешам, и снова открылся в опорной зоне. Доку ринулся накрывать Антуана, чем француз и воспользовался — перевод в касание на Кунде. Жюль отыграл на Канте, а тот сразу отдал на Коло Муани. Стоит отметить и расконцентрацию Вертонгена — бельгиец совсем не сблизился с Рандалем и дал ему сделать три касания. Последнее стало фатальным.

Эпизод с голевой атакой сборной Франции в матче с Бельгией.

За весь матч у Бельгии получилось создать лишь два момента: с плотными ударами Лукаку и Де Брейне справился Меньян. А французы били по воробьям, став первой сборной в истории Евро, которая дошла до четвертьфинала без голов с игры.

Антуан Гризманн празднует гол, забитый Яном Вертонгеном. У Франции на Евро ни одного гола с игры. Очередной автогол вывел ее в четвертьфинал

Пенальти Мбаппе и два автогола — вот все голевые успехи «Трехцветных» на этом турнире. Вкупе со слабейшей реализацией и отсутствием по-настоящему голевых моментов это не может не настораживать фанатов экс-чемпионов мира.

Футбол
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Франции по футболу
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