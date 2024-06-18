Франция начала с победы, как и все фавориты. Требовать феерии от них сейчас наивно

Подводим итог старта топ-сборных на Евро-2024.

Сборная Франции стартовала на Евро-2024 с победы. Как и все остальные команды, которые принято считать фаворитами — Германия, Италия, Испания и Англия. Португальцы на поле пока не выходили, но их традиционно относят к претендентам второго порядка. Так что не станет ждать их матча с чехами и прикинем, что мы увидели в исполнении «большой пятерки».

«Трехцветные» всем видом показывали, что только втягиваются в турнир. Успех против Австрии хотя и с минимальным счетом, но запас прочности чувствуется, причем огромный. Опытный тренер, опытные футболисты — все очень четко понимают, какой путь впереди, и как следует распределить по нему силы. Правда, досталось Гризманну и Мбаппе — обоим пришлось останавливать кровь. Но ничего, до финала заживет. А так, выиграли — и забыли.

Самое сильное впечатление произвела сборная Германии. 5:1 с Шотландией — это идеальный старт домашнего ЧЕ. Немцы выдали яркую атакующую игру, впервые показали себя молодые звезды, старики тоже в порядке. Мы увидели хорошо сбалансированную команду. Хотя, конечно, нельзя не сделать скидку на силу соперника: шотландцы — одни из главных выгодополучателей расширения Евро до 24 участников.

Крупно победили и испанцы, причем соперник у них был самый статусный — хорваты. Но эти 3:0 не должны вводить в заблуждение. Да, «Фурия роха» воспользовались слабыми местами коллектива, который к стенке приперла неизбежная смена поколений. Но у этих трех очков достаточно много оговорок — создавать моменты у своих ворот Испания позволяла. Сам по себе результат — хорошая заявка на выход из сложной группы, однако рассуждать о глобальных перспективах трехкратных чемпионов континента следует с осторожностью.

Футболисты сборной Испании празднуют гол в ворота Хорватии. Фото Global Look Press

Итальянцы против албанцев показали образцовую реакцию на пропущенный на 1-й минуте гол. Прошло всего четверть часа — и «Скуадра адзурра» уже вела. Правда, в оставшееся время ничего не забила — но и не пропустила. Это не было совсем уж уныло, хотя на цифры на табло команда Лучано Спаллетти явно оглядывалась. Да и нельзя применять к кому-то еще слово «уныло», когда есть Англия во главе с Гаретом Саутгейтом. За «Тремя львами» весь турнир будет следовать огромная телега критики — им уже прилично прилетело после стартовой встречи с сербами. Если англичане все же возьмут титул, эту телегу затопчут счастливые болельщики, и Саутгейта признают рациональным гением; если же нет — она задавит главного тренера. Впрочем, показав очень скучный футбол, Англия точно не утратила свои позиции среди фаворитов.

Это все первые впечатления, но они мало что стоят — даже на таких краткосрочных турнирах. Спросите, например, у голландцев, как они феерили в группе на Евро-2008. Вряд ли уже кто-то помнит, как «оранжевые» грохнули Италию (3:0), Францию (4:1) и Румынию (2:0), ведь потом вся Россия кричала им «До свидания!». Команда Гуса Хиддинка, в отличие от тех же голландцев, тогда вышла на пик формы по ходу турнира, а через четыре года при Дике Адвокате наши как будто промахнулись на неделю: шикарный товарищеский матч с итальянцами (3:0), затем мощная победа над чехами в стартовом матче ЧЕ (4:1), а потом результаты пошли по нисходящей, что привело к раннему вылету.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Или вот еще пример. Кто-то помнит, чем закончился Евро-2016? Ну, конечно: победой Португалии. Эдер забил французам в Сен-Дени, Роналду получил травму в финале. Все это перед глазами. И кого вообще волнует, что за весь турнир красно-зеленые выиграли в основное время только один матч — у Уэльса в полуфинале. Будущий чемпион еле выполз из группы с тремя ничьими, но в итоге забрал трофей.

Нет совершенно никакой необходимости проходить Евро на одном дыхании, как нет возможности целый месяц находиться в оптимальной форме. В двух оставшихся турах мы, вероятно, увидим в исполнении фаворитов примерно то же самое: англичане не будут играть, как немцы; немцы не станут опускаться до тягомотины Саутгейта. Топы в разном стиле сделали на старте главное — взяли по три очка и фактически обеспечили выход из группы (ну почти).

А вот в плей-офф начнется уже совсем другая игра.