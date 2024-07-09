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Сегодня, 18:15

Сборная Франции на Евро — это Италия-2006. Ставка на оборону — лучшее решение Дешама

Сборная Франции на Евро-2024 сделала ставку на оборону
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Игроки сборной Франции Дайот Упамекано, Майк Меньян, Вильям Салиба.
Фото AFP
Дидье Дешам и Вильям Салиба.
Фото Reuters
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Дидье все делает правильно.

Сборную Франции на этом Евро принято критиковать за безыдейный и унылый футбол в атаке. Ни одного гола с игры к полуфиналу для команды такого уровня — это, конечно, полный позор. Разбираться в причинах можно долго — тут и плохая форма Гризманна, и отсутствие мощного форварда-столба, и слабая креативная поддержка из центра поля, и даже сломанный нос Мбаппе. В общем, французы постоянно вязнут в глухой обороне соперника, если у них не получается разогнать быструю атаку.

Но раз так, за счет чего Франция добралась до этой стадии и остается одним из главных претендентов на победу в турнире? Ответ очевиден: надежная, безошибочная игра в обороне. Это — фундамент, на котором Дешам возводит результат.

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Можно ли его за это винить? Пожалуй, что нет. Во-первых, Дидье знает цену крепким защитным порядкам на крупных турнирах. Он сам был частью таких конструкций на триумфальных для Франции ЧМ-1998 и Евро-2000. Во-вторых, подобный подход ему диктует подбор доступных исполнителей.

Сборная Франции с Полем Погба и без него — две разные команды. На Евро-2016 и ЧМ-2018 именно он связывал нападение и атаку. В национальной команде Поль преображался из ленивого пижона в лидера, который определял рисунок игры. Построение контратак, переводы с фланга на фланг, разрезающие передачи в штрафную — все это Погба делал на элитном уровне. Сейчас такого исполнителя у Франции нет — Камавинга больше про разрушение, Заир-Эмери слишком молод. Вот и приходится перераспределять роли между Канте и Рабьо, крутыми пахарями, но не гениями атаки. При поддержке Тшуамени они создают мощнейший кулак в центре поля, который множит на ноль потуги соперника придумать что-то осмысленное. Но атака в лице Дембеле, Мбаппе и Гризманна при этом зачастую отрезана от остальной команды — мячи они получают преимущественно тогда, когда соперник уже успел перестроиться для позиционной обороны.

Дидье Дешам и Вильям Салиба.
Фото Reuters

Еще одна причина ставки Дешама на оборону — шикарный подбор исполнителей в этой линии. Кунде провел мощный сезон в «Барселоне» на позиции правого защитника и продолжает играть эту роль в сборной. На противоположном фланге Тео Эрнандес больше нацелен на атаку, но также находится в классной форме и успевает везде. Ну и пара Упамекано — Салиба в центре за счет сочетания физической мощи и технических данных не только круто подчищает все, что долетает до штрафной, но и обеспечивает стабильное владение.

Салиба на данный момент вообще один из сильнейших ЦЗ на континенте. Он шикарно показал себя в «Арсенале» и сейчас является краеугольным камнем обороны, такой прокачанной версией Рафаэля Варана — жутко уверенный в себе, быстрый, позиционно грамотный и стабильный с мячом в ногах. Упамекано дополняет его. По своим данным это тоже защитник топ-класса. Его главная проблема — порой привозит на ровном месте (как было в матче с Польшей), но пока на турнире это случилось всего лишь раз.

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«Мы очень компактны в обороне. Защитники и полузащитники отлично справляются. Мы ничего не позволяем сделать соперникам, — хвалил партнеров Гризманн после 0:0 с Нидерландами на групповом этапе. — Наша неэффективность в атаке расстраивает, но не тревожит. Мы должны улучшить игру перед чужими воротами, быть убийцами».

Франция меньше всех на этом Евро допускает моментов у своих ворот — 2,83 удара и 0,7 xG в среднем за матч. Это очень мало. Но даже если дело доходит до попадания в створ, в игру вступает еще один герой — вратарь Майк Меньян.

Кипер «Милана» заставил забыть про завершившего карьеру Уго Льориса. Он пропустил всего один гол — и тот с пенальти, показав невероятно уверенную игру во всех без исключения встречах. Реакция, пластика, своевременные выходы за пределы штрафной для подчистки за партнерами — Меньян дает сборной все то, что ей необходимо. Дешам называет его вожаком, и это тоже важно — с психологической точки зрения Майк вселяет в команду еще больше уверенности.

Французы осознают, что продуманная и грамотная защита может быть таким же эффективным способом победы в краткосрочных турнирах, как и яркая атака. Франция — единственная команда на этом Евро, которая еще ни разу не уступала в счете по ходу игры.

«Одна из основ футбола — это надежная игра в обороне и сохранение своих ворот на замке, — говорит Адриен Рабьо. — У нас всегда есть моменты, и Евро-2024 — не исключение. Не важно, кто именно забивает: форварды, полузащитники или защитники. Главное — забить больше, чем соперник».

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Классический принцип катеначчо, не находите? А ведь Франция и правда похожа на каноническую сборную Италии. В 2006 году команда Марчелло Липпи тоже имела в составе монструозного центрбека Каннаваро, находившегося в шикарной форме вратаря Буффона, ассиметричные фланги Дзамбротта — Гроссо и Гаттузо в роли разрушителя в центре поля.

Конечно, эти команды нельзя назвать совсем уж идентичными — отличались схема, роль центрфорвардов. В конце концов, у итальянцев был гениальный Андреа Пирло. Но концепция со ставкой на оборону (за турнир пропустили всего два гола) и прагматику впереди привела «Скуадру адзурру» к титулу чемпионов мира.

Похоже, Дешам собирается провернуть тот же трюк.

Получится ли? Узнаем уже сегодня — и, вероятно, 14 июля.

Чемпионат Европы. 1/2 финала
09 июл, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Испания
Франция

Майк Меньян
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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