Бельгийский игрок в шутку пригрозил «ударить Мбаппе» в матче с Францией. Федерации пришлось извиняться

Амаду Онана попал в неприятную ситуацию.

Накануне старта плей-офф Евро-2024 в соцсетях сборной Бельгии был опубликован видеоролик, в котором участвуют брюссельский комик Пабло Андрес и полузащитник национальной команды Амаду Онана. В клипе актер поет: «Кто ударит Мбаппе по голени?» Хавбек «Эвертона» на это, улыбаясь, отвечает: «Онана. Амаду Онана». Андрес после этого кричит: «Вперед, мой друг!»

Пост вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Многим болельщикам не понравился посыл хавбека, поэтому вскоре после публикации видео было удалено, а Королевская футбольная ассоциация Бельгии принесла извинения. Перед началом субботней пресс-конференции на базе сборной представитель ее пресс-службы Стефан ван Лоок заявил СМИ: «Видео было задумано как юмористическое, но мы изъяли его из соцсети. Мы хотели бы принести извинения тем, кого могли этим обидеть. На этом для нас вопрос закрыт».

Стоит отметить, что видео вызвало широкий резонанс в социальных сетях Франции и привлекло внимание местных СМИ, поэтому бельгийцы и приняли решение о его удалении. Хотя комик активно работает на Евро для Федерации Бельгии, берет интервью у игроков и снимает видеоклипы для их аккаунтов в социальных сетях.

Шутка Амаду Онана пришлась не по вкусу сборной Франции. Фото AFP

Онана — основной опорный полузащитник национальной команды. На чемпионате Европы он во всех трех матчах сборной Бельгии выходил в стартовом составе и ни разу не был заменен. Всего на счету хавбека «Эвертона» 16 игр в футболке «красных дьяволов».

Мбаппе на Евро уже неоднократно доставалось от соперников. В стартовом матче группы против Австрии нападающий сборной Франции сломал нос, из-за чего пропустил игру с Нидерландами. Во встрече с Польшей Мбаппе играл в защитной маске, и в одном из эпизодов Роберт Левандовски случайно ударил его по носу. Килиан сразу почувствовал боль и пожаловался на это арбитру.

Матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Франции и Бельгии состоится в понедельник, 1 июля.