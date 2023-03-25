0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 01:30

Мбаппе и Гризманн растерзали оборону Нидерландов, Лукаку отметил хет-триком премьеру Тедеско

Андрей Кузичев
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Ромелу Лукаку.
Фото AFP
1/2
Telegram Дзен
Обзор состоявшихся в пятницу матчей отборочного цикла Евро-2024.

Кошмарное возвращение Кумана

Группа В

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
24 мар, 22:45. Stade de France (Сен-Дени)
Франция
4:0
Нидерланды

Второй день отборочного турнира снова подарил игру с приставкой «топ». Серебряный призер ЧМ-2022 против четвертьфиналиста — это уже круто. Кроме того, на «Стад де Франс» стоило прийти, чтобы проводить завершивших карьеру в национальной команде Льориса, Манданда, Варана и Матюиди. А тут еще каждая сборная до матча подарила крутые сюжеты.

В случае с Францией — это назначение на пост капитана Мбаппе. Данное решение Дидье Дешама изначально вызвало жаркую дискуссию в стране, а огненным его сделала реакция разочарованного Гризманна. Говорили, он даже задумался об уходе из национальной команды, и эту ситуацию постарался сгладить побеседовавший с партнером по сборной Мбаппе. Килиан признался, что воспринял бы случившееся аналогичным образом, а получившего должность вице-капитана Гризманна назвал самым важным футболистом эпохи Дешама. «Я ему не начальник», — признался Мбаппе.

Едва началась игра, и новый капитан выдал голевой пас своему заму. При этом атака Франции родилась с крутого подката Гризманна, который, кстати, на этом не успокоился и организовал второй гол подачей со штрафного. Упамекано буквально внес мяч в ворота, воспользовавшись ошибкой Силессена.

Что касается голландцев, то Роналд Куман словно вернулся в тот период работы в «Барселоне», когда его обрекли на увольнении, не подписав Месси и продав еще несколько важных игроков. Здесь же «оранжевых» поразил вирус, из-за которого расположение команды покинули пять игроков, включая Гакпо и де Лигта. Да и начинался сбор с известия о том, что травмы оставили вне игры Френки де Йонга и Копмайнерса.

Тем не менее, состав Нидерландов выглядел конкурентоспособным. Единственное, гости не могли довести до ума свои атаки, и Куман уже в середине первого тайма заменил провалившегося в центре поля Тэйлора на Вегхорста. Только рвалось там, где тонко. Речь об обороне, в которой дебютировал Гертрайда. В минувшие выходные этот латераль забил победный мяч «Аяксу» и укрепил лидерство «Фейеноорда», а в Сен-Дени ему пришлось играть в центре обороны.

И там все в очередной раз сломалось, когда не коснувшийся мяча Коло Муани сымитировал передачу, что привело к выходу Мбаппе один на один. 3:0 на 21-й минуте в игре сопоставимых по классу соперников — аномальный результат. В том числе и с точки зрения статистики. Нидерланды так кошмарно не начинали игры больше века. Если быть совсем точным — со встречи против Швеции в августе 1919-го! А «трехцветные» так эффективно не атаковали с 1953-го, причем тогда в соперниках был всего лишь Люксембург.

Фактически это превратило второй тайм в формальность. Скучно не было, однако интрига отсутствовала. Хотя второй гол Мбаппе получился красивым и особенным. С 38 точными ударами капитан обошел Бензема, возвращения в сборную которого ждать не стоит. Ну а вышедший на замену Блинд точно не таким представлял свой 100-й матч за голландскую команду. Даже Депай на пятой добавленной минуте не забил 11-метровый! С грозой пенальтистов Меньяном в воротах Франция может быть спокойной.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
24 мар, 22:45. Algarve (Фару)
Гибралтар
0:3
Греция

И

В

Н

П

М

О

1. Франция

1

1

0

0

4-0

3

2. Греция

1

1

0

0

3-0

3

3. Ирландия

0

0

0

0

0-0

0

4. Гибралтар

1

0

0

1

0-3

0

5. Нидерланды

1

0

0

1

0-4

0

27 марта. Ирландия — Франция, Нидерланды — Гибралтар.

Рангник тоже выиграл

Группа F

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
24 мар, 22:45. Friends Arena (Стокгольм)
Швеция
0:3
Бельгия

Доменико Тедеско начал работу в Бельгии, доверив капитанскую повязку Де Брейне. В составе «красных дьяволов» уже нет попрощавшегося со сборной Азара, однако новых имен не так много. Онана, Теате и ярко играющий под началом Сандро Шварца в «Герте» Лукебакио уже вызывались раньше. А Фас, вынесший мяч с ленточки после обострения Кулушевски, был в заявке на ЧМ-2022.

В атаке же солировала старая гвардия. Феррейра-Карраско едва не забил в первой же атаке, а счет легким кивком головы открыл Лукаку. Он же отличился в начале второго тайма, причем в роли ассистента снова выступил Лукебакио. Увенчал бенефис оформившего хет-трик Лукаку шикарный пас Бакайоко.

Ромелу Лукаку.
Фото AFP

Этот 19-летний форвард ПСВ — один из тех, кого впервые вызвал Тедеско. Вот это — идеальная связь поколений. И то, чего не было, например, у Швеции, несмотря на выход со скамейки 41-летнего Ибрагимовича. Лукаку, не забивавший за сборную полтора года, затмил и Залатана, и всех остальных. Теперь на его счету 71 гол в национальной команде, и он в пятерке лучших снайперов Европы всех времен, опередив немца Мирослава Клозе.

