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Сегодня, 17:30

У сборной Франции огромные проблемы в атаке. Дешаму пора включаться!

Сборная Франции забила три гола за четыре матча Евро-2024
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и нападающий Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Без новых идей есть большой риск вылететь от Португалии.

При нынешнем формате Евро некоторые топовые сборные предпочитают не разгоняться со старта. Они понимают, что без особых проблем выйдут из группы, поэтому экспериментируют и позволяют себе ошибаться. Их ключевая задача — подойти в лучшей форме к решающим играм. То есть включиться на полную катушку в плей-офф.

На групповом этапе «Трехцветные», мягко говоря, не впечатлили. Ноль голов с игры, блеклая атака впереди и отсутствие новых идей. Франция, конечно, пробралась в 1/8 финала и не без доли везения преодолела Бельгию, но дальше фарт может закончиться. Впереди серьезный соперник в лице Португалии, и теперь Дидье Дешаму точно нужно что-то придумывать. У команды большие проблемы в нападении.

А ведь подбор атакующих футболистов у тренера громадный, абсолютно на любой вкус: опытнейший Жиру, скоростные Коман, Барколя, Дембеле и Тюрам, умница Гризманн, подвижный Коло Муани.

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Самый яркий бриллиант среди всех этих дорогущих ювелирных украшений — Мбаппе. Конечно, в одиночку Килиан не так эффективен, его нужно регулярно снабжать мячом, но он в этой команде — единственный киллер. И пока этот киллер выстрелил точно в цель лишь один раз, и тот с пенальти.

Мбаппе сейчас явно находится не в лучших кондициях. Возможно, это связано с переходом из «ПСЖ» в «Реал» — слишком уж сильно муссировалась эта история в мировой прессе. Может быть, на игру Килиана повлиял разбитый нос, ведь он теперь вынужден носить защитную маску.

Игровые причины тоже не стоит сбрасывать со счетов: раньше капитан сборной Франции больше действовал на фланге атаки, а теперь Дешам использует его в центре. Их связка с Жиру была несокрушимой, но на этом турнире Дидье использовал их вместе всего один раз.

Оливье Жиру и Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Жиру на Евро-2024 ни разу не вышел в старте. Почему? Оливье уже скоро 38 лет, он откровенно доигрывает, подписав в летнее трансферное окно контракт с клубом МЛС. На турнире в Германии центрфорвард выходил только на замену, но был абсолютно незаметен.

Получается, что впервые за последние годы у Дешама сломался механизм, который идеально работал и приносил результат. Что делать?

Есть еще один классный подыгрывающий нападающий — Тюрам, но Дидье видит его ближе к флангу или в роли игрока, отвлекающего внимание. То есть Маркус не получает роль Жиру в чистом виде. Да и «химия» между ним и Мбаппе не того уровня.

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Есть ли у Дешама план Б в атаке? Как действовать сборной Франции, если игра у главной звезды не будет идти и дальше? Одного класса исполнителей в плей-офф недостаточно, тем более с таким соперником, как Португалия. И именно на этом этапе должен включиться главный тренер. Если он не предложит новые идеи, то фавориты турнира могут вылететь уже сегодня, на столь ранней стадии плей-офф.

За 12 лет в сборной Дешам как тренер выиграл ЧМ-2018 и пробился в три финала за четыре турнира, но этот Евро заставляет Дидье серьезно пораскинуть мозгами. Возможно, требуются усилия, которые он не прикладывал последние несколько лет. Не верите? Посмотрите на статистику сборной Франции при Дешаме на крупных турнирах (голы после четырех матчей).

Голы сборной Франции при Дидье Дешаме на крупных турнирах

На Евро-2024 всего три мяча — два автогола и один с пенальти. Пугающий антирекорд.

Ваш ход, мсье Дешам! Снова пришло время доказывать свою состоятельность. Тем более что вам наверняка хочется войти в историю и составить компанию легендарному Берти Фогтсу — выиграть Евро не только в качестве игрока, но и тренера.

Дидье Дешам
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
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