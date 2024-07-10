«Проклятая» маска и политика в головах. Почему сборная Франции сдулась на Евро

Расставили приоритеты.

«Вы швед? Вы не швед, вы замаскированный французский журналист! Если вам скучно, посмотрите другую игру. Это особенный Евро. Он очень трудный для всех, с меньшим количеством голов. Мы хотим сделать французов счастливыми, особенно в такой трудный для страны период. Но меня не беспокоит, если шведам становится скучно», — заявил Дидье Дешам шведскому журналисту после последней победы сборной Франции на Евро-2024 — над Португалией в серии пенальти.

Бесспорно, это был харизматичный ответ. Настолько же, насколько и нервный — и показывающий, как сильно все не в порядке в сборной Франции. Тогда команде только предстояло сыграть с Испанией — но уже можно было предположить перспективу. В итоге французы вылетели, уступив молодой и дерзкой «Красной фурии» — команде, чей тренер точно не отправит ни шведа, ни финна смотреть матч другой сборной.

Но, несмотря на серость, обреченность и определенную долю мучений при просмотре, надо радоваться, что такая команда была на турнире. Франция в хороший год впечатляет игрой, индивидуализмом; в остальное время же подкупает умением красиво и смачно... развалиться. Для тех, кто любит получать от футбола полный спектр эмоций, включая удовольствие от драматичных провалов топовых команд, Италия-2024 или Франция (раз в пару лет) это настоящие подарки.

С первой же встречи на немецком турнире стало ясно — этот чемпионат для Франции будет не про победу, а про красивое разрушение. Оставалось пристегнуть ремни и наблюдать, каким же именно путем «Трехцветные» полетят в бездну.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Первым, как это и должно быть в хорошей драме, рассыпался главный герой. Мбаппе, не забивавший до Германии на Евро, на старте чемпионата сломал нос. В принципе, история знает случаи, когда после небольшого повреждения футболисты возвращались по ходу турнира и приносили пользу. Но у нас же тут Франция — так что нос Мбаппе и выписанная ему маска превратились в будущий символ провала.

Хотя поначалу маска несла другой смысл, подчеркивая самоотдачу Килиана. Аксессуар выглядел стильно, Мбаппе казался героем. Но почти сразу ореол маски разрушился — сначала французу запретили играть в трехцветной (пришлось заменить на обычную черную), а потом выяснилось, что в ней ничего не видно и пот застилает глаза.

В сюжетной арке «Маска Килиана Мбаппе» все закончилось печально — главный герой снял ее в полуфинале (ох, как же упражнялись французские медиа со всякими «демаскировками»). «Он сыт по горло», — писали газеты. Но освобождение не сильно помогло (хоть Мбаппе и оформил голевую передачу) — травма в первом туре все же вывела Килиана из равновесия. Он стал самым бьющим (23 удара) игроком на Евро, но единственный гол все равно оформил с пенальти. Маска победила.

Вслед за лидером, как это обычно и бывает, рассыпалась остальная команда, но уже во второй сюжетной арке — «Сборная Франции и выборы». Про спорт вне политики нам рассказывать не надо, все мы знаем, что это неправда. Но французы и не пытались — несмотря на настоятельную рекомендацию от федерации футбола держаться от парламентских выборов подальше, члены сборной день тишины не соблюдали.

Предместье Падерборна, где базировалась сборная Франции, превратилось в избирательный штаб. И если поначалу в команде хоть немного стеснялись комментировать ход выборов, то с победой правых в первом туре все изменилось. Сборная, практически полностью состоящая из иммигрантской среды, называла этот факт не иначе как «катастрофа». Мбаппе и вовсе обратился к поклонникам с просьбой пойти проголосовать и сказал, что Евро — это важно, но не надо забывать про гражданский долг. Акценты были расставлены.

После второго тура и крупного поражения «Национального объединения» Марин Ле Пен (тех самых правых) сборная Франции и вовсе вскрылась — выяснилось, что там чуть ли не вся команда — деятельные пассионарии и политические активисты. Даже Усман Дембеле, казалось бы, любитель пиццы и PlayStation, после публикации итогов выложил в соцсетях улыбающегося себя. Маркус Тюрам славил Республику. Тшуамени назвал победу левых триумфом народа.

Усман Дембеле и Дидье Дешам. Фото Reuters

Давили ли парламентские выборы на команду? Гадать не нужно — давили. Вот как высказался Жюль Кунде о поражении правых: «Облегчение равняется тревоге последних недель. Оно — колоссальное».

То есть французская команда находилась в огромной тревоге. Ну что же. «Проклятая» маска и «проклятые» правые — главные виновники французского провала. Но расстраиваются из-за него пусть фанаты «Трехцветных» — а нейтральным болельщикам лучших околофутбольных сюжетов не найти. За это сборной Франции спасибо — ждем очередной турнир и очередную серию.