Еще один любопытный факт касается бывшего тренера «Спартака». В свои 37 лет Тедеско так и не стал рекордсменом Бельгии. После Второй мировой войны «дьяволов» тренировал 35-летний англичанин Билл Гормли.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
24 мар, 22:45. Raiffeisen Arena (Линц)
Австрия
4:1
Азербайджан

В другом матче этой группы победа также осталась за специалистом, отметившимся в РПЛ. Возглавляемая Ральфом Рангником Австрия уверенно разобралась с Азербайджаном, для начала растранжирив несколько моментов, а потом дважды забив за две минуты. Как настоящий капитан сыграл в этот вечер Забитцер, оформивший дубль. Полузащитник «МЮ» еще и результативной подачей углового отметился, а у гостей гол престижа тоже оказался на счету капитана — бывшего игрока «Сатурна» и «Спартака» Махмудова.

И

В

Н

П

М

О

1. Австрия

1

1

0

0

4-1

3

2. Бельгия

1

1

0

0

3-0

3

3. Эстония

0

0

0

0

0-0

0

4. Азербайджан

1

0

0

1

1-4

0

5. Швеция

1

0

0

1

0-3

0

27 марта. Австрия — Эстония, Швеция — Азербайджан.

Провал Сантуша

Группа Е

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
24 мар, 22:45. Fortuna Arena (Прага)
Чехия
3:1
Польша

Дебют Фернанду Сантуша на посту главного тренера сборной Польши получился шокирующим. Его команда в Праге к началу третьей минуты уже пропустила два мяча, а унизительным получилось первое же взятие ворот. Во-первых, в голевую передачу трансформировался вброс аута Цоуфалом. Во-вторых, Крейчи поразил цель на 28-й секунде матча! Ну а третий гол организовали два бывших игрока российских клубов — вырезавший пас к площади ворот Крал и пробивший в касание Кухта.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
24 мар, 22:45. Zimbru (Кишинев)
Молдавия
1:1
Фарерские острова

И

В

Н

П

М

О

1. Чехия

1

1

0

0

3-1

3

2. Фареры

1

0

1

0

1-1

1

3. Молдавия

1

0

1

0

1-1

1

4. Албания

0

0

0

0

0-0

0

5. Польша

1

0

0

1

1-3

0

27 марта. Молдавия — Чехия, Польша — Албания.

Группа G

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
24 мар, 22:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Сербия
2:0
Литва

Сербию отличает умение придумать себе проблемы на ровном месте. Это едва не случилось с Литвой, когда при счете 1:0 хозяева провалились в обороне. От локальной катастрофы спас Ваня Милинкович-Савич, остановивший выход Янкаускаса один на один. И тут же игры с огнем прекратил Тадич, к голу приплюсовавший результативную передачу на Влаховича. Этот гол сделал Сербию лидером группы.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
24 мар, 20:00. Huvepharma Arena (Разград)
Болгария
0:1
Черногория

И

В

Н

П

М

О

1. Сербия

1

1

0

0

2-0

3

2. Черногория

1

1

0

0

1-0

3

3. Венгрия

0

0

0

0

0-0

0

4. Болгария

1

0

0

1

0-1

0

5. Литва

1

0

0

1

0-2

0

27 марта. Венгрия — Болгария, Черногория — Сербия

Антуан Гризманн
Ромелу Лукаку
Сборная Австрии по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Болгарии по футболу
Сборная Греции по футболу
Сборная Молдавии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Франции по футболу
Сборная Чехии по футболу
Сборная Швеции по футболу
2
Обсудить
Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Глава МОК Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Миссия ООН выявила 25 случаев расправы над пленными из России со стороны ВСУ
Брата Чулпан Хаматовой исключили из труппы «Современника»
Эксперт рассказал о смертности мужчин в России
Свекла — очиститель: какие продукты замедляют старение
Популярное видео
Италия — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Лихтенштейн: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Почему провалилась сборная? / Нужно ли убирать Черчесова? / Чего добивается Зарема?
Позор для России, праздник для Дании / Копенгаген гуляет после разгрома команды Черчесова
Дания сокрушила Россию, и команда Черчесова с позором покинула Евро / Live с Александром Гришиным
Россия — Финляндия: есть победа на Евро! / С такой игрой стоит бояться Дании?
Дмитрий Губерниев — про скандал с Ольгой Бузовой: «Это была не постановка»
Окончательная заявка Черчесова / Что ждать от России на Евро?
Александр Головин: Мбаппе — лучший в мире / Челси — супертоп / Фаворит Евро — это...
Антон Заболотный: Это в СМИ я деревянный / Нужно больше хейта / Возвращение в ЦСКА
Черчесов — о жеребьевке и минусах календаря на Евро
Дюков — о задачах сборной и контракте Черчесова
Черчесов объяснил, почему сыграл с Бельгией в атакующий футбол
Акинфеев в сборную не возвращается, Головин не сыграет с Бельгией
Черчесов: «Не говорил с Акинфеевым! Не надо вводить людей в заблуждение»
«Есть шанс показать, что это лучшая сборная»
Головин: «Выиграть Евро? После ЧМ все возможно»
Дзюба изображает Черышева
Останкинская башня в цветах флага России
Сборная и фанаты вместе празднуют выход на Евро-2020
Россия — на Евро-2020! Как Кипр болел за наших
Кудряшов: «России важно стать первой в группе»
Гильерме: «Теперь хотим обыграть Кипр»
Комличенко: «Сказал Дзюбе, что он — машина»
Дзюба: «Гимн России круче гимна Лиги чемпионов»
Леонид Федун: о сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Манчини против Англии не спас аргентинский новичок, великий рекорд Роналду, у Дании новая звезда